Как превратить YouTube в ретро-телевизор без пульта

В сети вирусится веб-приложение от энтузиаста, которое превращает YouTube в ретро-телевизор. Об нем написали в Engadget.
Утилита называется Channel Surfer, и по сути это обычный веб-сайт, который можно сохранить как веб-приложение. Он берет видеоролики с YouTube, сортирует их по тематикам и показывает вам в рандомном порядке. Это идеальный инструмент для тех, кто устал постоянно думать, что именно посмотреть. Единственный выбор, который тут можно сделать — это переключить «канал», то есть тематику, а его содержимое никак не выбирается.
По умолчанию Channel Surfer подбирает каналы на английском языке. Можно пользоваться скриптом-переводчиком роликов, а можно импортировать свои подписки с роликами на нужном языке и они добавятся в «телевизор». Чтобы произвести импорт, нужно поделиться своим email с сервисом, потом перетащить скрипт-сканер на панель закладок, перейти в YouTube на страницу подписок и нажать на скрипт. Список каналов отсканируется и добавится в «телевизор» автоматически. Возможно, это совпадение, но в ходе тестирования я не увидел ни одной рекламы с YouTube.