Как пополнить Apple ID и оплачивать приложения, игры и подписки на iPhone в 2024 году

Прошло почти два года с момента, когда использование техники Apple для россиян резко осложнилось. Платежи через Apple Pay больше не доступны, привязка российской банковской карты к Apple ID и App Store — тоже. Стоит ли вообще смотреть в сторону iPhone в 2024 году, мы обстоятельно рассказали вот здесь, а сейчас напомним вам все способы пополнить баланс аккаунта Apple, чтобы оплачивать подписки, а также покупки в играх и приложениях.





1. С помощью SIM-карт

Откройте «Настройки» и нажмите на свое имя

Откройте пункт «Оплата и доставка»

Тапните «Добавить способ оплаты» и выберите «Мобильный телефон»

Введите номер телефона, который обслуживает МТС или билайн

Получите проверочный код и введите его в строку.

Переведите на номер телефона МТС / билайн нужную сумму; учтите, что оператор не позволит списать всё до копейки — например, МТС требует, чтобы на счету оставалось не менее 9,99 рублей после совершения платежа

Откройте App Store и нажмите на свой аккаунт в верхнем углу

Тапните «Пополнить счет Apple ID»

Введите любую сумму от 100 до 9000 рублей или выберите один из заготовленных Apple вариантов

Подтвердите покупку и баланс будет пополнен моментально; СМС-кодов не будет, платеж подтверждается по Touch ID / Face ID.

2. С помощью подарочных карт

Перейдите на эту веб-страницу Tele2

Введите номер телефона, с баланса которого будут списаны средства за гифт-карту

Выберите номинал будущей карты — 500, 1000 или 3000 рублей

Нажмите оплатить и подтвердите оплату.

Выберите сим-карту Теле2 как основную для отправки СМС

Создайте новую СМС, в которой укажите номинал будущей карты — 500, 1000 или 3000 рублей

Отправьте сообщение на номер 747

Деньги за карту снимутся с баланса Теле2.

3. С помощью друга

Привязать свою сим-карту к своему Apple ID по алгоритму в начале статьи

Пополнить баланс на сумму будущей гифт-карты + 10 рублей

Открыть App Store и нажать на свой профиль

Выбрать пункт «Отправить подарочную карту по email»

Ввести email (Apple ID) получателя (то есть ваш) и сумму

Выбрать дизайн карты

Оплатить карту и направить вам уникальный код.

4. Бонусный совет: перейдите на другой тип оплаты

Откройте «Настройки» и нажмите на своё имя

Тапните пункт «Подписки»

Выберите нужную подписку и жмите «Отменить».

Отключив от своих сервисов банковские карты РФ, Apple сохранила возможность отправлять ей деньги с помощью российских мобильных операторов. Правда, это доступно лишь клиентам МТС и билайн, но завести SIM или eSIM специально для пополнения Apple ID не составляет труда.Готово! Вы привязали баланс вашей SIM-карты к аккаунту Apple и теперь он будет использоваться для оплаты точно так же, как банковская карта.Теперь вам доступны два способа потратить свои деньги: заранее пополнить баланс Apple ID, или же совершать покупки непосредственно с сим-карты. Второй метод очень прост — переведите на свой номер телефона средства таким образом, чтобы после его совершения на счету осталось не менее 10 рублей. Потом открывайте App Store или приложение и жмите кнопку оплаты.Пополнение баланса Apple ID чуть сложнее, но этот вариант более надежен. Apple в любой момент может «прикрыть» опцию оплаты «симкой», но вам будет всё равно, если вы заранее пополнили баланс Apple ID и платите с него.Отлично! Теперь средства пришли на баланс вашего Apple ID, и вы сможете оплачивать ими цифровые покупки — до опустошения счета симка больше не понадобится.Для россиян доступны только цифровые подарочные карты — по сути, это просто уникальный код, который нужно ввести в Apple ID, после чего баланс пополняется на заданную сумму. С весны 2022 года появилось множество сервисов по продаже подарочных карт, но наценка там нередко «конская»: за пополнение на 500 рублей с вас могут попросить и 600, и даже 800 рублей, то есть на 20-40% больше.Периодически банки и мобильные операторы запускают свои сервисы по генерированию подарочных карт, и условия там зачастую гораздо более щадящие. Например, сейчас такой сервис работает у Tele2, правда, воспользоваться им могут лишь клиенты этого оператора.Или:Комиссия Tele2 составляет 10% от номинала гифт-карты. В ответ вам придет сообщение с уникальным кодом, который нужно ввести в App Store. Откройте магазин, тапните на свой профиль и нажмите «Погасить подарочную карту или код». Баланс Apple ID пополнится аналогично методу оплаты с SIM, и можно платить.Apple позволяет отправлять подарочные карты с выбранным номиналом другим пользователям. Этот метод пригодится, если у вас нет SIM-карты МТС или билайн, а переплачивать в пользу Tele2 не хочется — просто найдите друга, у которого есть iPhone и симка двух упомянутых выше операторов.В этом случае покупка пройдет без комиссии и вы получите ровно столько, сколько заплатили (если друг не возьмет процент).Если вы пополняете Apple ID исключительно ради подписки на какой-то российский сервис или приложение, то рассмотрите вариант перехода на прямую оплату. Для этого нужно отменить подписку через Apple, а потом подключить её заново на официальном сайте сервиса.Не переживайте: подписка отменится не сразу, а по окончанию оплаченного периода, то есть уже потраченные средства вы не потеряете. Когда период закончится, просто зайдите на официальный сайт сервиса и оформите подписку заново, только уже напрямую. Это гораздо удобнее, так как отечественные сервисы принимают к оплате любые карты РФ и иногда даже предлагают скидку за оплату без посредничества App Store.