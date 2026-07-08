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Как правильно установить iOS / iPadOS 27 Public Beta на свой iPhone или iPad в России. Это нужно знать!

Олег


Прошлым летом Apple гордо рапортовала, что интерес к бета-версиям iOS / iPadOS 26 запредельный: все хотели их попробовать и устанавливали прошивку, несмотря на риск «окирпичить» айфон или айпад. В текущем году интерес гораздо меньший, поскольку изменений — в том числе визуальных — в ОС 27 крайне мало. 

При этом и сами бета-сборки в этом году действительно стабильны. Так что есть надежда, что и релизные версии будут хорошо отлажены и отточены. Собственно, именно так и декларировался смысл 26 ОС — исправление багов и шлифовка пользовательского опыта. И всё же не торопитесь с установкой. 

Публичная бета-версия должна выйти уже в июле, то есть в ближайшие пару недель, так что есть время спокойно всё осмыслить и подготовиться. Кроме того, все эти советы актуальны и для желающих тестировать девелоперскую бета-версию прямо сейчас. Вот полный алгоритм действий, который лучше не игнорировать перед этим шагом.


Содержание:

Совместимые устройства


Фото: Apple

Установить iOS 27 Beta можно на следующие модели iPhone:

  • iPhone SE (2020 / 2022)
  • iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max
  • iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max
  • iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max
  • iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max
  • iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max
  • iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max
  • iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max
  • iPhone 16e / 17e
  • iPhone Air


Установить iPadOS 27 Beta можно на следующие модели iPad:

  • iPad 9 и новее
  • iPad Air 4
  • iPad Air M1 / M2 / M3
  • iPad Pro 11 (2020 и новее)
  • iPad Pro 12,9 (2020 и новее)
  • iPad Pro 13 (все версии)
  • iPad mini 6
  • iPad mini (A17 Pro)


В список попали довольно старые устройства — например, iPhone 11 вышел в 2019 году, а iPad Air 4 в 2020-м. Несмотря на указанную совместимость, есть вероятность, что они могут не очень хорошо работать на бета-версии iOS 27 Beta. В ней есть много графических эффектов, да и приложения за 6-7 лет стали весить гораздо больше, а объем ОЗУ на этих девайсах всего 4 Гб. Трижды подумайте, прежде чем их обновлять.

Резервная копия



Не стоит пренебрегать этим шагом, поскольку в вопросах прошивки гаджетов в любой момент что-то может пойти не так. Если во время установки бета-версии (или ее глюка уже после обновления) произойдет фатальный сбой, восстановление iOS вы, скорее всего, сможете сделать. Но личные данные точно пропадут. Вообще любой критический сбой нередко требует очистки накопителя, а значит все ваши фотографии, настройки, приложения и игры будут удалены. 

Чтобы не допустить такого сценария, лучше перестраховаться и уделить 20 минут на создание бэкапа. Его можно сделать в iCloud либо локально на компьютер. Я сам предпочитаю и всем рекомендую второй вариант, и вот почему: 

Бесплатных 5 Гб в iCloud для бэкапа не хватит практически никому, а значит придется докупать облачное хранилище ради этого 
Чтобы восстановиться из бэкапа, потребуется быстрый и безлимитный интернет, которого может не быть.

Чтобы сделать локальную резервную копию данных с iPhone / iPad:
  • Подключите устройство к ПК / Mac с помощью кабеля
  • Откройте iTunes либо Finder и выберите ваш девайс в боковом меню
  • Поставьте галочку «Зашифровать копии» и придумайте пароль (запишите его)
  • Нажмите «Создать копию сейчас»
  • Дождитесь результата.


Чтобы сделать копию в iCloud:
  • Откройте «Настройки» и нажмите на свое имя
  • Выберите строку iCloud
  • Нажмите «Резервное копирование в iCloud»
  • Включите тумблер
  • Дождитесь завершения процесса; обычно требуется подключение к Wi-Fi и к розетке.


Готово! Теперь у вас есть бэкап на случай сбоя, и можно спокойно обновляться. Но сначала еще один важный нюанс.

Российские iOS-приложения



После 2022 года Apple удалила из App Store много российских приложений, и периодически продолжает это делать. В основном это банковские утилиты и приложения мобильных операторов, но есть и другие сервисы: например, последними жертвами модерации Apple пали мессенджер MAX и приложения ВК. 

Если все они у вас сейчас установлены и работают, то в случае отката они удалятся, и поставить заново эти приложения будет затруднительно. Чтобы упростить процесс, советую сделать себе «консервы»: сохранить установочные IPA-пакеты российских приложений локально на свой компьютер, чтобы в любой момент устанавливать их в пару кликов. Полная инструкция по извлечению IPA с серверов Apple есть вот здесь. В целом она работает до сих пор; однако с тех пор Apple периодически мешает вытаскивать IPA, поэтому у вас может не получиться достать все-все приложения. При этом бОльшую часть вы точно сохраните. А вот тут есть инструкция, как быстро устанавливать IPA через AirDrop.

Еще один важный нюанс: некоторые приложения отказываются работать после установки iOS 27 — вероятно, система содержит какие-то критические «подкапотные» изменения. Сразу после WWDC 26 мы обнаружили, что приложения некоторых банков перестали запускаться; позже примерно на сутки вышли их обновленные работоспособные версии, но не факт, что вы успели их скачать. Если сказать коротко, будьте готовы потерять доступ к каким-то утилитам, которые в нынешних российских реалиях сложно либо невозможно обновить. 

Установка iOS 27 Beta / iPadOS 27 Beta

Осталось самое простое. Чтобы установить прошивку, вам потребуется около 5-10 Гб трафика, вдвое больше свободного места на накопителе iPhone или iPad, а также аккумулятор, заряженный более чем на 50%.

  • Откройте «Настройки» → «Основные»
  • Выберите «Обновление ПО»
  • Нажмите «Бета-обновления»
  • Поставьте галочку на iOS 27 Public Beta (когда этот пункт появится)
  • Вернитесь в раздел «Обновление ПО»
  • Дождитесь прогрузки iOS 27 Public Beta
  • Нажмите «Установить» и ждите результата.


Считается, что Public Beta лишена критических багов и ошибок, а потому в целом приемлема для обычных пользователей. Кроме того, Apple регулярно выпускает новые бета-версии, в которых правит найденные ошибки. Проблем с апдейтом у вас возникнуть не должно, но в любом случае вы обновляетеcm на свой страх и риск. 

Если у вас есть Mac или Macbook и вам хочется попробовать новую macOS 27, то вот здесь есть инструкция, как сделать это без потери своей основной системы и личных данных. Это гайд для 26 ОС, но он полностью подходит для Golden Gate. Можно установить свежую версию рядом с текущей macOS и обе системы будут работать независимо друг от друга, а позже удалить «бетку» без вреда для основной ОС. 

Откат на iOS / iPadOS 26

После установки вам может не понравиться качество работы новой iOS, или же по любой другой причине захочется вернуться на прошлогоднюю версию. Это будет возможно вплоть до выхода релизной версии 27 ОС, а также примерно в течение недели после этого. О механизме отката с подробностями и скриншотами мы расскажем отдельно в ближайшее время. 
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