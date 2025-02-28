Как пользоваться сим-картой «Мегафона» в Крыму без роуминга по домашним тарифам

Сегодня «Мегафон» порадовал жителей Крыма и других регионов страны тем, что наконец отменил роуминг в этом регионе спустя 11 лет после входа первых российских компаний на полуостров. Это нововведение позволит отдыхающим со всей России не переплачивать за связь в Крыму и Севастополе, а местным жителям дает альтернативу местным операторам с околомонопольными ценами и условиями.
На iPhone / iPad
- Откройте «Настройки» → «Сотовая связь»
- Нажмите на сим-карту «Мегафона» в списке добавленных номеров
- Тапните на строку «Выбор сети»
- Выключите тумблер «Автоматически» и подождите прогрузки списка доступных сетей
- В списке доступных установите галочку на WIN либо 250-32.
На Android
- Откройте «Настройки» → «Сеть и интернет»
- Выберите «SIM-карты» → MegaFon
- Выключите тумблер «Выбирать сеть автоматически»
- Нажмите на строку «Выбрать сеть»
- В списке доступных установите галочку на WIN либо 250-32.
Готово! Теперь вы будете расходовать минуты, СМС и гигабайты из своих обычных домашних тарифов и не переплачивать за связь. Если оставить выбор сети автоматическим, то смартфон может подключаться к другим вышкам и роуминг будет действовать.
Учтите, что после выбора определенной сети уровень сигнала не везде может быть хорошим, поскольку качество покрытия у разных крымских операторов отличается.