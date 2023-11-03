Как пополнить Steam через приложение «Сбера»

Артем
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Теперь пополнить кошелек аккаунта можно в рублях с вычетом небольшой комиссии. Однако в новом способе есть некоторые ограничения.

Оплачивать покупки игр за рубежом становится все сложнее, но появляются новые способы обхода ограничений. Так в приложении «Сбербанка» заметили возможность пополнять баланс Steam-аккаунта. Сделать это можно следующим способом:

  • Открываем пункт «Платежи»;
  • Выбираем «Отдых и развлечения»;
  • Затем «Игры»;
  • Среди всех вариантов находим Steam.
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Также найти платформу можно по названию в строке поиска.

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Есть ограничения: сумма пополнения должна быть не менее 100 рублей и не более 15000, а аккаунт должен зарегистрирован в США. 

За услугу удерживается комиссия в размере 6%.
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