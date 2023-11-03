Как пополнить Steam через приложение «Сбера»

Открываем пункт «Платежи»;

Выбираем «Отдых и развлечения»;

Затем «Игры»;

Среди всех вариантов находим Steam.

Теперь пополнить кошелек аккаунта можно в рублях с вычетом небольшой комиссии. Однако в новом способе есть некоторые ограничения.Оплачивать покупки игр за рубежом становится все сложнее, но появляются новые способы обхода ограничений. Так в приложении «Сбербанка» заметили возможность пополнять баланс Steam-аккаунта. Сделать это можно следующим способом:Также найти платформу можно по названию в строке поиска.Есть ограничения: сумма пополнения должна быть не менее 100 рублей и не более 15000, а аккаунт должен зарегистрирован в США.За услугу удерживается комиссия в размере 6%.