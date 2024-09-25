Как приостановить кольца активности на Apple Watch, не теряя общий прогресс. Это новая функция watchOS 11

На Apple Watch откройте приложение «Активность»

Нажмите на значок статистики в верхнем углу

Сделайте свайп вниз по экрану

Тапните «Приостановить кольца»

Выберите срок приостановки: на сегодня, до понедельника, до конца месяца или произвольный период.

С самого релиза Apple Watch компания продвигала их как девайс для здорового образа жизни. Для этого в часах предусмотренно много разных мотиваций, в том числе кольца активности. Они закрываются ежедневно в зависимости от того, насколько активно владелец девайса ходил, бегал или вообще двигался. Через определенные периоды времени система подсчитывает общую статистику.Однако бывает время, когда закрывать кольца неудобно или неуместно: например, вы заболели, долго куда-то летите или просто хотите на несколько дней отвлечься от любых мотиваций. Тогда эти периоды подпортят вам статистику активности. Этого можно избежать, временно приостановив кольца в watchOS 11: