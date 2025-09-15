Как правильно установить iOS 26 / iPadOS 26 на свой iPhone или iPad в России. Это нужно знать!

Фото: Apple
Еще в середине лета Apple гордо отчиталась, что интерес к бета-версиям новых ОС запредельный: все хотят их попробовать и устанавливают прошивку, несмотря на риск «окирпичить» айфон или айпад.
Содержание:
- Совместимые устройства
- Резервная копия
- Консервы iOS-приложений
- Установка iOS 26 и iPadOS 26
- Откат на iOS / iPadOS 18.
Совместимые устройства
Фото: Apple
Установить iOS 26 можно на следующие модели iPhone:
- iPhone SE (2020 / 2022)
- iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max
- iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max
- iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max
- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max
- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max
- iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max.
Установить iPadOS 26 можно на следующие модели iPad:
- iPad 8 / 9 / 10
- iPad (A11)
- iPad Air 3 / 4
- iPad Air M1 / M2 / M3
- iPad Pro 11 (все версии)
- iPad Pro 12,9 (поколение 3, 4, 5)
- iPad Pro 13 (все версии)
- iPad mini 5 / 6
- iPad mini (A17 Pro).
В список попали довольно старые устройства — например, iPhone 11, iPad Air 3 и iPad mini 5 вышли в 2019 году. Несмотря на указанную совместимость, есть большая вероятность, что они могут плохо работать на бета-версии iOS 26. Трижды подумайте, прежде чем их обновлять.
Резервная копия
Не стоит пренебрегать этим шагом, поскольку в вопросах прошивки гаджетов в любой момент что-то может пойти не так. Если во время установки бета-версии (или ее глюка уже после обновления) произойдет фатальный сбой, восстановить iOS вы, скорее всего, сможете. Но личные данные точно пропадут. Вообще любой критический сбой нередко требует очистки накопителя, а значит все ваши фотографии, настройки, приложения и игры будут удалены.
Чтобы не допустить такого сценария, лучше перестраховаться и уделить 20 минут на создание бэкапа. Его можно сделать в iCloud либо локально на компьютер. Я сам предпочитаю и всем рекомендую второй вариант, и вот почему:
Бесплатных 5 Гб в iCloud для бэкапа не хватит практически никому, а значит придется докупать облачное хранилище ради этого
Чтобы восстановиться из бэкапа, потребуется быстрый и безлимитный интернет, которого может не быть.
Чтобы сделать локальную резервную копию данных с iPhone / iPad:
- Подключите устройство к ПК / Mac с помощью кабеля
- Откройте iTunes либо Finder и выберите ваш девайс в боковом меню
- Поставьте галочку «Зашифровать копии» и придумайте пароль (запишите его)
- Нажмите «Создать копию сейчас»
- Дождитесь результата.
Чтобы сделать копию в iCloud:
- Откройте «Настройки» и нажмите на свое имя
- Выберите строку iCloud
- Нажмите «Резервное копирование в iCloud»
- Включите тумблер
- Дождитесь завершения процесса; обычно требуется подключение к Wi-Fi и к розетке.
Готово! Теперь у вас есть бэкап на случай сбоя, и можно спокойно обновляться. Но сначала еще один важный нюанс.
Консервы iOS-приложений
После 2022 года Apple удалила из App Store много российских приложений, и периодически продолжает это делать. В основном это банковские утилиты и приложения мобильных операторов, но есть и другие сервисы: например, последней жертвой модерации Apple пала утилита «Авито». Также недавно вышла версия «Сбербанк Онлайн» с возможностью бесконтактной оплаты; она была удалена из App Store менее чем за сутки и установить ее обычным способом в случае отката вы больше не сможете.
Если все они у вас сейчас установлены и работают, то в случае отката они удалятся, и поставить заново эти приложения будет затруднительно. Чтобы упростить процесс, советую сделать себе «консервы»: сохранить установочные IPA-пакеты российских приложений локально на свой компьютер, чтобы в любой момент устанавливать их в пару кликов.
Полная инструкция по извлечению IPA с серверов Apple есть вот здесь. В целом она работает до сих пор; однако с тех пор Apple периодически мешает вытаскивать IPA, поэтому у вас может не получиться достать все-все приложения. Однако же бОльшую часть вы точно сохраните. А вот тут есть инструкция, как быстро устанавливать IPA через AirDrop.
Установка iOS 26 / iPadOS 26Осталось самое простое. Чтобы установить прошивку, вам потребуется около 5-8 Гб трафика, вдвое больше свободного места на накопителе iPhone или iPad, а также аккумулятор, заряженный более чем на 50%.
- Откройте «Настройки» → «Основные»
- Выберите «Обновление ПО»
- Нажмите «Установить» и ждите результата.
Если вы уже «сидите» на бета-версии 26-й прошивки, то обновления может не быть: обычно самая последняя бета-сборка перед публичным выходом полностью совпадает с релизной. Это называется Release Candidate. Чтобы перейти с бета-сборок на релизы, откройте строку «Бета-обновления», установите галочку на строку «Выкл» и дождитесь первого минорного обновления — например, iOS 26.0.1.
Если у вас есть Mac или Macbook и вам хочется попробовать новую macOS 26, то вот здесь есть инструкция, как сделать это без потери своей основной системы и личных данных. Можно установить свежую версию рядом с текущей macOS и обе системы будут работать независимо друг от друга.