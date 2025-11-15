Как в Telegram на Android прикрепить фото или видео после введенного текста

Фото: Unsplash
Долгое время после редизайна в стиле «жидкого стекла» пользователи Telegram на Android жаловались на глюк: после ввода текста сообщения было невозможно прикрепить медиа, так как заветная кнопка со скрепкой пропадала из интерфейса. Теперь проблема решена — вот как добавить картинку или видео к уже напечатанному посту в телеграме:
- Набираем текст
- Нажимаем «три точки» в верхнем углу экрана
- Жмем «Прикрепить».
Готово! Всё очень просто. Странно, почему команда мессенджера выбрала настолько неочевидное решение интерфейса.