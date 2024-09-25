Как приостановить кольца активности на Apple Watch, не теряя общий прогресс. Это новая функция watchOS 11

Олег

Apple Watch


С самого релиза Apple Watch компания продвигала их как девайс для здорового образа жизни. Для этого в часах предусмотренно много разных мотиваций, в том числе кольца активности. Они закрываются ежедневно в зависимости от того, насколько активно владелец девайса ходил, бегал или вообще двигался. Через определенные периоды времени система подсчитывает общую статистику.

Однако бывает время, когда закрывать кольца неудобно или неуместно: например, вы заболели, долго куда-то летите или просто хотите на несколько дней отвлечься от любых мотиваций. Тогда эти периоды подпортят вам статистику активности. Этого можно избежать, временно приостановив кольца в watchOS 11:

  • На Apple Watch откройте приложение «Активность»
  • Нажмите на значок статистики в верхнем углу
  • Сделайте свайп вниз по экрану
  • Тапните «Приостановить кольца»
  • Выберите срок приостановки: на сегодня, до понедельника, до конца месяца или произвольный период.
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AW

Это можно сделать и на iPhone:
  • Откройте приложение «Фитнес»
  • Нажмите на кольца активности на экране сводки
  • Прокрутите вниз и нажмите «Приостановить кольца»
  • Выберите период приостановки — варианты те же.
Готово! Теперь можно отвлечься от физической активности на более важные дела. Позже активировать подсчет колец можно аналогичным образом. 

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Источник:
iDB
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