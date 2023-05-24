Как найти или удалить свой отзыв на Wildberries, чтобы получить скрытый бонус от продавца

Олег

WB


За последние несколько месяцев Wildberries внедрил немало новых правил, большинство из которых создают дополнительные неудобства как для продавцов, так и для покупателей — а иногда приводят к непредвиденным и несправедливым затратам. Например, если к вам приехал разбитый или недоукомплектованный товар, то стоимость возврата маркетплейс всё равно удержит.

Единственный способ выразить свое недовольство в таком случае — написать гневный отрицательный отзыв товару. Однако чаще всего продавец не виноват, поскольку «лажает» логистика WB. В таких случаях продавец иногда просит удалить отзыв в обмен на бонусы: деньги на баланс мобильного или полный возврат средств в сомнительной ситуации. 

WB

Вот только удалить оставленный отзыв теперь не так-то просто: Wildberries убрал такую возможность из мобильного приложения. И всё же метод есть.

  • Откройте сайт Wildberries и авторизуйтесь
  • Перейдите в свой профиль
  • Выберите пункт «Отзывы и вопросы»
  • Найдите нужный отзыв и нажмите возле него «три точки»
  • Выберите «Удалить отзыв».
WB

Готово! Теперь плохой отзыв удален и продавец будет не против предоставить вам компенсацию или бонус, если он его обещал.

К слову, иногда для получения бонуса после покупки продавец просит оставить положительный отзыв и прислать ему скриншот из личного кабинета. Поскольку из приложения полностью удалена возможность даже просмотреть свои отзывы, то скриншот можно сделать по той же схеме, описанной выше — через веб-сайт. Любопытно, что продавцы не афишируют бонусные программы и поощрения покупателей за хорошие отзывы. 

WB

WB

Ранее мы рассказали, как не платить за платный возврат на Wildberries. Способ несложный, но ничего не гарантирует. 

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