Как пользоваться WhatsApp на iPad

Олег

WhatsApp
Фото: Guiding Tech

Мессенджер WhatsApp бьет все рекорды по популярности в России и мире, и даже удобный и полезный Telegram пока не смог его обогнать. Несмотря на это, у WhastApp до сих пор нет мобильного клиента для Apple iPad. Установить на него версию от iPhone тоже нельзя, поэтому фанаты мессенджера недоумевают и негодуют.

Стоит сказать, что ранее в новостях уже появлялась информация о выходе бета-версии приложения для iPadOS. Это значит, что компания работает над ней и в конечном итоге выпустит. А пока этого не произошло, есть иные пути использования WhatsApp на iPad — к сожалению, несколько урезанные.

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1. Веб-приложение

Можно использовать веб-версию WhatsApp, просто сохранив её иконку на домашнем экране планшета. Вот как это сделать:
  • Откройте на iPad ссылку web.whatsapp.com
  • Откройте WhatsApp на смартфоне, зайдите в «Настройки» → «Связанные устройства»
  • Нажмите «Привязать устройство» и отсканируйте QR-код
  • На iPad нажмите «Поделиться» → «Добавить на экран Домой».
Готово! Ваш iPad привязан к аккаунту смартфона и может отправлять и получать сообщения. Чтобы открыть веб-приложение, просто тапните на иконку на рабочем столе. Учтите, что зарегистрировать планшет без смартфона не получится — iPad выступает как дополнительное устройство. Если долго не запускать мессенджер на планшете, аккаунт вылетит и придется авторизовываться заново.

2. Бета-версия WhatsApp

TestFlight
Фото: Guiding Tech

Теоретически вы можете установить бета-версию WhatsApp для iPadOS с помощью TestFlight — официального инструмента от Apple для тестирования софта. Однако программа бета-тестирования ограничена и сейчас в ней нет свободных мест. Всё же они могут периодически появляться, поэтому проверяйте по этой ссылке — вдруг повезет.

Помимо перечисленных способов есть еще третий — сторонние приложения, которые по сути являются оболочками веб-версии WhatsApp. Они есть даже в App Store, но использовать их мы бы не советовали. Всегда присутствует вероятность, что создатели этих утилит оставили для себя лазейку к вашим перепискам, да и ничего особенно нового по сравнению с веб-версией они не предлагают. 

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Источник:
Guiding Tech
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Комментарии

+138
horizon
Господа, статья ради статьи, смысл писать то что все знают и без вас..
15 минут назад
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