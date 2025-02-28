Как прошел запуск грузового корабля «Прогресс МС-30» к МКС

Артем
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Фото: Роскосмос

Корабль доставит 2,5 тонны важного груза на МКС.

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Сегодня в 00:24:27,328 по московскому времени с космодрома Байконур отправился корабль «Прогресс МС-30». Выведение на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а», раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме.

Стыковка «Прогресса МС-30» к служебному модулю «Звезда» ожидается 2 марта. На станции корабль ждет экипаж Роскосмоса Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, а также астронавты NASA Дональд Петтит, Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.

Напомним, что «Прогресс МС-30» перевезет свыше 2500 кг грузов на МКС, среди которых 1 179 кг — аппаратура и оборудование для систем станции, научных экспериментов, а также одежды, питания, медицинские и санитарно-гигиенические средства для экипажа, топливо, питьевая вода и азот для пополнения атмосферы на МКС. Кроме того, космонавтам отправят новый скафандр «Орлан-МКС» № 6 для обеспечения выходов космонавтов в открытый космос по российской программе.
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Источник:
Роскосмос
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Комментарии

tellurian
+2166
tellurian
Почему вы пишите только про Роскомос?
Есть ещё интересные события:В марте Луна подвергнется настоящему нашествию оправляемых с Земли зондов. Сегодня в 03:16 по московскому времени ракета SpaceX Falcon 9 отправила к Луне два новых аппарата — спускаемый и орбитальный. Оба зонда будут искать признаки воды на спутнике, что должно стать основой для работы долговременных лунных баз.
Разгонный блок ракеты с интервалом в четыре минуты вывел в космос лунный посадочный модуль «Афина» (Athena) компании Intuitive Machines и лунный орбитальный модуль NASA Lunar Trailblazer. Если всё пойдёт по плану, посадочный модуль «Афина» спустится на поверхность спутника в районе южного полюса Луны ориентировочно 6 марта.
На борту «Афины» находятся 10 научных приборов NASA. Большинство из них предназначено для поиска следов водяного льда на спутнике. Орбитальный зонд NASA Lunar Trailblazer будет выполнять похожее исследование, но с орбиты Луны. Эти данные дополнят информацию с поверхности спутника и помогут создать более полную карту залежей водяного льда на Луне.
Ранее к Луне были запущены два других аппарата — посадочный модуль Ghost Riders компании Firefly Aerospace и японский посадочный модуль Resilience компании ispace. Модуль Firefly должен спуститься на лунную поверхность уже в ближайшее воскресенье — 2 марта. Японский модуль движется по кружной траектории и прибудет к Луне примерно через три месяца. Resilience соберёт для NASA образцы лунной пыли, но доставлять их на Землю не будет. Это произойдёт в одной из следующих миссий. Но на Луне и без этого в ближайшие дни будет много событий, за которыми мы будем с интересом следить.
Сегодня в 09:38
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kardigan
+3913
kardigan tellurian
Ну во первых эти события можно типа взять из РИА Новости и не заморачиваться в каких то там поисках, а во вторых сейчас как никогда нужно соблюдать лояльность . Раньше это как то не так смотрелось, а немного попозже за вас всех возьмутся.(и правильно зделают)
Сегодня в 11:38
#
Yuri Konst
+45
Yuri Konst tellurian
Зачем писать про то, за что не заплатят?
Сегодня в 11:55
#
tellurian
+2166
tellurian Yuri Konst
Думаю не все статьи платные от спонсоров.
часов назад в 16:44
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