Как получить супербыстрый доступ к паролям в macOS

Олег

macOS


Если вы привыкли к менеджеру паролей в экосистеме Apple, то наверняка часто пользуетесь им на разных веб-сайтах. Однако не всегда он работает гладко: в некоторых случаях логин и пароль не подставляются автоматически. Такое бывает при неправильной разметке веб-страницы программистами сайта. Приходится вставлять пароль вручную.

Вот как находить его максимально быстро:

  • Откройте приложение «Пароли» в macOS 15 и новее
  • Отсканируйте палец либо введите код-пароль Mac
  • Нажмите «Пароли» → «Настройки» в верхнем левом углу экрана
  • Поставьте галочку на пункте «Показывать Пароли в строке меню».

Теперь вы можете увидеть значок связки ключей в верхнем статус баре. Он будет находиться там всегда, а по нажатию откроется всплывающее окно с вашими аккаунтами. Так гораздо быстрее, чем каждый раз открывать приложение. 

