Как правильно выбрать, купить и заменить SSD-диск на Macbook Air и Pro 2010-2017 года

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Удивительно, как быстро летит время: совсем недавно Macbook Pro 2014-2015 года с четырехъядерным Intel Core i7 и 16 Гб ОЗУ считался мощной машиной на зависть всему офису, а сегодня это уже старичок — хоть и достойный, но доживающий свой век.
В чем проблемаApple всегда боролась с доморощенными любителями ручного апгрейда и регулярно вставляла им палки в колеса. С накопителями происходило именно это: несмотря на общепринятые стандарты PCIe NVMe внутренние «яблочные» диски кардинально отличались от универсальных SATA3 и M.2. Разница была в габаритах, форме корпуса и — самое важное — коннекторе.
Просто купить SSD-диск формата M.2 типоразмера 2280 и установить его в Macbook не получится — он просто не подойдет к плате. А значит, придется «колхозить», и в этом нам помогут умельцы из Китая, которые давно поставили на производственный поток всё необходимое для апгрейда Macbook.
Но сначала разберемся с теорией.
Какой SSD подойдетПри выборе нужно учитывать минимум два параметра: тип коннектора и пропускная способность шины PCIe.
В разных поколениях Macbook использовались разные накопители, причем это касается даже проприетарных коннекторов SSD от Apple. Например, в Macbook Air 2010-2011 использовались накопители с контактной базой 6+12 контактов, в Macbook Air и Pro 2012 — 7+17 контактов, а в Macbook Pro 2013-2015 и Macbook Air 2013-2017 — 12+16 контактов.
Проверьте, какой у вас коннектор, и идем покупать адаптер для SSD:
С пропускной способностью всё и сложнее, и проще. Apple устанавливала шину PCIe не только в зависимости от модельного года Macbook, но даже от конкретной модели. Например, платы Macbook Pro Retina 2012-2015 поддерживают PCIe x4 (четыре линии), а Macbook Air 11 (2013) — только x2, то есть две линии. «Материнки» Macbook Air 2010-2012 не поддерживают NVMe, а только SATA3. Но есть более простой выход.
Поскольку современные SSD-диски обычно поддерживают высокие скорости, то можно ориентироваться всего на два параметра:
- SATA3 либо NVMe
- Версия PCIe не ниже 3.0 на 4 линии.
Что касается версии PCIe — от неё зависит лишь пропускная способность, а значит, скорость работы диска и системы на нём. Так что если возьмете версию ниже предельно совместимой, диск заведется, просто будет работать чуть медленнее, чем мог бы. Поэтому я советовал бы покупать версию PCIe не ниже 3.0 и не менее x4.
Какой SSD выбрать
Помимо указанных выше сведений, ориентируйтесь (1) на бренд и (2) на свой кошелек. Вот какие вендоры я бы рекомендовал покупать:
👍 Samsung
👍 Kingston
👍 Apacer
👍 MSI
👍 Transcend
👍 Silicon Power
👍 Lexar.
А вот эти покупать НЕ стоит, несмотря на их дешевизну:
❌ Kingspec
❌ Kingfast
❌ Netac
❌ Hynex
❌ Digma
❌ Adata
❌ Exegate
❌ Smartbuy
и прочие бюджетные китайские накопители.
Споры между любителями «надежных тяжеловесов» и «недооцененного китая» сродни битвам iOS vs Android, но не стоит слишком в них погружаться. Объективно у вендоров из второго списка худшие показатели под нагрузкой, выше процент брака и более частый выход из строя. Разумеется, всегда найдутся пользователи, которые купили терабайт за 2,5к и довольны, но вы ведь пришли сюда не за лотереей, а за работоспособным маком, верно?
Вот модели SSD, которые я считаю неплохой заменой почившему накопителю в Macbook:
- Apacer S2280 256 Гб / 512 Гб
- Kingston NV2 500 Гб
- Silicon Power 256 Гб
- Lexar NM620 256 Гб.
Как заменить SSD на Macbook Air и ProДля этого вам понадобится пара отверток, пластиковые лопатки или медиаторы, 20 минут и хорошее настроение. После физической замены накопителя нужно будет начисто установить macOS.
Список инструментов:
- Недорогой набор с отвертками (сам пользуюсь таким)
- Магнитный коврик Xiaomi
- Медиатор пластик
- Пинцет
- Адаптер для SSD
- Новый SSD-накопитель
Приступаем к замене:
- Переверните Macbook на стол ножками наверх
- Открутите 10 винтов Pentalobe и разложите их на коврике строго в той же последовательности, потому что винтики разные. Откручивайте аккуратно, потому что грани фирменных «цветочков» очень легко слизываются
- Отщелкните крышку движением «вверх — на себя»; она удерживается защелкой ровно посередине корпуса
- Постарайтесь не касаться голыми руками элементов платы
- Найдите и отключите шлейф аккумулятора пластиковым медиатором. В зависимости от модели Macbook, коннектор отсоединяется либо движением вверх от платы, либо вытаскивается из клеммы на себя
- Открутите крепежный винт SSD-накопителя отверткой Torx, подходящей по размеру
- Вытащите SSD параллельно плате
- Соедините новый SSD с адаптером
- Подключите адаптер с накопителем в коннектор платы до упора и зафиксируйте крепежным винтом
- Подключите аккумулятор
- Прикрутите на место крышку корпуса.
Готово, физическая замена накопителя завершена! Переворачиваем Macbook и включаем его с зажатой клавишей N. Следуйте инструкциям на экране, чтобы скачать и установить macOS на новый SSD-диск. Рекомендуется перед установкой форматировать накопитель в «Дисковой утилите» — вы увидите её на этапе выбора действий с системой.
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