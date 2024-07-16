Как правильно установить iOS 18 Public Beta в России и попробовать новые функции прямо сейчас





Компания Apple показала нам iOS 18 и iPadOS 18 на мероприятии WWDC 2024 в июне текущего года. В тот же день разработчикам iOS-софта и самым горячим энтузиастам стала доступна первая бета-версия новой ОС, но обычным любопытным пользователям ставить её обычно не рекомендуют. Прошивка может содержать критические баги и наделать беды на вашем основном устройстве, особенно если нет резервной копии.



Однако Public Beta, которая вышла накануне — совсем другое дело. Несмотря на статус тестовой прошивки, её уже можно ставить без опасений «окирпичить» свой айфон или потерять все свои личные данные. В этом тексте мы расскажем, стоит ли устанавливать iOS 18 прямо сейчас и как это сделать правильно, чтобы потом не пожалеть о своем решении.





Что такое Public Beta и стоит ли её устанавливать

Разработчики Apple уже устранили все критические ошибки и баги. Это значит, что при обновлении смартфон скорее всего не зависнет, не очистится, не заглючит в процессе и так далее. Однако гарантировать этого вам никто не сможет — стоит допускать индивидуальный сценарий, при котором бета-версия «подерется» с каким-то приложением или набором настроек и смартфон придется прошивать «начисто». Система всё еще может работать не так хорошо, как та же iOS 17. Ведь внутренние процессы находятся на стадии отладки, и все ошибки будут устранены в лучшем случае осенью. Пока что вы в неком статусе «подопытного кролика», и регулярно будете видеть лаги, зависания системы, неправильную работу приложений, и так далее.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.



Резервная копия iOS 17

Первый вариант кажется удобнее — всё происходит автоматически и в фоновом режиме, от пользователя требуется минимум движений. Но есть и минусы: облачная копия требует достаточно места в iCloud, и зачастую вам придется оформить подписку. А еще в облако попадают не все данные, а для восстановления понадобится высокоскоростной интернет.

Я сам всегда делаю локальную копию на Mac. Это требует 10-15 минут времени, но при таком способе в бэкап сохраняется абсолютно вся информация с айфона, а для восстановления вам не нужен интернет и много трафика. Кроме того, при откате iOS без ПК не обойтись, поэтому проще сразу с него и восстановиться после прошивки.

Для России: сохраните IPA

Обновляемся на iOS 18 Public Beta

Откройте «Настройки» → «Основные»

Выберите «Обновление ПО»

Нажмите на строку «Бета-обновления»

Установите галочку на строку iOS 18 Public Beta

Вернитесь на шаг назад, дождитесь обновления

Нажмите на «Обновить сейчас».