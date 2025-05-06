Как принудительно перезагрузить iPhone 16e, если он завис, тормозит или глючит

Олег

iPhone 16e


iPhone — очень стабильное устройство, и поймать на нем зависание «намертво» довольно трудно. Однако бывает всякое, и на крайний случай важно знать, как вывести устройство из нерабочего состояния. Вам поможет принудительная перезагрузка.

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Вот как это сделать:
  • Кратко нажмите физическую кнопку «громкость вверх»
  • Кратко нажмите физическую кнопку «громкость вниз»
  • Нажмите и удерживайте кнопку Power, пока не увидите яблочко.


К слову, принудительная перезагрузка также чистит временный кэш и файлы, которые занимают ОЗУ, поэтому не помешает периодически это делать. 

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Комментарии

+4555
Gabriel
Мне всегда было интересно зачем делать такие танцы с бубном для перезагрузки на айфоне?
Неужели при довольно логичной и стабильной ОС трудно было сделать вызов меню перезагрузки.
Сегодня в 10:57
#
tellurian
+2349
tellurian Gabriel
Я использую assistive touch для перезагрузки. Туда вывел команду.
Но в целом согласен. Меню выключить есть, а перезагрузить нет.
Сегодня в 11:23
#
+960
Paspartu tellurian
Не думал, что кто-то ещё пользуется этой отвратной полупрозрачной кнопкой, которая постоянно мозолит глаза на экране
Сегодня в 11:26
#
tellurian
+2349
tellurian Paspartu
В целом дело привычки. Она вообще не мешает, да и двигается всегда быстро и легко в любое место экрана.
Сегодня в 13:39
#
+960
Paspartu Gabriel
Всегда было интересно, но никогда не было изучено, для чего оно надо
Сегодня в 11:24
#
Yuri Konst
+63
Yuri Konst
Не проще бомжу отдать?
Сегодня в 12:19
#
tellurian
+2349
tellurian Yuri Konst
Для чего он ему и почему проще? 🤔
Сегодня в 13:40
#
Pavel Nikiforov
+756
Pavel Nikiforov
"мы в очередной раз прочитали инструкцию и информируем, что алгоритм перезагрузки для устройств без кнопки Хом не изменился" XD
НАХРЕНА ВЫ ПЕРЕПЕЧАТЫВАЕТЕ ПОСТОЯННО ИНСТРУКЦИЮ?!
Сегодня в 13:25
#
+52
zud
По заголовку думаешь что iPhone 16e глючные
Сегодня в 14:10
#
+269
Holldann zud
Дада. Или как-то по-другому перезагружаются.
Сегодня в 14:44
#
+709
pincher
То есть как и все предыдущие iPhone? Статья ради статьи! Браво
2 часа назад в 17:23
#