Как предъявлять инспектору ГИБДД электронные права и СТС на смартфоне с iOS и Android

Сегодня стало известно, что ГИБДД работает над полной «легализацией» электронных документов для водителя и автомобиля и в скором времени приравняет их к бумажным. Речь идет о водительском удостоверении и СТС — свидетельстве о регистрации машины.
Мало кто знает, что предъявлять инспектору ГИБДД перечисленные выше документы можно в виде QR-кода уже сейчас. Правда, обязанности иметь при себе бумажные оригиналы это не отменяет. Скоро электронные документы станут основными для водителя, и вот как добавить их в смартфон:
- Скачайте и установите приложение «Госуслуги Авто» для iOS или Android
- Авторизуйтесь с помощью своего аккаунта «Госуслуг» и придумайте код доступа
- Подтвердите запрос на личные данные через «Госуслуги»
После успешного входа приложение попытается автоматически найти ваши права в базе ГИБДД — чаще всего успешно. Если этого не произошло:
- На главной странице приложения нажмите на пункт «Водительские права»
- Добавьте документ вручную по серии и номеру
- При необходимости сфотографируйте ВУ с двух сторон
- Если права выданы давно (8-9 лет назад), то предъявление их через приложение может быть недоступно.
Чтобы добавить СТС:
- Нажмите на кнопку «Добавить ТС»
- Выберите, чей автомобиль будете добавлять — свой или чужой
- Введите необходимые данные авто
- Нажмите «Продолжить» и дождитесь подгрузки данных из базы.
Когда процесс завершится, на главной странице приложения появится блок с данными вашего автомобиля. Нажав на кнопку «Предъявить документы», вы выведете на весь экран большой QR-код, который нужно показать инспектору ГИБДД. На экране с QR-кодом можно выбрать, какой документ предъявить.
В некоторых случаях водительское удостоверение или СТС не получится добавить в приложение. Это может произойти, если документы выданы давно (8-15 лет назад), либо из-за сбоя базы ГИБДД. Во втором случае можно попробовать добавить документы позже. При ошибке добавления СТС есть возможность периодически обновлять данные из базы кнопкой «Запросить данные в ГИБДД», пока документ не подгрузится успешно.
Имейте в виду: на момент публикации данной статьи водитель обязан иметь при себе оригинал водительского удостоверения, а также свидетельство о регистрации авто. Инспектор вправе попросить предъявить их в бумажном виде. Такое может случиться:
- если база данных ГИБДД не отвечает и сотрудник физически не может проверить ваши данные онлайн;
- данный пост ГАИ просто не оборудован техническими средствами для проверки электронных документов.
Пока не принят закон, который приравнивает электронные ВУ и СТС к бумажным, приложение «Госуслуги Авто» является удобным дополнением к оригиналам документов, но никак не заменой им. Кстати, в этом приложении вы можете быстро проверить штрафы и оплатить их:
- На главном экране нажмите «две точки» на автомобиле
- Выберите пункт «Посмотреть штрафы»
- Оплатите штраф, если он начислен.
Если разрешить push-уведомления приложению «Госуслуги Авто», оно будет сразу оповещать вас, как только появится новый штраф.