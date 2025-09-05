Как получить супербыстрый доступ к паролям в macOS

Если вы привыкли к менеджеру паролей в экосистеме Apple, то наверняка часто пользуетесь им на разных веб-сайтах. Однако не всегда он работает гладко: в некоторых случаях логин и пароль не подставляются автоматически. Такое бывает при неправильной разметке веб-страницы программистами сайта. Приходится вставлять пароль вручную.

