Как правильно перенести eSIM на другой смартфон в России в 2025 году. Алгоритм очень изменился

Ранее мы публиковали инструкцию по переносу eSIM с одного смартфона на другой — допустим, вы купили новую модель и хотите перенести свои номера между устройствами. До сих пор требовалось лишь удалить профиль eSIM со старого смартфона, а потом отсканировать многоразовый QR-код и добавить его в новый — без удаления профиль не добавляется на другое устройство, это техническая особенность технологии.
Вот как теперь правильно переносить российские eSIM на другое устройство:
- Зайдите в личный кабинет своего оператора
- Инициируйте перевыпуск QR-кода
- Добавьте профиль с помощью нового QR-кода в устройство
- Только теперь удалите профиль со старого устройства.
Механизм перевыпуска кода у разных операторов отличается, вот несколько примеров:
- МТС: на странице для перевыпуска залогиньтесь, привяжите «Госуслуги» и введите СМС-код
- Мегафон: в приложении внизу нажмите «Еще» → «Номера» → «Заменить SIM-карту»
- билайн: в приложении «Опции eSIM» → «Установить eSIM»
- Т-мобайл: напишите в чат приложения оператора и следуйте подсказкам.
О том, почему всё так изменилось, я расскажу в отдельном материале.