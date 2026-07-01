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Как пользоваться FaceTime в России в 2026 году: здесь все что нужно знать

Олег


Устройства Apple обладают важной отличительной чертой: они максимально самодостаточны прямо «из коробки». Большинство необходимых пользователю приложений и сервисов установлены на них по умолчанию. К таким приложениям относится FaceTime — звонки через него в России долгое время были очень распространены. Их ценят за стабильность сигнала и отличное качество картинки в видеовызове, пока не пришла блокировка. И всё же пользователей у сервиса в нашей стране остается много. 

В прошлом тексте я рассказал всё что нужно знать об iMessage, а в этой статье вы узнаете всё о FaceTime в России: в чем особенность этого сервиса, какие плюсы и минусы, как его включить и использовать, и даже как созвониться с пользователями Android и Windows. 


Содержание: 

Что такое FaceTime

Это нативное приложение от Apple для звонков через интернет, встроенное во все ее операционные системы прямо «из коробки». Каждый пользователь iPhone, iPad, Mac и Apple Watch, почти независимо от старости модели, может использовать FaceTime для общения. 

Ключевая особенность FaceTime — отсутствие приложения для Android, Windows и любых платформах, которые Apple не контролирует. Однако это не значит, что общаться через него вы сможете только с «эппловодами» — с недавнего времени сервис позволяет подключаться к звонку буквально любому человеку. Чуть ниже вы узнаете, как это сделать. 

Apple заявляет, что звонки в FaceTime защищены сквозным шифрованием — самым надежным из существующих. Его суть: при звонке создаются две части ключа, по одной у каждого собеседника. Третья сторона не может вклиниться в разговор, для нее звонок будет выглядеть как бесконечный и бессмысленный набор символов. 

К сожалению, в России FaceTime блокируется Роскомнадзором с конца 2025 года. Однако спустя более полугода у многих пользователей звонки снова заработали; в крайнем случае вам могут понадобиться специальные приложения, которые улучшают качество интернета. 

Что умеет FaceTime


Фото: Apple

В нем есть все возможности классических мессенджеров, за исключением нативной поддержки Android, Windows и Linux. Вот перечень функций: 

  • Аудиозвонки
  • Видеозвонки
  • Групповые звонки (до 32 участников)
  • Демонстрация экрана 
  • Создание конференций
  • Подключение из браузера
  • Подключение по ссылке
  • Реакции в реальном времени
  • Фото во время видеозвонка. 


Перечень неполный, в приложении есть еще немало других мелких возможностей. Например, можно устраивать совместный просмотр контента и обсуждать его в реальном времени. Пожалуй, самое интересное — это возможность общаться без привязки номера телефона, чего сегодня не позволяют самые популярные мессенджеры. А еще к звонкам FaceTime можно подключать пользователей Android и Windows. Переходим к инструкции. 

Как включить FaceTime 



Обычно сервис автоматически включается при первом входе в Apple ID на устройстве, но в некоторых случаях этого не происходит. 

На iPhone или iPad пройдите в «Настройки» → «Приложения» → FaceTime → и включите тумблер FaceTime. Дождитесь активации. Возможно, устройство попросит вас ввести пароль от Apple ID. Чтобы активировать FaceTime на Mac, откройте приложение, авторизуйтесь в Apple ID и пройдите в настройки уже внутри него, после чего поставьте галочку рядом с email или номером телефона. 

Как пользоваться FaceTime

Пару лет назад Apple значительно расширила возможности FaceTime, чтобы конкурировать с Zoom и другими сервисами для видеоконференций. Сейчас созвониться с человеком в FaceTime можно двумя способами: собственно, звонком, либо в режиме видеоконференции. 

Как позвонить через FaceTime

  • Откройте приложение и нажмите «Новый вызов»
  • В поле для ввода наберите имя контакта 
  • Нажмите на него и выберите галочкой строчку, написанную синим шрифтом
  • Нажмите на кнопку «Трубка» или «Видеокамера» для голосового или видеовызова. 


Или: 

  • Откройте карточку нужного вам контакта 
  • Нажмите на иконку «трубки» или «видеокамеры»
  • Выберите звонок FaceTime — девайс попросит подтвердить звонок «перебросит» вас в приложение. 


Если контакт не выбирается или отображается ярко-зеленым цветом, значит у него нет аккаунта Apple и позвонить ему нарямую не получится. 

Как создать видеоконференцию FaceTime

Этот режим позволяет подключаться не только пользователям техники Apple, но и всем остальным. 

  • Откройте приложение FaceTime
  • Выберите «Новый вызов» 
  • Нажмите кнопку со значком ссылки (два звена цепи)
  • Нажмите «Скопировать» и отправьте ссылку для подключения к конференции желаемым собеседникам
  • Перейдите по ссылке сами и впустите в конференцию других участников. 


Владельцы iPhone, iPad и Mac подключатся по ссылке через приложение FaceTime, а пользователи других ОС — Android, Windows, Linux и так далее — зайдут прямо из браузера. Чтобы их было видно и слышно, попросите их выдать браузеру согласие на использование микрофона и камеры при первом подключении. 

Как сделать демонстрацию экрана

  • Начните голосовой или видеозвонок (тип неважен) 
  • После ответа собеседника коснитесь кнопки «Общий экран» — она находится в панели управления звонком, последняя по счету 
  • Начнется трехсекундный обратный отсчет, после которого собеседник увидит экран вашего смартфона в небольшом плавающем окне на своем рабочем столе. По нажатию он может развернуть окошко на весь экран. 




Как использовать без номера телефона

FaceTime позволяет использовать в качестве логина адрес email, а привязывать номер телефона к нему необязательно. Это значит, что можно общаться, не показывая свой номер телефона. Более того, вы можете добавить несколько адресов email и переключаться между ними для общения с той или иной категорией людей. Вот как это сделать. 

Не добавляем номер телефона в FaceTime:

Всё просто: в момент установки SIM-карты (или включения ее после «Авиарежима») айфон спросит у вас разрешения на активацию FaceTime — отклоните этот запрос. Сам сервис не отключится, он просто не будет регистрировать ваш номер телефона. Активация с номером телефона происходит путем автоматической отправки СМС с вашей симки в Apple. В последние несколько лет эта процедура у операторов РФ стала платной (10-30 рублей), так что вы еще и деньги на балансе сэкономите. 

Удаляем номер телефона из FaceTime:

  • Откройте «Настройки» → «Приложения» 
  • Найдите и выберите FaceTime
  • В блоке «Ваши адреса и номера» снимите галочки с номеров телефонов и оставьте их только на email. 
  • В блоке «Определитель номера» поставьте галочку на email-адрес. 


Добавляем несколько email:

  • Откройте «Настройки» и нажмите на свое имя
  • Выберите «Вход и безопасность»
  • В блоке «Email и номера телефонов» нажмите «Добавить»
  • Введите дополнительный email и подтвердите его
  • Добавьте столько адресов, сколько хотите 
  • Выберите добавленные адреса для FaceTime, как описано в предыдущем пункте. 


Итоги

Apple FaceTime — удобный способ общения в формате голосовых и видеовызовов, который всегда под рукой. В числе его плюсов: хорошее качество голоса и картинки, интеграция с ОС, сквозное шифрование, поддержка сторонних ОС и возможность общаться без привязки номера телефона. Объективным минусом является не совсем интуитивный для пользователя интерфейс. В любом случае, освоить FaceTime стоит — как минимум чтобы иметь альтернативный способ связи с близкими. 
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