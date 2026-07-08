Как правильно установить iOS / iPadOS 27 Public Beta на свой iPhone или iPad в России. Это нужно знать!

Прошлым летом Apple гордо рапортовала, что интерес к бета-версиям iOS / iPadOS 26 запредельный: все хотели их попробовать и устанавливали прошивку, несмотря на риск «окирпичить» айфон или айпад. В текущем году интерес гораздо меньший, поскольку изменений — в том числе визуальных — в ОС 27 крайне мало.
При этом и сами бета-сборки в этом году действительно стабильны. Так что есть надежда, что и релизные версии будут хорошо отлажены и отточены. Собственно, именно так и декларировался смысл 26 ОС — исправление багов и шлифовка пользовательского опыта. И всё же не торопитесь с установкой.
Публичная бета-версия должна выйти уже в июле, то есть в ближайшие пару недель, так что есть время спокойно всё осмыслить и подготовиться. Кроме того, все эти советы актуальны и для желающих тестировать девелоперскую бета-версию прямо сейчас. Вот полный алгоритм действий, который лучше не игнорировать перед этим шагом.
Содержание:
- Совместимые устройства
- Резервная копия
- Консервы iOS-приложений
- Установка iOS 27 / iPadOS 27 Beta
- Откат на iOS / iPadOS 26
Совместимые устройства
Фото: Apple
Установить iOS 27 Beta можно на следующие модели iPhone:
- iPhone SE (2020 / 2022)
- iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max
- iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max
- iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max
- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max
- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max
- iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max
- iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max
- iPhone 16e / 17e
- iPhone Air
Установить iPadOS 27 Beta можно на следующие модели iPad:
- iPad 9 и новее
- iPad Air 4
- iPad Air M1 / M2 / M3
- iPad Pro 11 (2020 и новее)
- iPad Pro 12,9 (2020 и новее)
- iPad Pro 13 (все версии)
- iPad mini 6
- iPad mini (A17 Pro)
В список попали довольно старые устройства — например, iPhone 11 вышел в 2019 году, а iPad Air 4 в 2020-м. Несмотря на указанную совместимость, есть вероятность, что они могут не очень хорошо работать на бета-версии iOS 27 Beta. В ней есть много графических эффектов, да и приложения за 6-7 лет стали весить гораздо больше, а объем ОЗУ на этих девайсах всего 4 Гб. Трижды подумайте, прежде чем их обновлять.
Резервная копия
Не стоит пренебрегать этим шагом, поскольку в вопросах прошивки гаджетов в любой момент что-то может пойти не так. Если во время установки бета-версии (или ее глюка уже после обновления) произойдет фатальный сбой, восстановление iOS вы, скорее всего, сможете сделать. Но личные данные точно пропадут. Вообще любой критический сбой нередко требует очистки накопителя, а значит все ваши фотографии, настройки, приложения и игры будут удалены.
Чтобы не допустить такого сценария, лучше перестраховаться и уделить 20 минут на создание бэкапа. Его можно сделать в iCloud либо локально на компьютер. Я сам предпочитаю и всем рекомендую второй вариант, и вот почему:
Бесплатных 5 Гб в iCloud для бэкапа не хватит практически никому, а значит придется докупать облачное хранилище ради этого
Чтобы восстановиться из бэкапа, потребуется быстрый и безлимитный интернет, которого может не быть.
Чтобы сделать локальную резервную копию данных с iPhone / iPad:
- Подключите устройство к ПК / Mac с помощью кабеля
- Откройте iTunes либо Finder и выберите ваш девайс в боковом меню
- Поставьте галочку «Зашифровать копии» и придумайте пароль (запишите его)
- Нажмите «Создать копию сейчас»
- Дождитесь результата.
Чтобы сделать копию в iCloud:
- Откройте «Настройки» и нажмите на свое имя
- Выберите строку iCloud
- Нажмите «Резервное копирование в iCloud»
- Включите тумблер
- Дождитесь завершения процесса; обычно требуется подключение к Wi-Fi и к розетке.
Готово! Теперь у вас есть бэкап на случай сбоя, и можно спокойно обновляться. Но сначала еще один важный нюанс.
Российские iOS-приложения
После 2022 года Apple удалила из App Store много российских приложений, и периодически продолжает это делать. В основном это банковские утилиты и приложения мобильных операторов, но есть и другие сервисы: например, последними жертвами модерации Apple пали мессенджер MAX и приложения ВК.
Если все они у вас сейчас установлены и работают, то в случае отката они удалятся, и поставить заново эти приложения будет затруднительно. Чтобы упростить процесс, советую сделать себе «консервы»: сохранить установочные IPA-пакеты российских приложений локально на свой компьютер, чтобы в любой момент устанавливать их в пару кликов. Полная инструкция по извлечению IPA с серверов Apple есть вот здесь. В целом она работает до сих пор; однако с тех пор Apple периодически мешает вытаскивать IPA, поэтому у вас может не получиться достать все-все приложения. При этом бОльшую часть вы точно сохраните. А вот тут есть инструкция, как быстро устанавливать IPA через AirDrop.
Еще один важный нюанс: некоторые приложения отказываются работать после установки iOS 27 — вероятно, система содержит какие-то критические «подкапотные» изменения. Сразу после WWDC 26 мы обнаружили, что приложения некоторых банков перестали запускаться; позже примерно на сутки вышли их обновленные работоспособные версии, но не факт, что вы успели их скачать. Если сказать коротко, будьте готовы потерять доступ к каким-то утилитам, которые в нынешних российских реалиях сложно либо невозможно обновить.
Установка iOS 27 Beta / iPadOS 27 BetaОсталось самое простое. Чтобы установить прошивку, вам потребуется около 5-10 Гб трафика, вдвое больше свободного места на накопителе iPhone или iPad, а также аккумулятор, заряженный более чем на 50%.
- Откройте «Настройки» → «Основные»
- Выберите «Обновление ПО»
- Нажмите «Бета-обновления»
- Поставьте галочку на iOS 27 Public Beta (когда этот пункт появится)
- Вернитесь в раздел «Обновление ПО»
- Дождитесь прогрузки iOS 27 Public Beta
- Нажмите «Установить» и ждите результата.
Считается, что Public Beta лишена критических багов и ошибок, а потому в целом приемлема для обычных пользователей. Кроме того, Apple регулярно выпускает новые бета-версии, в которых правит найденные ошибки. Проблем с апдейтом у вас возникнуть не должно, но в любом случае вы обновляетеcm на свой страх и риск.
Если у вас есть Mac или Macbook и вам хочется попробовать новую macOS 27, то вот здесь есть инструкция, как сделать это без потери своей основной системы и личных данных. Это гайд для 26 ОС, но он полностью подходит для Golden Gate. Можно установить свежую версию рядом с текущей macOS и обе системы будут работать независимо друг от друга, а позже удалить «бетку» без вреда для основной ОС.