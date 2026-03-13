Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Как превратить YouTube в ретро-телевизор без пульта

Олег


В сети вирусится веб-приложение от энтузиаста, которое превращает YouTube в ретро-телевизор. Об нем написали в Engadget. 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Утилита называется Channel Surfer, и по сути это обычный веб-сайт, который можно сохранить как веб-приложение. Он берет видеоролики с YouTube, сортирует их по тематикам и показывает вам в рандомном порядке. Это идеальный инструмент для тех, кто устал постоянно думать, что именно посмотреть. Единственный выбор, который тут можно сделать — это переключить «канал», то есть тематику, а его содержимое никак не выбирается. 

По умолчанию Channel Surfer подбирает каналы на английском языке. Можно пользоваться скриптом-переводчиком роликов, а можно импортировать свои подписки с роликами на нужном языке и они добавятся в «телевизор». Чтобы произвести импорт, нужно поделиться своим email с сервисом, потом перетащить скрипт-сканер на панель закладок, перейти в YouTube на страницу подписок и нажать на скрипт. Список каналов отсканируется и добавится в «телевизор» автоматически. Возможно, это совпадение, но в ходе тестирования я не увидел ни одной рекламы с YouTube. 

0
Источник:
Engadget
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Власти разъяснили, почему реклама в Telegram и на YouTube теперь запрещена
YouTube запустил суперполезную опцию для жителей РФ, причем бесплатно
YouTube прикрыл суперудобный способ просмотра видео. Он больше не работает

Рекомендации

Рекомендации

iOS 26.2 включает одну неприятную настройку. Лучше её отключить
Apple внезапно порадовала владельцев старых iPhone и iPad
Валентин Wylsacom максимально четко и ясно описал Samsung Galaxy Z TriFold
Мобильная связь может подорожать в 2026 из-за новой функции мессенджера MAX

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+134
rosario
«для тех, кто устал постоянно думать, что именно посмотреть»
Бедныенесчастные
2 часа назад в 12:44
#