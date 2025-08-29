Как правильно перенести eSIM на другой смартфон в России в 2025 году. Алгоритм очень изменился

Олег

eSIM

Ранее мы публиковали инструкцию по переносу eSIM с одного смартфона на другой — допустим, вы купили новую модель и хотите перенести свои номера между устройствами. До сих пор требовалось лишь удалить профиль eSIM со старого смартфона, а потом отсканировать многоразовый QR-код и добавить его в новый — без удаления профиль не добавляется на другое устройство, это техническая особенность технологии.

Однако в последнее время российские операторы без публичного оповещения изменили принцип работы своих eSIM, и переносить их обычным способом больше нельзя. Если сначала удалить профиль, а потом пытаться его добавить на другой девайс, то поход в салон связи с паспортом вам гарантирован.

Вот как теперь правильно переносить российские eSIM на другое устройство:
  • Зайдите в личный кабинет своего оператора
  • Инициируйте перевыпуск QR-кода
  • Добавьте профиль с помощью нового QR-кода в устройство
  • Только теперь удалите профиль со старого устройства.

Механизм перевыпуска кода у разных операторов отличается, вот несколько примеров:
  • МТС: на странице для перевыпуска залогиньтесь, привяжите «Госуслуги» и введите СМС-код
  • Мегафон: в приложении внизу нажмите «Еще» → «Номера» → «Заменить SIM-карту»
  • билайн: в приложении «Опции eSIM» → «Установить eSIM»
  • Т-мобайл: напишите в чат приложения оператора и следуйте подсказкам. 

О том, почему всё так изменилось, я расскажу в отдельном материале. 

