Как прочесть сообщение в мессенджере, которое уже удалил собеседник

Почти все современные мессенджеры позволяют удалять собственные сообщения либо в течение первых минут после отправки, либо бессрочно. Этот способ «взять слова назад» зачастую раздражает получателя, который уже отреагировал на оповещение, но не видит самого текста. А еще люди иногда переписывают сообщения, чтобы подстроить договоренности под текущие реалии или с другими целями.
Во всех этих случаях можно прочесть сообщения даже после удаления или изменения — правда, только на Android. Вот как это делается:
- Откройте «Настройки» → «Уведомления»
- Выберите «История уведомлений» (на One UI — «Журнал уведомлений»)
- Включите тумблер.
С этого момента все входящие будут фиксироваться в этом разделе. Даже если собеседник удалил или изменил свои слова в чате, в журнале они всё равно остаются и вы можете их прочесть.
К слову, некоторые Android-оболочки дают быстрый доступ к истории уведомлений. Например, можно опустить «шторку» и нажать на строку «Нет уведомлений», а на Samsung Galaxy — установить модуль NotiStar в Good Lock.
Любопытно, что совсем недавно история уведомления обнаружена и в iOS — система не дает к ней доступа обычным пользователям, но полиция смогла достать оттуда историю переписок через уязвимость системы.