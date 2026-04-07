Как пользоваться айфонами в России: здесь все что нужно знать в 2026 году

Начиная с 2022 года пользователям любых смартфонов в России приходится перестраиваться под новые реалии. Санкции, блокировки и прочие обстоятельства вынуждают менять привычные сценарии использования и налаживать новые.

Что случилось

Какой регион выбрать для Apple ID

Если вы собираетесь платить зарубежной картой или SIM-кой, то необходимо выставлять именно ту страну, которая выдала ваш способ оплаты. Apple не позволит привязать, скажем, казахскую банковскую карту к российской или американской учетной записи.

Если вы хотите покупать зарубежные гифт-карты, то стоит проанализировать цены. Стоимость одного и того же контента в разных регионах очень отличается. Для примера, вот стоимость подписки YouTube Premium в России, Грузии и Казахстане:

Как сменить регион своего Apple ID

Зайдите в App Store и нажмите на аватарку

Тапните на свое имя сверху

Нажмите на строку «Регион»

Найдите в списке нужную страну и выберите ее

Вы увидите предупреждение — смена региона приведет к отмене возобновляемых подписок, соглашайтесь

Примите пользовательское соглашение

Выберите None в списке способов оплаты

Впишите адресные данные, которые можно взять из интернета — они не имеют особого значения

Выбранная страна появится в строке региона Apple ID.

💡 Если вариант None отсутствует, попробуйте пройти все шаги заново с другим IP-адресом, либо выбрать другую страну для «переезда».

Как создать новый Apple ID другого региона

💡 Важный нюанс. Вы не сможете оплатить подписку iCloud+ для основного аккаунта с помощью дополнительного. Учетные записи никак не связаны между собой и список контента на них не пересекается.

Включите «Частный доступ» в браузере

Заходите на сайт account.apple.com

Нажмите на кнопку меню сверху

Выберите «Создание Аккаунта Apple»

Введите желаемые имя и фамилию, а также дату рождения (можно вымышленные)

Выберите нужную страну (например, Россию) в выпадающем меню

Введите адрес email, который будет привязан к вашему Apple ID

В поле для номера телефона можно выбрать российский в любом случае

В самом низу нажмите «Продолжить»

Далее система попросит ввести адрес — выберите любой адрес и почтовый индекс выбранной страны из гугла, эти данные не проверяются и используются только для выставления счетов

Получите и введите код проверки.

💡 Важный нюанс. На любом этапе у вас может появиться ошибка «В настоящее время невозможно создать учетную запись». Чтобы обойти ошибку, можно прерваться и вернуться позже, сменить свой IP-адрес либо попробовать создать аккаунт не из браузера, а из настроек iPhone — для этого понадобится «чистый» смартфон, либо просто выйдите из своего основного аккаунта.

Откройте «Настройки» iPhone / iPad и нажмите на свое имя

Тапните на строку «Контент и покупки»

Выберите «Выйти» и подтвердите действие

Снова нажмите на «Контент и покупки»

Выберите вторую кнопку «Не [ваше имя и фамилия]»

Введите здесь ваш дополнительный Apple ID и пароль.

Где искать карты пополнения (гифт-карты) Apple ID

Избегайте неизвестных сайтов. Если искать гифт-карты просто в поисковике, можно наткнуться на десятки одностраничных лендингов с заманчивыми предложениями, однако кто их создал и обслуживает — неизвестно. Вы можете просто лишиться денег. Лучше отдать предпочтение маркетплейсам, которые контролируют продавцов, даже если там карты стоят дороже. Правильно выбирайте страну. Если вы сменили страну на условную Турцию (или создали турецкий аккаунт), выбирайте гифт-карты именно для этой страны и в ее валюте (например, турецкая лира). Apple не позволяет активировать карту одной страны в аккаунте для другой, поскольку не занимается конвертацией валют. Сначала читайте отзывы. Выбирайте продавца, у которого много положительных отзывов. Они должны быть свежими (не двухлетними), при этом оставлены не в течение пары дней. Если видите много отзывов, которые оставлялись регулярно в течение месяцев, доверия к такому продавцу будет больше.

Чем заменить сервисы Apple в России

Для синхронизации своей медиатеки с облаком можно использовать «Яндекс Диск». Бесплатно новым пользователям там дается 5 Гб, а за дополнительную плату можно расширить пространство вплоть до 30 ТБ. Существует также «Облако Mail.ru», экосистемные сервисы банков и мобильных операторов. Apple Music. Вместо «яблочного» стриминга можно рассмотреть «Яндекс Музыку» или сервис «Звук» от «Сбера». Для активных пользователей VK соцсеть также предоставляет свой стриминг. Еще существуют сервисы от мобильных операторов, например, «МТС Музыка», которая входит в подписку Premium.

А что с оплатой айфоном в магазинах?

QR-коды в приложениях банков Платежные стикеры Bluetooth-оплата в приложениях банков Оплата смарт-часами Huawei.