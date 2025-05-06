Как принудительно перезагрузить iPhone 16e, если он завис, тормозит или глючит

iPhone — очень стабильное устройство, и поймать на нем зависание «намертво» довольно трудно. Однако бывает всякое, и на крайний случай важно знать, как вывести устройство из нерабочего состояния. Вам поможет принудительная перезагрузка.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides