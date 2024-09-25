Как приостановить кольца активности на Apple Watch, не теряя общий прогресс. Это новая функция watchOS 11

С самого релиза Apple Watch компания продвигала их как девайс для здорового образа жизни. Для этого в часах предусмотренно много разных мотиваций, в том числе кольца активности. Они закрываются ежедневно в зависимости от того, насколько активно владелец девайса ходил, бегал или вообще двигался. Через определенные периоды времени система подсчитывает общую статистику.
Однако бывает время, когда закрывать кольца неудобно или неуместно: например, вы заболели, долго куда-то летите или просто хотите на несколько дней отвлечься от любых мотиваций. Тогда эти периоды подпортят вам статистику активности. Этого можно избежать, временно приостановив кольца в watchOS 11:
- На Apple Watch откройте приложение «Активность»
- Нажмите на значок статистики в верхнем углу
- Сделайте свайп вниз по экрану
- Тапните «Приостановить кольца»
- Выберите срок приостановки: на сегодня, до понедельника, до конца месяца или произвольный период.
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Это можно сделать и на iPhone:
- Откройте приложение «Фитнес»
- Нажмите на кольца активности на экране сводки
- Прокрутите вниз и нажмите «Приостановить кольца»
- Выберите период приостановки — варианты те же.