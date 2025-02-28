Как пользоваться сим-картой «Мегафона» в Крыму без роуминга по домашним тарифам

Олег

Мегафон


Сегодня «Мегафон» порадовал жителей Крыма и других регионов страны тем, что наконец отменил роуминг в этом регионе спустя 11 лет после входа первых российских компаний на полуостров. Это нововведение позволит отдыхающим со всей России не переплачивать за связь в Крыму и Севастополе, а местным жителям дает альтернативу местным операторам с околомонопольными ценами и условиями.

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Однако есть нюанс: домашняя терификация для сим-карт «Мегафона» будет работать только в сетях одного определенного крымского оператора — K-telecom. Поэтому вам придется вручную переключаться на него, чтобы не переплачивать. Вот как это сделать:

На iPhone / iPad
  • Откройте «Настройки» → «Сотовая связь»
  • Нажмите на сим-карту «Мегафона» в списке добавленных номеров
  • Тапните на строку «Выбор сети»
  • Выключите тумблер «Автоматически» и подождите прогрузки списка доступных сетей
  • В списке доступных установите галочку на WIN либо 250-32.
iOS

На Android
  • Откройте «Настройки» → «Сеть и интернет»
  • Выберите «SIM-карты» → MegaFon
  • Выключите тумблер «Выбирать сеть автоматически»
  • Нажмите на строку «Выбрать сеть»
  • В списке доступных установите галочку на WIN либо 250-32.
Android

Готово! Теперь вы будете расходовать минуты, СМС и гигабайты из своих обычных домашних тарифов и не переплачивать за связь. Если оставить выбор сети автоматическим, то смартфон может подключаться к другим вышкам и роуминг будет действовать.

Учтите, что после выбора определенной сети уровень сигнала не везде может быть хорошим, поскольку качество покрытия у разных крымских операторов отличается. 

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