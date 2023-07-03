Как предъявлять инспектору ГИБДД электронные права и СТС на смартфоне с iOS и Android





Сегодня стало известно, что ГИБДД работает над полной «легализацией» электронных документов для водителя и автомобиля и в скором времени приравняет их к бумажным. Речь идет о водительском удостоверении и СТС — свидетельстве о регистрации машины.



Мало кто знает, что предъявлять инспектору ГИБДД перечисленные выше документы можно в виде QR-кода уже сейчас. Правда, обязанности иметь при себе бумажные оригиналы это не отменяет. Скоро электронные документы станут основными для водителя, и вот как добавить их в смартфон:





Скачайте и установите приложение «Госуслуги Авто» для iOS или Android

Авторизуйтесь с помощью своего аккаунта «Госуслуг» и придумайте код доступа

Подтвердите запрос на личные данные через «Госуслуги»

На главной странице приложения нажмите на пункт «Водительские права»

Добавьте документ вручную по серии и номеру

При необходимости сфотографируйте ВУ с двух сторон

Если права выданы давно (8-9 лет назад), то предъявление их через приложение может быть недоступно.

Нажмите на кнопку «Добавить ТС»

Выберите, чей автомобиль будете добавлять — свой или чужой

Введите необходимые данные авто

Нажмите «Продолжить» и дождитесь подгрузки данных из базы.

если база данных ГИБДД не отвечает и сотрудник физически не может проверить ваши данные онлайн;

данный пост ГАИ просто не оборудован техническими средствами для проверки электронных документов.

На главном экране нажмите «две точки» на автомобиле

Выберите пункт «Посмотреть штрафы»

Оплатите штраф, если он начислен.