Как принудительно перезагрузить iPhone 16e, если он завис, тормозит или глючит

iPhone — очень стабильное устройство, и поймать на нем зависание «намертво» довольно трудно. Однако бывает всякое, и на крайний случай важно знать, как вывести устройство из нерабочего состояния. Вам поможет принудительная перезагрузка.
- Кратко нажмите физическую кнопку «громкость вверх»
- Кратко нажмите физическую кнопку «громкость вниз»
- Нажмите и удерживайте кнопку Power, пока не увидите яблочко.
К слову, принудительная перезагрузка также чистит временный кэш и файлы, которые занимают ОЗУ, поэтому не помешает периодически это делать.
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