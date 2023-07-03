Как предъявлять инспектору ГИБДД электронные права и СТС на смартфоне с iOS и Android

Олег

Госуслуги Авто

Сегодня стало известно, что ГИБДД работает над полной «легализацией» электронных документов для водителя и автомобиля и в скором времени приравняет их к бумажным. Речь идет о водительском удостоверении и СТС — свидетельстве о регистрации машины.

Мало кто знает, что предъявлять инспектору ГИБДД перечисленные выше документы можно в виде QR-кода уже сейчас. Правда, обязанности иметь при себе бумажные оригиналы это не отменяет. Скоро электронные документы станут основными для водителя, и вот как добавить их в смартфон:

  • Скачайте и установите приложение «Госуслуги Авто» для iOS или Android
  • Авторизуйтесь с помощью своего аккаунта «Госуслуг» и придумайте код доступа
  • Подтвердите запрос на личные данные через «Госуслуги»
Госуслуги

После успешного входа приложение попытается автоматически найти ваши права в базе ГИБДД — чаще всего успешно. Если этого не произошло:

  • На главной странице приложения нажмите на пункт «Водительские права»
  • Добавьте документ вручную по серии и номеру
  • При необходимости сфотографируйте ВУ с двух сторон
  • Если права выданы давно (8-9 лет назад), то предъявление их через приложение может быть недоступно.

Чтобы добавить СТС:

  • Нажмите на кнопку «Добавить ТС»
  • Выберите, чей автомобиль будете добавлять — свой или чужой
  • Введите необходимые данные авто
  • Нажмите «Продолжить» и дождитесь подгрузки данных из базы.
Госуслуги

Когда процесс завершится, на главной странице приложения появится блок с данными вашего автомобиля. Нажав на кнопку «Предъявить документы», вы выведете на весь экран большой QR-код, который нужно показать инспектору ГИБДД. На экране с QR-кодом можно выбрать, какой документ предъявить. 

Госуслуги

Госуслуги Авто

В некоторых случаях водительское удостоверение или СТС не получится добавить в приложение. Это может произойти, если документы выданы давно (8-15 лет назад), либо из-за сбоя базы ГИБДД. Во втором случае можно попробовать добавить документы позже. При ошибке добавления СТС есть возможность периодически обновлять данные из базы кнопкой «Запросить данные в ГИБДД», пока документ не подгрузится успешно. 

Госуслуги Авто

Имейте в виду: на момент публикации данной статьи водитель обязан иметь при себе оригинал водительского удостоверения, а также свидетельство о регистрации авто. Инспектор вправе попросить предъявить их в бумажном виде. Такое может случиться:
  • если база данных ГИБДД не отвечает и сотрудник физически не может проверить ваши данные онлайн;
  • данный пост ГАИ просто не оборудован техническими средствами для проверки электронных документов.

Пока не принят закон, который приравнивает электронные ВУ и СТС к бумажным, приложение «Госуслуги Авто» является удобным дополнением к оригиналам документов, но никак не заменой им. Кстати, в этом приложении вы можете быстро проверить штрафы и оплатить их: 
  • На главном экране нажмите «две точки» на автомобиле 
  • Выберите пункт «Посмотреть штрафы» 
  • Оплатите штраф, если он начислен. 
Штрафы

Если разрешить push-уведомления приложению «Госуслуги Авто», оно будет сразу оповещать вас, как только появится новый штраф. 

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