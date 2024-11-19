Как пользоваться автоматической расстановкой окон по экрану на macOS

Начиная с macOS 15 Sequoia инженеры Apple добавили в систему одну и полезнейших опций Windows — автоматическую расстановку окон приложений. До сих пор пользователи Mac были вынуждены подгонять и масштабировать окна вручную, что бывает неудобно при отлаженном рабочем процессе, или же использовать сторонний софт. Теперь всё работает нативно.

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Увидеть варианты авторасстановки можно, наведя курсор мыши на зеленую кнопку окна «Развернуть» — через секунду всплывает меню, предлагающее в общей сложности восемь вариантов расстановки окон. Например, можно разместить текущее окно слева или справа на пол экрана, либо же на четверть. При выборе любого из вариантов система предложит разместить в оставшиеся слоты остальные открытые окна.Есть еще один способ распределять окна «на лету»: перетащите окно к нужному краю экрана, зажав кнопку alt / option. Вы увидите полупрозрачный предложенный шаблон окна; можно отпустить курсор и окно приобретет такую форму, либо же перетащить его в другое место.Настроить поведение авторасстановки окон можно в «Настройках» → «Рабочий стол и Dock», в блоке «Окна». Там же можно полностью выключить эту фичу, если вы всегда предпочитаете масштабировать окна вручную.