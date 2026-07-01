Как пользоваться FaceTime в России в 2026 году: здесь все что нужно знать

Устройства Apple обладают важной отличительной чертой: они максимально самодостаточны прямо «из коробки». Большинство необходимых пользователю приложений и сервисов установлены на них по умолчанию. К таким приложениям относится FaceTime — звонки через него в России долгое время были очень распространены. Их ценят за стабильность сигнала и отличное качество картинки в видеовызове, пока не пришла блокировка. И всё же пользователей у сервиса в нашей стране остается много.
В прошлом тексте я рассказал всё что нужно знать об iMessage, а в этой статье вы узнаете всё о FaceTime в России: в чем особенность этого сервиса, какие плюсы и минусы, как его включить и использовать, и даже как созвониться с пользователями Android и Windows.
Содержание:
- Что такое FaceTime
- Что умеет FaceTime
- Как включить FaceTime
- Как пользоваться FaceTime
- — Как позвонить через FaceTime
- — Как создать видеоконференцию FaceTime
- — Как сделать демонстрацию экрана
- Как использовать без номера телефона
- — Не добавляем номер телефона
- — Удаляем номер телефона
- — Добавляем несколько email
- Итоги
Что такое FaceTimeЭто нативное приложение от Apple для звонков через интернет, встроенное во все ее операционные системы прямо «из коробки». Каждый пользователь iPhone, iPad, Mac и Apple Watch, почти независимо от старости модели, может использовать FaceTime для общения.
Ключевая особенность FaceTime — отсутствие приложения для Android, Windows и любых платформах, которые Apple не контролирует. Однако это не значит, что общаться через него вы сможете только с «эппловодами» — с недавнего времени сервис позволяет подключаться к звонку буквально любому человеку. Чуть ниже вы узнаете, как это сделать.
Apple заявляет, что звонки в FaceTime защищены сквозным шифрованием — самым надежным из существующих. Его суть: при звонке создаются две части ключа, по одной у каждого собеседника. Третья сторона не может вклиниться в разговор, для нее звонок будет выглядеть как бесконечный и бессмысленный набор символов.
К сожалению, в России FaceTime блокируется Роскомнадзором с конца 2025 года. Однако спустя более полугода у многих пользователей звонки снова заработали; в крайнем случае вам могут понадобиться специальные приложения, которые улучшают качество интернета.
Что умеет FaceTime
Фото: Apple
В нем есть все возможности классических мессенджеров, за исключением нативной поддержки Android, Windows и Linux. Вот перечень функций:
- Аудиозвонки
- Видеозвонки
- Групповые звонки (до 32 участников)
- Демонстрация экрана
- Создание конференций
- Подключение из браузера
- Подключение по ссылке
- Реакции в реальном времени
- Фото во время видеозвонка.
Перечень неполный, в приложении есть еще немало других мелких возможностей. Например, можно устраивать совместный просмотр контента и обсуждать его в реальном времени. Пожалуй, самое интересное — это возможность общаться без привязки номера телефона, чего сегодня не позволяют самые популярные мессенджеры. А еще к звонкам FaceTime можно подключать пользователей Android и Windows. Переходим к инструкции.
Как включить FaceTime
Обычно сервис автоматически включается при первом входе в Apple ID на устройстве, но в некоторых случаях этого не происходит.
На iPhone или iPad пройдите в «Настройки» → «Приложения» → FaceTime → и включите тумблер FaceTime. Дождитесь активации. Возможно, устройство попросит вас ввести пароль от Apple ID. Чтобы активировать FaceTime на Mac, откройте приложение, авторизуйтесь в Apple ID и пройдите в настройки уже внутри него, после чего поставьте галочку рядом с email или номером телефона.
Как пользоваться FaceTimeПару лет назад Apple значительно расширила возможности FaceTime, чтобы конкурировать с Zoom и другими сервисами для видеоконференций. Сейчас созвониться с человеком в FaceTime можно двумя способами: собственно, звонком, либо в режиме видеоконференции.
Как позвонить через FaceTime
- Откройте приложение и нажмите «Новый вызов»
- В поле для ввода наберите имя контакта
- Нажмите на него и выберите галочкой строчку, написанную синим шрифтом
- Нажмите на кнопку «Трубка» или «Видеокамера» для голосового или видеовызова.
Или:
- Откройте карточку нужного вам контакта
- Нажмите на иконку «трубки» или «видеокамеры»
- Выберите звонок FaceTime — девайс попросит подтвердить звонок «перебросит» вас в приложение.
Если контакт не выбирается или отображается ярко-зеленым цветом, значит у него нет аккаунта Apple и позвонить ему нарямую не получится.
Как создать видеоконференцию FaceTimeЭтот режим позволяет подключаться не только пользователям техники Apple, но и всем остальным.
- Откройте приложение FaceTime
- Выберите «Новый вызов»
- Нажмите кнопку со значком ссылки (два звена цепи)
- Нажмите «Скопировать» и отправьте ссылку для подключения к конференции желаемым собеседникам
- Перейдите по ссылке сами и впустите в конференцию других участников.
Владельцы iPhone, iPad и Mac подключатся по ссылке через приложение FaceTime, а пользователи других ОС — Android, Windows, Linux и так далее — зайдут прямо из браузера. Чтобы их было видно и слышно, попросите их выдать браузеру согласие на использование микрофона и камеры при первом подключении.
Как сделать демонстрацию экрана
- Начните голосовой или видеозвонок (тип неважен)
- После ответа собеседника коснитесь кнопки «Общий экран» — она находится в панели управления звонком, последняя по счету
- Начнется трехсекундный обратный отсчет, после которого собеседник увидит экран вашего смартфона в небольшом плавающем окне на своем рабочем столе. По нажатию он может развернуть окошко на весь экран.
Как использовать без номера телефонаFaceTime позволяет использовать в качестве логина адрес email, а привязывать номер телефона к нему необязательно. Это значит, что можно общаться, не показывая свой номер телефона. Более того, вы можете добавить несколько адресов email и переключаться между ними для общения с той или иной категорией людей. Вот как это сделать.
Не добавляем номер телефона в FaceTime:Всё просто: в момент установки SIM-карты (или включения ее после «Авиарежима») айфон спросит у вас разрешения на активацию FaceTime — отклоните этот запрос. Сам сервис не отключится, он просто не будет регистрировать ваш номер телефона. Активация с номером телефона происходит путем автоматической отправки СМС с вашей симки в Apple. В последние несколько лет эта процедура у операторов РФ стала платной (10-30 рублей), так что вы еще и деньги на балансе сэкономите.
Удаляем номер телефона из FaceTime:
- Откройте «Настройки» → «Приложения»
- Найдите и выберите FaceTime
- В блоке «Ваши адреса и номера» снимите галочки с номеров телефонов и оставьте их только на email.
- В блоке «Определитель номера» поставьте галочку на email-адрес.
Добавляем несколько email:
- Откройте «Настройки» и нажмите на свое имя
- Выберите «Вход и безопасность»
- В блоке «Email и номера телефонов» нажмите «Добавить»
- Введите дополнительный email и подтвердите его
- Добавьте столько адресов, сколько хотите
- Выберите добавленные адреса для FaceTime, как описано в предыдущем пункте.