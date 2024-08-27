Как продать DOGS, которые начислились в «Кошелек» Telegram? Есть несколько способов, от простых до выгодных

26 августа 2024 года случилось кое-что значимое для Telegram и криптоиндустрии: команда мини-игры DOGS раздала обещанный аирдроп пользователям и провела полноценный листинг своего токена на нескольких крупнейших криптобиржах. Те, кто успел поиграть, получили криптоактив, который стоит реальных денег — достаточно его продать. Это большое событие, поскольку DOGS стала второй телеграм-игрой в мире после Notcoin, которая дошла до листинга и не обманула ожидания своих фанатов.
Приложение DOGS предлагало несколько способов вывода токенов с игрового баланса, и самый удобный из них — счет криптобиржи Binance или Bybit. Выбравшие этот способ получили токены и смогли почти сразу их продать на споте. Однако большинство игроков привязывали кошелек Telegram, потому что это быстрее и проще. Ниже я расскажу, как продать криптовалюту догс из телеграм-кошелька разными способами.
1. Обмен в «Кошельке»Сегодня после 13:00 Telegram разблокировал все токены DOGS и их владельцы теперь могут оперировать ими. Внутри «Кошелька» отсутствует инфраструктура для спотовой (биржевой) торговли, однако продать крипту можно с помощью встроенного обменника. На главной странице «Кошелька» нажмите кнопку «Обменять», после чего выберите верхнем меню DOGS, а в нижнем — крипту, которую вы хотите вместо него получить.
Самый очевидный вариант — USDT, однако можно конвертировать и в TON, если вы хотите оставить средства на счете в рост курса. Нужно учитывать, что курс обмена здесь будет значительно менее выгодным, чем продажа на бирже: например, при стоимости $0,00129 за 1 DOGS на споте, в обменнике вы получите лишь $0,00115 за одну монету. При условном балансе 100 000 DOGS разница составит порядка $10.
2. P2P-маркетОн также встроен в «Кошелек» Telegram. Предложения по покупке и продаже DOGS там уже появились, так что можно смело заходить и продавать свой airdrop. Преимущество этого способа — можно получить не USDT, а сразу рубли на российскую карту.
Что касается цены, то здесь она тоже ниже, чем на бирже. Авторы объявлений пользуются тем, что в «Кошельке» нет спотовой торговли и ставят ценник, близкий к обменнику — плюс-минус $0,00115 за токен при биржевой цене в $0,00125. Однако если не хотите заморачиваться с биржей, то это будет для вас самый удобный вариант.
Полезный совет: если в конечном итоге хотите получить именно рубли, то не меняйте DOGS на USDT, а продавайте их сразу за рубли на споте. В противном случае потеряете на конвертации два раза вместо одного. Больше о P2P-маркете в «Кошельке» можно узнать из этой статьи.
3. Продажа на биржеЭто самый сложный, но при этом самый выгодный вариант. Прямо сейчас DOGS торгуется на Binance, Bybit, OKX, Bitget и Gate — первые две самые крупные, при этом Binance с рублём не работает. Из всех перечисленных самыми надежными и беспроблемными выглядят Bybit и OKX. Чтобы продать свои догсы, вам нужно завести аккаунт на одной из них и пройти KYC — процедуру идентификации личности с документом государственного образца. Звучит страшнее, чем происходит; обычно процесс занимает не более 10 минут вместе с проверкой.
Когда аккаунт готов, пройдите в свой кошелек на бирже и нажмите «Депозит» или «Ввод» → «Внести криптовалюту». Далее введите в поиск DOGS и тапните на него в поисковой выдаче. На последнем экране вы увидите QR-код, а чуть ниже — адрес вашего кошелька DOGS на бирже и цифровой Tag/Memo-код. Скопируйте адрес кошелька и переходите в Telegram.
Теперь открываем «Кошелек» и выбираем «Отправить» → «Внешний кошелек». Выбираем DOGS для отправки и вставляем в поле ввода номер кошелька биржи. Далее вводим нужное количество догсов для отправки, либо нажимаем кнопку «Ввести всю сумму» внизу экрана. Отправляем крипту и ждем её поступления на балансе биржи. Учтите, что за вывод DOGS из «Кошелька» Telegram взимается фиксированная комиссия 500 DOGS; если у вас есть токены на нескольких Telegram-аккаунтах, есть смысл собрать все монеты на один «Кошелек», и только потом выводить их на биржу, чтобы не платить комиссию несколько раз.
Когда DOGS поступят на биржу, перейдите на вкладку «Спот», выберите DOGS, выставьте параметр «Рыночная сделка», выберите на шкале количество токенов, которые хотите продать, и нажмите «Продать». Вы получите USDT по наиболее выгодному (биржевому) курсу, которые далее можно либо потратить на другие токены, либо вывести на карту в рублях через P2P-маркет биржи.