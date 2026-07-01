Как пользоваться iMessage в России в 2026 году: здесь все что нужно знать

Что такое iMessage



В России iMessage пока не блокируется: сообщения отправляются и прилетают без проблем и задержек.

Что умеет iMessage

Отправка и получение текстовых сообщений

Общение с помощью голосовых сообщений

Автоматическая расшифровка голосовых

Отправка и получение медиа: фото, видео, GIF

Обмен файлами — офисными и любыми другими

Отмена отправки в течение 10 минут

Редактирование отправленных сообщений

Настройка своего имени и аватара

Использования стикеров, эмодзи, анимированных мемоджи

Отправка геопозиции.

Как включить iMessage

Как пользоваться iMessage

Откройте приложение «Сообщения» и нажмите на «листок с ручкой»

В поле для ввода наберите имя контакта и нажмите на него, когда оно отобразится синим шрифтом.

Откройте карточку нужного вам контакта

Нажмите на иконку сообщения — девайс «перебросит» вас в iMessage и предложит написать сообщение.

Если имя написано зеленым, значит к этому контакту не привязан аккаунт iMessage, и сообщение отправится как обычное СМС.

Как использовать без номера телефона

Не добавляем номер телефона в iMessage:

Удаляем номер телефона из iMessage:

Откройте «Настройки» → «Приложения»

Найдите «Сообщения» и тапните на «Отправка/прием»

Снимите галочки с номеров телефонов и оставьте их только на email.

В блоке «Начинать новые разговоры» поставьте галочку на email.

Добавляем несколько email:

Откройте «Настройки» и нажмите на свое имя

Выберите «Вход и безопасность»

В блоке «Email и номера телефонов» нажмите «Добавить»

Введите дополнительный email и подтвердите его

Добавьте столько адресов, сколько хотите

Выберите добавленные адреса для iMessage, как описано в предыдущем пункте.

Как отличить iMessage от СМС

Итоги

Устройства Apple обладают важной отличительной чертой: сегодня они максимально самодостаточны прямо «из коробки». Большинство необходимых пользователю приложений и сервисов установлены на них по умолчанию.К таким приложениям относятся FaceTime и iMessage. Любопытно, что в России общение через iMessage не получило особой популярности, а вот FaceTime-звонки очень распространены. Их ценят за стабильность сигнала и отличное качество картинки в видеовызове, пока не пришла блокировка. И всё же пользователей у этих сервисов в нашей стране остается много.В этом тексте я расскажу всё что нужно знать об iMessage, а в следующем — о FaceTime. Мы поговорим, в чем особенность этих сервисов, какие плюсы и минусы, как их включить и использовать, и что делать, если они не работают.Это нативный мессенджер от Apple, встроенный во все ее операционные системы прямо «из коробки». Каждый пользователь iPhone, iPad, Mac и Apple Watch, почти независимо от старости модели, может использовать iMessage для общения.Ключевая особенность iMessage — отсутствие его на Android, Windows и любых платформах, которые Apple не контролирует. Это значит, что общаться через него вы сможете исключительно с другими пользователями iPhone, iPad и Mac. Это мессенджер внутри экосистемы компании.Apple заявляет, что все переписки в iMessage защищены сквозным шифрованием — самым надежным из существующих. Его суть в том, что ключ от переписки есть лишь у отправителя и получателя сообщений, а третья сторона не может вклиниться в диалог и прочесть его. Однако есть нюанс: если включено резервное копирование переписок в iCloud, то оно защищено обычным, а не сквозным шифрованием — то есть сама Apple в теории может получить доступ к перепискам, хранящимся в облаке.В нем есть все возможности классических мессенджеров, за исключением поддержки Android, Windows и Linux. Вот перечень функций:Перечень неполный, в приложении есть еще немало других мелких возможностей. Например, вы можете выбрать собственный звук оповещения или отправлять сообщения с эффектами. Пожалуй, самое интересное — это возможность общаться без привязки номера телефона, чего сегодня не позволяют самые популярные мессенджеры. Об этом читайте ниже.Обычно сервис автоматически включается при первом входе в Apple ID на устройстве, но в некоторых случаях этого не происходит.На iPhone или iPad пройдите в «Настройки» → «Приложения» → «Сообщения» → и включите тумблер iMessage. Дождитесь активации. Возможно, устройство попросит вас ввести пароль от Apple ID.Чтобы активировать iMessage на Mac, откройте приложение и пройдите в настройки уже внутри него, после чего поставьте галочку рядом с email или номером телефона.Нативный мессенджер от Apple немного «замудрен», и взаимодействие с ними немного отличается от того, к чему мы привыкли в WhatsApp или Telegram.Вот как правильно начать разговор в iMessage:Или:iMessage позволяет использовать в качестве логина адрес email, а привязывать номер телефона к нему необязательно. Это значит, что можно общаться, не показывая свой номер телефона. Более того, вы можете добавить несколько адресов email и переключаться между ними для общения с той или иной категорией людей. Вот как это сделать.Всё просто: в момент установки SIM-карты (или включения ее после «Авиарежима») айфон спросит у вас разрешения на активацию iMessage — отклоните этот запрос. Сам сервис не отключится, он просто не будет регистрировать ваш номер телефона. Активация с номером телефона происходит путем автоматической отправки СМС с вашей симки в Apple. В последние несколько лет эта процедура у операторов РФ стала платной (10-30 рублей), так что вы еще и деньги на балансе сэкономите.Основной проблемой iMessage для простого пользователя является его тесная интеграция с СМС-сервисом iPhone. И то, и другое живет в одном и том же приложении «Сообщения»; различать СМС и iMessage приходится по косвенным признакам в общем списке.обычные СМС имеют зеленый акцент, а iMessage — синий. В интерфейсе это видно при начале нового разговора (цвет имени адресата) или перед отправкой сообщения (цвет кнопки «Отправить»). Ну и, разумеется, сами «пузыри» сообщений различаются по цвету: если текст отображается в зеленом пузыре, то оно отправилось по СМС, а если в синем — по iMessage через интернет.Помимо этого, внутри переписки над сообщениями ищите пометки: «Текстовое сообщение» означает СМС, а «iMessage» — переписку через мессенджер. В пределах одного чата запросто могут быть оба этих типа сообщений. Перед тем, как набирать сообщение, обратите внимание на поле ввода: серым шрифтом там будет указано, каким способом отправится ваше сообщение — SMS либо iMessage.Apple iMessage — удобный способ общения в формате мессенджера, который всегда под рукой. В числе его плюсов: разнообразие типов сообщений, интеграция с ОС, сквозное шифрование и возможность общаться без привязки номера телефона. Объективным минусом является переплетение с СМС-сервисом и не всегда интуитивный для пользователя интерфейс. В любом случае, освоить iMessage стоит как минимум чтобы иметь альтернативный способ связи с близкими.