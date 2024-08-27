Как продать DOGS, которые начислились в «Кошелек» Telegram? Есть несколько способов, от простых до выгодных





26 августа 2024 года случилось кое-что значимое для Telegram и криптоиндустрии: команда мини-игры DOGS раздала обещанный аирдроп пользователям и провела полноценный листинг своего токена на нескольких крупнейших криптобиржах. Те, кто успел поиграть, получили криптоактив, который стоит реальных денег — достаточно его продать. Это большое событие, поскольку DOGS стала второй телеграм-игрой в мире после Notcoin, которая дошла до листинга и не обманула ожидания своих фанатов.



Приложение DOGS предлагало несколько способов вывода токенов с игрового баланса, и самый удобный из них — счет криптобиржи Binance или Bybit. Выбравшие этот способ получили токены и смогли почти сразу их продать на споте. Однако большинство игроков привязывали кошелек Telegram, потому что это быстрее и проще. Ниже я расскажу, как продать криптовалюту догс из телеграм-кошелька разными способами.





1. Обмен в «Кошельке»

2. P2P-маркет

3. Продажа на бирже

Важно знать