Как получить супербыстрый доступ к паролям в macOS

Если вы привыкли к менеджеру паролей в экосистеме Apple, то наверняка часто пользуетесь им на разных веб-сайтах. Однако не всегда он работает гладко: в некоторых случаях логин и пароль не подставляются автоматически. Такое бывает при неправильной разметке веб-страницы программистами сайта. Приходится вставлять пароль вручную.
- Откройте приложение «Пароли» в macOS 15 и новее
- Отсканируйте палец либо введите код-пароль Mac
- Нажмите «Пароли» → «Настройки» в верхнем левом углу экрана
- Поставьте галочку на пункте «Показывать Пароли в строке меню».
Теперь вы можете увидеть значок связки ключей в верхнем статус баре. Он будет находиться там всегда, а по нажатию откроется всплывающее окно с вашими аккаунтами. Так гораздо быстрее, чем каждый раз открывать приложение.