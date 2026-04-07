Как пользоваться айфонами в России: здесь все что нужно знать в 2026 году

Начиная с 2022 года пользователям любых смартфонов в России приходится перестраиваться под новые реалии. Санкции, блокировки и прочие обстоятельства вынуждают менять привычные сценарии использования и налаживать новые.
Любителям техники Apple пришлось, пожалуй, чуть хуже, чем Android-пользователям — ограничений у iOS оказалось побольше. Но даже в 2026 году пользоваться iPhone в России с удовольствием всё еще можно.
Содержание:
- Что случилось
- Какой регион выбрать для Apple ID
- Как сменить регион своего Apple ID
- Как создать новый Apple ID другого региона
- Где искать карты пополнения (гифт-карты) Apple ID
- Чем заменить сервисы Apple в России
- А что с оплатой айфоном в магазинах?
Что случилось
В 2022 году Apple перестала принимать и поддерживать карты «МИР» в своих сервисах из-за санкций, а российские карты Visa и MasterCard перестали работать в них по причине ухода компаний из нашей страны. Платежный сервис Apple Pay стал для россиян полностью бесполезным, а для оплаты подписок, приложений и внутриигровых покупок теперь остались всего два способа — баланс SIM-карты и подарочные карты. Большинство пользовались первым вариантом, так как он наиболее удобен и не имеет скрытых комиссий.
Однако в последние числа марта 2026 года власти РФ неожиданно заговорили об одностороннем отключении этого метода оплаты в App Store. Мобильным операторам было дано предписание прекратить проводить платежи в адрес Apple с баланса SIM-карт — в качестве причины было официально названо «принуждение Apple к возвращению российских приложений в App Store», а неофициальной причиной СМИ называли пресечение оплаты россиянами VPN-сервисов на iOS.
В результате 1 апреля 2026 года оплата сервисов Apple с баланса симки была отключена — сначала со стороны операторов, а потом и у самой Apple. Одновременно с этим взлетели цены на гифт-карты для Apple ID; продавцы просили в несколько раз больше их номинала.
Чтобы смягчить ситуацию, Apple пошла на беспрецедентные уступки для пользователей в России — им разрешено менять регион Apple ID даже с активными подписками на нем; также в случае окончания оплаченного периода на iCloud+ личные данные не удалятся спустя месяц, а будут храниться бессрочно. Это сделано для того, чтобы россияне не потеряли свои архивы фото и видео, накопленные за многие годы.
На начало апреля 2026 года для пользователей iPhone без подписок на iCloud и сторонние приложения ничего не меняется. Тем же, кто привык пользоваться хранилищем iCloud или покупать приложения в App Store, придется выбирать: либо менять регион Apple ID и заводить зарубежный способ оплаты, либо выискивать подарочные карты пополнения баланса на российских маркетплейсах. Либо и то, и другое.
Какой регион выбрать для Apple IDЕсли вы решили это сделать, то первый вопрос — какую страну выбрать. Ответ зависит от нескольких факторов.
- Если вы собираетесь платить зарубежной картой или SIM-кой, то необходимо выставлять именно ту страну, которая выдала ваш способ оплаты. Apple не позволит привязать, скажем, казахскую банковскую карту к российской или американской учетной записи.
- Если вы хотите покупать зарубежные гифт-карты, то стоит проанализировать цены. Стоимость одного и того же контента в разных регионах очень отличается. Для примера, вот стоимость подписки YouTube Premium в России, Грузии и Казахстане:
В пересчете по курсу это выходит 249, 720 и 600 рублей — разница существенная. В сегменте App Store для США тоже немаленькие цены, так что едва ли вас порадует такой «переезд».
Опытные пользователи игровых консолей подскажут: «Турция», и будут правы. В турецком App Store доступно подавляющее большинство приложений, а гифт-карты для этого региона очень просто найти. Однако на выпуск банковской карты во время ближайшего отпуска лучше не надеяться — получить ее иностранцу в Турции почти нереально, так что придется обходиться исключительно гифт-картами.
Если вы хотите платить именно зарубежной картой, то можно рассмотреть Грузию. Цены в App Store этого региона довольно кусачие, однако завести грузинскую банковскую карту с загранпаспортом РФ и личным присутствием в банке не очень сложно. Карту Казахстана получить чуть сложнее, но недавно страна запустила «цифровое резидентство», которое позволяет сделать это удаленно. Пополнять карту стран СНГ можно прямо со счета крупных банков РФ; например, такие услуги предоставляют ВТБ, Т-банк, Сбер.
Как сменить регион своего Apple ID
Процедура довольно простая, а самое главное — обратимая. Вот как «переехать» в другую страну:
- Зайдите в App Store и нажмите на аватарку
- Тапните на свое имя сверху
- Нажмите на строку «Регион»
- Найдите в списке нужную страну и выберите ее
- Вы увидите предупреждение — смена региона приведет к отмене возобновляемых подписок, соглашайтесь
- Примите пользовательское соглашение
- Выберите None в списке способов оплаты
- Впишите адресные данные, которые можно взять из интернета — они не имеют особого значения
- Выбранная страна появится в строке региона Apple ID.
💡 Если вариант None отсутствует, попробуйте пройти все шаги заново с другим IP-адресом, либо выбрать другую страну для «переезда».
Теперь вам доступен чудный новый мир зарубежного App Store. Если какого-то приложения там не будет, регион всегда можно сменить обратно на Россию — главное, чтобы на балансе Apple ID не было средств.
