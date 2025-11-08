Top.Mail.Ru

Как повлияла быстрая и медленная зарядка на батарею iPhone за полгода. Результат вас шокирует

Автор YouTube-канала HTX Studio провёл гениальный эксперимент, на который ушло 6 месяцев регулярных тестирований. Он решил сравнить влияние быстрой и медленной зарядки на срок службы аккумулятора iPhone.

Блогер использовал шесть моделей iPhone 12 со специальным алгоритмом, который разряжал аккумуляторы до 5% и заряжала их до 100% снова и снова. При этом три девайса заряжались быстро, а три — медленно.

Вторая группа iPhone прошла тот же тест, но зарядка начиналась с 30% и останавливалась на 80% — смартфоны всегда находились только в этом диапазоне. Само собой, блогер зафиксировал ёмкость батареи каждого телефона, а затем повторил замеры после 500 циклов.

Результаты просто шокировали. Быстрая зарядка не так уж и сильно повлияла на деградацию аккумуляторов, а поддержание уровня заряда iPhone в диапазоне от 30% до 80% оказалось частично полезным, но не очень удобным.
Ведущие HTX Studio пришли к выводу, что лучший способ заряжать iPhone — «как вам удобно», не заморачиваясь и не жертвуя своими нервами ради небольшого продления срока службы аккумулятора. К слову, на Android-смартфонах ситуация полностью аналогичная.
HTX Studio
Я вообще не понимаю людей которые трясутся над емкостью АКБ. Некоторые продают телефоны еще до того момента когда стоит поменять АКБ , а те другие кто пользуются дольше , так цена замены АКБ не такая уж и заоблачная.
Мне хватает простого кабеля возле прикроватной тумбочки-быстрая зарядка, есть беспроводная, но как раз я и опасаюсь её использовать, поскольку именно она и портит аккум быстрее
Вообще не вижу смысла в беспроводной. Телефон что так, что так заряжается лёжа. Чтобы не париться со втыканием кабеля, давно перешёл на магнитные коннекторы.
