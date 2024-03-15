Как пользоваться WhatsApp на iPad



Фото: Guiding Tech



Мессенджер WhatsApp бьет все рекорды по популярности в России и мире, и даже удобный и полезный Telegram пока не смог его обогнать. Несмотря на это, у WhastApp до сих пор нет мобильного клиента для Apple iPad. Установить на него версию от iPhone тоже нельзя, поэтому фанаты мессенджера недоумевают и негодуют.



Стоит сказать, что ранее в новостях уже появлялась информация о выходе бета-версии приложения для iPadOS. Это значит, что компания работает над ней и в конечном итоге выпустит. А пока этого не произошло, есть иные пути использования WhatsApp на iPad — к сожалению, несколько урезанные.





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1. Веб-приложение

Откройте на iPad ссылку web.whatsapp.com

Откройте WhatsApp на смартфоне, зайдите в «Настройки» → «Связанные устройства»

Нажмите «Привязать устройство» и отсканируйте QR-код

На iPad нажмите «Поделиться» → «Добавить на экран Домой».

2. Бета-версия WhatsApp