Как создать новый Apple ID другого регионаЭтот вариант может понравиться вам больше, чем смена страны на основном аккаунте. Почему?
iOS позволяет использовать сразу два аккаунта одновременно — один для iCloud, второй для Apple ID. Это удобно, так как можно пользоваться преимуществами обоих регионов: с учетной записи «Россия» можно скачивать российские приложения, а с зарубежной — оплачивать подписки и другие цифровые покупки. Apple четко разграничивает статусы таких аккаунтов: учетка для iCloud считается основной, а для App Store дополнительной.
💡 Важный нюанс. Вы не сможете оплатить подписку iCloud+ для основного аккаунта с помощью дополнительного. Учетные записи никак не связаны между собой и список контента на них не пересекается.
Для тех, кто уже использует платный iCloud для медиатеки и других целей, подойдет следующий вариант: смена страны на аккаунте с подпиской iCloud+ для дальнейшей ее оплаты, а потом создание дополнительного российского аккаунта для загрузки отечественных приложений.
Вот как создать новый аккаунт:
- Включите «Частный доступ» в браузере
- Заходите на сайт account.apple.com
- Нажмите на кнопку меню сверху
- Выберите «Создание Аккаунта Apple»
- Введите желаемые имя и фамилию, а также дату рождения (можно вымышленные)
- Выберите нужную страну (например, Россию) в выпадающем меню
- Введите адрес email, который будет привязан к вашему Apple ID
- В поле для номера телефона можно выбрать российский в любом случае
- В самом низу нажмите «Продолжить»
- Далее система попросит ввести адрес — выберите любой адрес и почтовый индекс выбранной страны из гугла, эти данные не проверяются и используются только для выставления счетов
- Получите и введите код проверки.
💡 Важный нюанс. На любом этапе у вас может появиться ошибка «В настоящее время невозможно создать учетную запись». Чтобы обойти ошибку, можно прерваться и вернуться позже, сменить свой IP-адрес либо попробовать создать аккаунт не из браузера, а из настроек iPhone — для этого понадобится «чистый» смартфон, либо просто выйдите из своего основного аккаунта.
Вот как использовать второй аккаунт одновременно с основным:
- Откройте «Настройки» iPhone / iPad и нажмите на свое имя
- Тапните на строку «Контент и покупки»
- Выберите «Выйти» и подтвердите действие
- Снова нажмите на «Контент и покупки»
- Выберите вторую кнопку «Не [ваше имя и фамилия]»
- Введите здесь ваш дополнительный Apple ID и пароль.
Готово! Ваш основной Аккаунт Apple с данными iCloud и синхронизацией остался на месте нетронутым, а в App Store теперь будет использоваться дополнительная учетная запись — увидеть ее можно в строке «Контент и покупки», а также «Подписки». Чтобы снова использовать свой основной (зарубежный) аккаунт в App Store, проделайте все то же самое, только на этапе входа выберите не вторую, а первую кнопку «Продолжить».
Где искать карты пополнения (гифт-карты) Apple IDЕсть два источника: компании и частники.
Приобрести гифт-карты в автоматическом режиме можно в сервисах вроде YooMoney или в приложениях российских банков. К примеру, Сбер предлагает 1000 лир за довольно выгодные 2151 руб, это практически соответствует обменному курсу валют. Такая же функциональность есть у «Т-банка», ВТБ, «Яндекс Пэй», «OZON Банка». Найти опцию можно через поиск внутри банковского приложения по запросу «Apple». Курсы и цены у всех разные, выбирайте наиболее удобный и выгодный для вас вариант.
Что касается частников, то продавцы выкладывают гифт-карты на маркетплейсах вроде OZON и WB, продают на «Авито», их можно купить и на «Яндекс Маркете». При покупке критически важно учитывать три вещи:
- Избегайте неизвестных сайтов. Если искать гифт-карты просто в поисковике, можно наткнуться на десятки одностраничных лендингов с заманчивыми предложениями, однако кто их создал и обслуживает — неизвестно. Вы можете просто лишиться денег. Лучше отдать предпочтение маркетплейсам, которые контролируют продавцов, даже если там карты стоят дороже.
- Правильно выбирайте страну. Если вы сменили страну на условную Турцию (или создали турецкий аккаунт), выбирайте гифт-карты именно для этой страны и в ее валюте (например, турецкая лира). Apple не позволяет активировать карту одной страны в аккаунте для другой, поскольку не занимается конвертацией валют.
- Сначала читайте отзывы. Выбирайте продавца, у которого много положительных отзывов. Они должны быть свежими (не двухлетними), при этом оставлены не в течение пары дней. Если видите много отзывов, которые оставлялись регулярно в течение месяцев, доверия к такому продавцу будет больше.
Чем заменить сервисы Apple в РоссииПрочитав всё это, вы можете решить, что не хотите заморачиваться со сменой региона и поиском способов оплаты в непонятных валютах втридорога. Частично можно заменить зарубежные сервисы российскими, например:
- iCloud. Для синхронизации своей медиатеки с облаком можно использовать «Яндекс Диск». Бесплатно новым пользователям там дается 5 Гб, а за дополнительную плату можно расширить пространство вплоть до 30 ТБ. Существует также «Облако Mail.ru», экосистемные сервисы банков и мобильных операторов.
- Apple Music. Вместо «яблочного» стриминга можно рассмотреть «Яндекс Музыку» или сервис «Звук» от «Сбера». Для активных пользователей VK соцсеть также предоставляет свой стриминг. Еще существуют сервисы от мобильных операторов, например, «МТС Музыка», которая входит в подписку Premium.
А что с оплатой айфоном в магазинах?
Apple Pay всё так же недоступен, как и в марте 2022 года. На текущий момент существуют следующие варианты:
- QR-коды в приложениях банков
- Платежные стикеры
- Bluetooth-оплата в приложениях банков
- Оплата смарт-часами Huawei.
