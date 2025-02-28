Как прошел запуск грузового корабля «Прогресс МС-30» к МКС
Артем Фунтиков
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Фото: Роскосмос
Корабль доставит 2,5 тонны важного груза на МКС.
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Сегодня в 00:24:27,328 по московскому времени с космодрома Байконур отправился корабль «Прогресс МС-30». Выведение на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а», раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме.
Стыковка «Прогресса МС-30» к служебному модулю «Звезда» ожидается 2 марта. На станции корабль ждет экипаж Роскосмоса Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, а также астронавты NASA Дональд Петтит, Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.
Напомним, что «Прогресс МС-30» перевезет свыше 2500 кг грузов на МКС, среди которых 1 179 кг — аппаратура и оборудование для систем станции, научных экспериментов, а также одежды, питания, медицинские и санитарно-гигиенические средства для экипажа, топливо, питьевая вода и азот для пополнения атмосферы на МКС. Кроме того, космонавтам отправят новый скафандр «Орлан-МКС» № 6 для обеспечения выходов космонавтов в открытый космос по российской программе.