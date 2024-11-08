Как правильно выбрать, купить и заменить SSD-диск на Macbook Air и Pro 2010-2017 года

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Удивительно, как быстро летит время: совсем недавно Macbook Pro 2014-2015 года с четырехъядерным Intel Core i7 и 16 Гб ОЗУ считался мощной машиной на зависть всему офису, а сегодня это уже старичок — хоть и достойный, но доживающий свой век. Удивительно, как быстро летит время: совсем недавно Macbook Pro 2014-2015 года с четырехъядерным Intel Core i7 и 16 Гб ОЗУ считался мощной машиной на зависть всему офису, а сегодня это уже старичок — хоть и достойный, но доживающий свой век. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В чем проблема

Какой SSD подойдет

SATA3 либо NVMe

Версия PCIe не ниже 3.0 на 4 линии.

Какой SSD выбрать

Как заменить SSD на Macbook Air и Pro

Недорогой набор с отвертками (сам пользуюсь таким)

Магнитный коврик Xiaomi

Медиатор пластик

Пинцет

Адаптер для SSD

Новый SSD-накопитель

Переверните Macbook на стол ножками наверх

Открутите 10 винтов Pentalobe и разложите их на коврике строго в той же последовательности, потому что винтики разные. Откручивайте аккуратно, потому что грани фирменных «цветочков» очень легко слизываются

Отщелкните крышку движением «вверх — на себя»; она удерживается защелкой ровно посередине корпуса

Постарайтесь не касаться голыми руками элементов платы

Найдите и отключите шлейф аккумулятора пластиковым медиатором. В зависимости от модели Macbook, коннектор отсоединяется либо движением вверх от платы, либо вытаскивается из клеммы на себя

Открутите крепежный винт SSD-накопителя отверткой Torx, подходящей по размеру

Вытащите SSD параллельно плате

Соедините новый SSD с адаптером

Подключите адаптер с накопителем в коннектор платы до упора и зафиксируйте крепежным винтом

Подключите аккумулятор

Прикрутите на место крышку корпуса.

ООО "ЯНДЕКС", ИНН: 7736207543

И всё же старые Macbook из 2010-х собирались «на совесть», поэтому многие из них благополучно выполняют свои задачи вот уже 8-12 лет, ничего не прося взамен (кроме, разве что, замены аккумулятора). Однако ничто не вечно, и за такой приличный срок у компьютеров изнашивается накопитель — а заменить его не так просто, как может показаться.Apple всегда боролась с доморощенными любителями ручного апгрейда и регулярно вставляла им палки в колеса. С накопителями происходило именно это: несмотря на общепринятые стандарты PCIe NVMe внутренние «яблочные» диски кардинально отличались от универсальных SATA3 и M.2. Разница была в габаритах, форме корпуса и — самое важное — коннекторе.Просто купить SSD-диск формата M.2 типоразмера 2280 и установить его в Macbook не получится — он просто не подойдет к плате. А значит, придется «колхозить», и в этом нам помогут умельцы из Китая, которые давно поставили на производственный поток всё необходимое для апгрейда Macbook.Но сначала разберемся с теорией.При выборе нужно учитывать минимум два параметра: тип коннектора и пропускная способность шины PCIe.В разных поколениях Macbook использовались разные накопители, причем это касается даже проприетарных коннекторов SSD от Apple. Например, в Macbook Air 2010-2011 использовались накопители с контактной базой 6+12 контактов, в Macbook Air и Pro 2012 — 7+17 контактов, а в Macbook Pro 2013-2015 и Macbook Air 2013-2017 — 12+16 контактов.Проверьте, какой у вас коннектор, и идем покупать адаптер для SSD:С пропускной способностью всё и сложнее, и проще. Apple устанавливала шину PCIe не только в зависимости от модельного года Macbook, но даже от конкретной модели. Например, платы Macbook Pro Retina 2012-2015 поддерживают PCIe x4 (четыре линии), а Macbook Air 11 (2013) — только x2, то есть две линии. «Материнки» Macbook Air 2010-2012 не поддерживают NVMe, а только SATA3. Но есть более простой выход.Поскольку современные SSD-диски обычно поддерживают высокие скорости, то можно ориентироваться всего на два параметра:Накопитель M.2 SATA3 нужно покупать лишь для старых Macbook Air и Pro без Retina-дисплея до 2012 года включительно. Более новые модели подружатся с современными NVMe-дисками.Что касается версии PCIe — от неё зависит лишь пропускная способность, а значит, скорость работы диска и системы на нём. Так что если возьмете версию ниже предельно совместимой, диск заведется, просто будет работать чуть медленнее, чем мог бы. Поэтому я советовал бы покупать версию PCIe не ниже 3.0 и не менее x4.Помимо указанных выше сведений, ориентируйтесь (1) на бренд и (2) на свой кошелек. Вот какие вендоры я бы рекомендовал покупать:👍 Samsung👍 Kingston👍 Apacer👍 MSI👍 Transcend👍 Silicon Power👍 Lexar.А вот эти покупать НЕ стоит, несмотря на их дешевизну:❌ Kingspec❌ Kingfast❌ Netac❌ Hynex❌ Digma❌ Adata❌ Exegate❌ Smartbuyи прочие бюджетные китайские накопители.Споры между любителями «надежных тяжеловесов» и «недооцененного китая» сродни битвам iOS vs Android, но не стоит слишком в них погружаться. Объективно у вендоров из второго списка худшие показатели под нагрузкой, выше процент брака и более частый выход из строя. Разумеется, всегда найдутся пользователи, которые купили терабайт за 2,5к и довольны, но вы ведь пришли сюда не за лотереей, а за работоспособным маком, верно?Вот модели SSD, которые я считаю неплохой заменой почившему накопителю в Macbook:Для этого вам понадобится пара отверток, пластиковые лопатки или медиаторы, 20 минут и хорошее настроение. После физической замены накопителя нужно будет начисто установить macOS.Готово, физическая замена накопителя завершена! Переворачиваем Macbook и включаем его с зажатой клавишей N. Следуйте инструкциям на экране, чтобы скачать и установить macOS на новый SSD-диск. Рекомендуется перед установкой форматировать накопитель в «Дисковой утилите» — вы увидите её на этапе выбора действий с системой.