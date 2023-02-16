Как просмотреть чат в Telegram, не открывая его. Можно читать и не палиться!

Олег

Telegram


Telegram в последние пару лет стал очень популярен благодаря своей функциональности и удобству. Например, мы уже рассказывали, как отучить собеседника делать скриншоты и как создать свой забавный стикерпак, набор эмодзи или даже превратить видео YouTube Shorts в уникальную подборку GIF.

Помимо всего перечисленного, в Telegram есть удобная фишка — вы можете просматривать чаты, не заходя в них. Это очень пригодится, если вы не хотите, чтобы отправитель знал, что вы прочитали его сообщения; например, вам нужно время, чтобы подумать для ответа, или вы вовсе не хотите продолжать разговор, но почитать всё же любопытно.

  • На iOS всё просто: нажмите и удерживайте нужный чат — он откроется во всплывающем окне. Не бойтесь случайно «провалиться» в чат, потому что из режима предпросмотра это невозможно. Можете смело листать сообщения и отправитель не поймет, что вы всё прочитали.
  • На Android процесс не так очевиден. Если удерживать чат, то запустится режим выбора и редактирования. Но просмотреть переписку всё же можно: для этого удерживайте не сам чат, а его аватарку. Листайте сообщения осторожно! Из всплывающего окна в Android можно случайно «провалиться» в чат, если тапнуть по нему.

Кстати, ранее мы рассказывали, как отправитель может обойти эту фишку и всё-таки вынудить получателя зайти в чат и ответить на сообщение. 

2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Раскрыты подробности о подписке Telegram Premium. До сих пор этого никто не рассказывал
Общаться с ChatGPT теперь можно прямо в Telegram
Как перевести голосовые сообщения в текст в Telegram без подписки Premium

Рекомендации

Рекомендации

Когда ваш смартфон Samsung получит OneUI 5.0 и Android 13? Вот полный график
Камеру Huawei Mate 50 Pro сравнили с iPhone 14 Pro и Samsung Galaxy S22 Ultra. Угадали победителя?
Как сэкономить на подписке «Яндекс Плюс» и платить 75 вместо 299 рублей в месяц
Как прочесть сообщение в Telegram, которое уже удалил собеседник

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+126
lokky
Не палиться? А то жена заругает и по попке надаёт?)))
46 минут назад
#
+543
Paspartu
Олег постоянно в телеге кого-то боится
40 минут назад
#