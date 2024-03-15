Как пользоваться WhatsApp на iPad

Фото: Guiding Tech
Мессенджер WhatsApp бьет все рекорды по популярности в России и мире, и даже удобный и полезный Telegram пока не смог его обогнать. Несмотря на это, у WhastApp до сих пор нет мобильного клиента для Apple iPad. Установить на него версию от iPhone тоже нельзя, поэтому фанаты мессенджера недоумевают и негодуют.
Стоит сказать, что ранее в новостях уже появлялась информация о выходе бета-версии приложения для iPadOS. Это значит, что компания работает над ней и в конечном итоге выпустит. А пока этого не произошло, есть иные пути использования WhatsApp на iPad — к сожалению, несколько урезанные.
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1. Веб-приложениеМожно использовать веб-версию WhatsApp, просто сохранив её иконку на домашнем экране планшета. Вот как это сделать:
- Откройте на iPad ссылку web.whatsapp.com
- Откройте WhatsApp на смартфоне, зайдите в «Настройки» → «Связанные устройства»
- Нажмите «Привязать устройство» и отсканируйте QR-код
- На iPad нажмите «Поделиться» → «Добавить на экран Домой».
2. Бета-версия WhatsApp
Фото: Guiding Tech
Теоретически вы можете установить бета-версию WhatsApp для iPadOS с помощью TestFlight — официального инструмента от Apple для тестирования софта. Однако программа бета-тестирования ограничена и сейчас в ней нет свободных мест. Всё же они могут периодически появляться, поэтому проверяйте по этой ссылке — вдруг повезет.
Помимо перечисленных способов есть еще третий — сторонние приложения, которые по сути являются оболочками веб-версии WhatsApp. Они есть даже в App Store, но использовать их мы бы не советовали. Всегда присутствует вероятность, что создатели этих утилит оставили для себя лазейку к вашим перепискам, да и ничего особенно нового по сравнению с веб-версией они не предлагают.