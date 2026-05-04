Как прочесть сообщение в мессенджере, которое уже удалил собеседник

Олег


Почти все современные мессенджеры позволяют удалять собственные сообщения либо в течение первых минут после отправки, либо бессрочно. Этот способ «взять слова назад» зачастую раздражает получателя, который уже отреагировал на оповещение, но не видит самого текста. А еще люди иногда переписывают сообщения, чтобы подстроить договоренности под текущие реалии или с другими целями. 

Во всех этих случаях можно прочесть сообщения даже после удаления или изменения — правда, только на Android. Вот как это делается: 

  • Откройте «Настройки» → «Уведомления»
  • Выберите «История уведомлений» (на One UI — «Журнал уведомлений»)
  • Включите тумблер.


С этого момента все входящие будут фиксироваться в этом разделе. Даже если собеседник удалил или изменил свои слова в чате, в журнале они всё равно остаются и вы можете их прочесть. 

К слову, некоторые Android-оболочки дают быстрый доступ к истории уведомлений. Например, можно опустить «шторку» и нажать на строку «Нет уведомлений», а на Samsung Galaxy — установить модуль NotiStar в Good Lock. 



Любопытно, что совсем недавно история уведомления обнаружена и в iOS — система не дает к ней доступа обычным пользователям, но полиция смогла достать оттуда историю переписок через уязвимость системы. 
Комментарии (1)

kardigan
Если человек удалил собственное сообщение, значит он либо ошибся, либо передумал и хули совать свой нос туда, куда не просят? Так ведь можно и без носопырки остаться. Мало ли🤣
час назад в 11:44
