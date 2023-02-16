Как просмотреть чат в Telegram, не открывая его. Можно читать и не палиться!

Telegram в последние пару лет стал очень популярен благодаря своей функциональности и удобству. Например, мы уже рассказывали, как отучить собеседника делать скриншоты и как создать свой забавный стикерпак, набор эмодзи или даже превратить видео YouTube Shorts в уникальную подборку GIF.
Помимо всего перечисленного, в Telegram есть удобная фишка — вы можете просматривать чаты, не заходя в них. Это очень пригодится, если вы не хотите, чтобы отправитель знал, что вы прочитали его сообщения; например, вам нужно время, чтобы подумать для ответа, или вы вовсе не хотите продолжать разговор, но почитать всё же любопытно.
- На iOS всё просто: нажмите и удерживайте нужный чат — он откроется во всплывающем окне. Не бойтесь случайно «провалиться» в чат, потому что из режима предпросмотра это невозможно. Можете смело листать сообщения и отправитель не поймет, что вы всё прочитали.
- На Android процесс не так очевиден. Если удерживать чат, то запустится режим выбора и редактирования. Но просмотреть переписку всё же можно: для этого удерживайте не сам чат, а его аватарку. Листайте сообщения осторожно! Из всплывающего окна в Android можно случайно «провалиться» в чат, если тапнуть по нему.
Кстати, ранее мы рассказывали, как отправитель может обойти эту фишку и всё-таки вынудить получателя зайти в чат и ответить на сообщение.