Как пополнить Apple ID и оплачивать приложения, игры и подписки на iPhone в 2024 году

Прошло почти два года с момента, когда использование техники Apple для россиян резко осложнилось. Платежи через Apple Pay больше не доступны, привязка российской банковской карты к Apple ID и App Store — тоже. Стоит ли вообще смотреть в сторону iPhone в 2024 году, мы обстоятельно рассказали вот здесь, а сейчас напомним вам все способы пополнить баланс аккаунта Apple, чтобы оплачивать подписки, а также покупки в играх и приложениях.
1. С помощью SIM-картОтключив от своих сервисов банковские карты РФ, Apple сохранила возможность отправлять ей деньги с помощью российских мобильных операторов. Правда, это доступно лишь клиентам МТС и билайн, но завести SIM или eSIM специально для пополнения Apple ID не составляет труда.
Привязываем номер телефона к Apple ID:
- Откройте «Настройки» и нажмите на свое имя
- Откройте пункт «Оплата и доставка»
- Тапните «Добавить способ оплаты» и выберите «Мобильный телефон»
- Введите номер телефона, который обслуживает МТС или билайн
- Получите проверочный код и введите его в строку.
Готово! Вы привязали баланс вашей SIM-карты к аккаунту Apple и теперь он будет использоваться для оплаты точно так же, как банковская карта.
Теперь вам доступны два способа потратить свои деньги: заранее пополнить баланс Apple ID, или же совершать покупки непосредственно с сим-карты. Второй метод очень прост — переведите на свой номер телефона средства таким образом, чтобы после его совершения на счету осталось не менее 10 рублей. Потом открывайте App Store или приложение и жмите кнопку оплаты.
Пополнение баланса Apple ID чуть сложнее, но этот вариант более надежен. Apple в любой момент может «прикрыть» опцию оплаты «симкой», но вам будет всё равно, если вы заранее пополнили баланс Apple ID и платите с него.
Как пополнить баланс Apple ID с симки:
- Переведите на номер телефона МТС / билайн нужную сумму; учтите, что оператор не позволит списать всё до копейки — например, МТС требует, чтобы на счету оставалось не менее 9,99 рублей после совершения платежа
- Откройте App Store и нажмите на свой аккаунт в верхнем углу
- Тапните «Пополнить счет Apple ID»
- Введите любую сумму от 100 до 9000 рублей или выберите один из заготовленных Apple вариантов
- Подтвердите покупку и баланс будет пополнен моментально; СМС-кодов не будет, платеж подтверждается по Touch ID / Face ID.
Отлично! Теперь средства пришли на баланс вашего Apple ID, и вы сможете оплачивать ими цифровые покупки — до опустошения счета симка больше не понадобится.
2. С помощью подарочных картДля россиян доступны только цифровые подарочные карты — по сути, это просто уникальный код, который нужно ввести в Apple ID, после чего баланс пополняется на заданную сумму. С весны 2022 года появилось множество сервисов по продаже подарочных карт, но наценка там нередко «конская»: за пополнение на 500 рублей с вас могут попросить и 600, и даже 800 рублей, то есть на 20-40% больше.
Периодически банки и мобильные операторы запускают свои сервисы по генерированию подарочных карт, и условия там зачастую гораздо более щадящие. Например, сейчас такой сервис работает у Tele2, правда, воспользоваться им могут лишь клиенты этого оператора.
Чтобы заказать подарочную карту Apple у Теле2:
- Перейдите на эту веб-страницу Tele2
- Введите номер телефона, с баланса которого будут списаны средства за гифт-карту
- Выберите номинал будущей карты — 500, 1000 или 3000 рублей
- Нажмите оплатить и подтвердите оплату.
Или:
- Выберите сим-карту Теле2 как основную для отправки СМС
- Создайте новую СМС, в которой укажите номинал будущей карты — 500, 1000 или 3000 рублей
- Отправьте сообщение на номер 747
- Деньги за карту снимутся с баланса Теле2.
3. С помощью другаApple позволяет отправлять подарочные карты с выбранным номиналом другим пользователям. Этот метод пригодится, если у вас нет SIM-карты МТС или билайн, а переплачивать в пользу Tele2 не хочется — просто найдите друга, у которого есть iPhone и симка двух упомянутых выше операторов.
Далее друг должен сделать следующее:
- Привязать свою сим-карту к своему Apple ID по алгоритму в начале статьи
- Пополнить баланс на сумму будущей гифт-карты + 10 рублей
- Открыть App Store и нажать на свой профиль
- Выбрать пункт «Отправить подарочную карту по email»
- Ввести email (Apple ID) получателя (то есть ваш) и сумму
- Выбрать дизайн карты
- Оплатить карту и направить вам уникальный код.
В этом случае покупка пройдет без комиссии и вы получите ровно столько, сколько заплатили (если друг не возьмет процент).
4. Бонусный совет: перейдите на другой тип оплатыЕсли вы пополняете Apple ID исключительно ради подписки на какой-то российский сервис или приложение, то рассмотрите вариант перехода на прямую оплату. Для этого нужно отменить подписку через Apple, а потом подключить её заново на официальном сайте сервиса.
Чтобы отключить подписку в Apple:
- Откройте «Настройки» и нажмите на своё имя
- Тапните пункт «Подписки»
- Выберите нужную подписку и жмите «Отменить».
Не переживайте: подписка отменится не сразу, а по окончанию оплаченного периода, то есть уже потраченные средства вы не потеряете. Когда период закончится, просто зайдите на официальный сайт сервиса и оформите подписку заново, только уже напрямую. Это гораздо удобнее, так как отечественные сервисы принимают к оплате любые карты РФ и иногда даже предлагают скидку за оплату без посредничества App Store.