Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Как в Telegram на Android прикрепить фото или видео после введенного текста

Олег
Telegram
Фото: Unsplash 

Долгое время после редизайна в стиле «жидкого стекла» пользователи Telegram на Android жаловались на глюк: после ввода текста сообщения было невозможно прикрепить медиа, так как заветная кнопка со скрепкой пропадала из интерфейса. Теперь проблема решена — вот как добавить картинку или видео к уже напечатанному посту в телеграме:

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

  • Набираем текст
  • Нажимаем «три точки» в верхнем углу экрана
  • Жмем «Прикрепить».
Telegram

Готово! Всё очень просто. Странно, почему команда мессенджера выбрала настолько неочевидное решение интерфейса. 

0
Cсылки по теме:
Вышло обновление Telegram с кучей полезных функций
Жителей крупнейшего в России застройщика лишили доступа к Telegram
Попасть в Telegram теперь можно через WhatsApp

Рекомендации

Рекомендации

Мессенджер MAX получил функцию, которой нет и никогда не будет в Telegram и WhatsApp
«Сбербанк» запустил полный аналог Apple Pay
Мессенджер MAX получил долгожданную опцию, которую запрещено внедрять в Telegram и WhatsApp
Стало известно, кому выгодны постоянные отключения мобильного интернета по всей стране

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии