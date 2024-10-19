Как просто почистить кнопки MacBook после воды, чая или газировки, если они залипают, хрустят и плохо нажимаются





Более семи лет я покупаю подержанные MacBook на площадках объявлений. Через мои руки прошло не менее сотни аппаратов, и главный вывод, который я сделал за это время — рядом с макбуком лучше не обедать. Потому что практически все маки, которые я покупал, были залиты жидкостью.



Определить залитый макбук довольно просто по его клавиатуре: обычно это неравномерная подсветка и залипающие, хрустящие при нажатии клавиши. Чаще всего так ведут себя только несколько кнопок из всего набора — там, куда пришелся эпицентр пепсиколизации.



К счастью, клавиатура MacBook сделана таким образом, что если она не сломалась сразу после залития и просушки, значит будет работать дальше. Однако постоянно слышать хруст и чвяканье при наборе текста мало кому будет приятно. И это можно исправить своими руками за 10-20 минут, не откручивая ни один винтик.





Для кого этот гайд

MacBook 12 (2015 — 2017)

MacBook Pro (2016 — 2018)

MacBook Air (2018 — 2019).

Возьмите старый советский…

Лопатка с плоским концом. Обязательно пластиковая или на крайний случай деревянная. Это может быть лопатка, медиатор или даже банковская карточка (лучше сложить вместе две штуки для плотности). У меня есть вот такой простенький инструмент:

Пинцет. Лучше взять максимально тонкий, в идеале с острыми кончиками, но подойдет и маникюрный.

Лучше взять максимально тонкий, в идеале с острыми кончиками, но подойдет и маникюрный. Зубная щетка. Желательно с мягкой щетиной.

Желательно с мягкой щетиной. Спиртовой раствор. Подойдет обычный санитайзер для рук из ковидной эпохи — в идеале его нужно распылять, но можно и просто капать. Также приготовьте тонкую тканевую салфетку; можно взять обычную влажную для рук, предварительно высушив её.

Приступаем к чистке

Снять шляпки пострадавших кнопок Почистить липкие остатки Вернуть шляпки на место.

Снятие шляпки. Берем пластиковую лопатку и аккуратно заводим ее под правый нижний угол кнопки на полсантиметра. Потом медленно поднимаем угол лопаткой до щелчка. Не вынимая инструмент, переводим его под левый нижний угол и делаем то же самое. Когда два угла отщелкнулись, можно сдвинуть шляпку по направлению «от себя», приподнять и вытащить.

Чистка. Сначала чистим шляпку изнутри: брызгаем на нее санитайзером и хорошенько проходимся зубной щеткой, пока не сотрем все следы пепсиколизации. Теперь смотрим на посадочное место кнопки — обычно там тоже есть сладкие остатки. Брызгать туда я не советую: лучше слегка увлажнить спиртовой жидкостью тканевую салфетку, надеть её на пластиковую лопатку, и аккуратно стереть липкость этой конструкцией. Как вариант можно также воспользоваться ватной палочкой, только следите, чтобы обрывки ваты не остались в механизме. Приподнимите ножничный механизм и протрите под ним тоже. Особое внимание уделите резиновой кнопке посередине — её нужно обтереть, но не сорвать с места. По завершению хорошенько промакните посадочное место и шляпку кнопки бумажным полотенцем.

Установка шляпки. Когда всё чисто и — подчеркиваю — сухо, кладем кнопку на её место, предварительно сверив положение (верх-низ). Чтобы усадить шляпку, просто потихоньку надавливаем на каждый угол по очереди, начиная с верхних, до щелчка. Три-четыре щелчка — шляпка на месте. Если очень боитесь повредить крепления, можете попробовать завести шляпку на посадочное место по направлению «на себя», а уже потом придавить только нижние углы, но попасть в пазы будет довольно сложно. В крайнем случае, если шляпка всё же «отбросит» крепления, то купить новую можно за 100 рублей на любом маркетплейсе.

В случае ЧП

Кнопка с «кишками». Некоторые кнопки бывают настолько слипшимися, что шляпка поднимается с посадочного места вместе с ножничным механизмом. Если такое случилось — без паники, вы ничего не сломали, он тоже съемный. Чтобы правильно вернуть на место помытый и очищенный ножничный механизм, просто вскройте шляпку на другой кнопке рядом с пострадавшей, и подглядите, какой стороной он там установлен. Для этого случая вам и нужен пинцет.

Кнопки с направляющими. Обычно это cmd, shift, enter и — самое сложное — пробел. Помимо ножничного механизма в этих длинных кнопках предусмотрены металлические спицы-направляющие, которые обеспечивают жесткость нажатия. Обычно направляющие сделаны в форме длинной скобы, которая двумя концами вставляется в металлические «ушки» по краям посадочного места, а средней частью — защелкивается вдоль края пластиковой шляпки. Самый простой вариант вернуть на место шляпку в таком случае: отцепить от неё направляющие, вставить их в пазы на клавиатуре, уложить их, а потом уже сверху защелкивать шляпку. Установить шляпку одновременно с направляющими почти невозможно.

«Оторвалась пипка». Стоит немного переусердствовать — и резиновая кнопка посередине посадочного места может соскочить. Не стоит паниковать, работать она от этого не перестанет. Просто водворите её обратно и придавите ножничным механизмом. Когда шляпка вернется на место, кнопка окажется взаперти и никуда не денется.

Вместо заключения

Для тех, кто некоторое время назад пролил на клавиатуру жидкость, особенно сладкую — чай с сахаром, газировку и так далее — и теперь бесится от звука клавиатуры.Сразу обозначим: инструкция подходит только для MacBook Air и Pro с клавиатурой типа «ножницы». Моделей очень много, поэтому проще будет перечислить версии с «бабочкой», для которых я не рекомендую применять такую чистку:Эти модели я никогда не чистил. Всем остальным — велком! Пройдем все этапы очистки залитых клавиш на примере моего очередного «пациента», только что купленного на вторичке.Шутка. Вот что потребуется для чистки клавиатуры — ничего специфического или брутально-профессионального в списке не будет.Обычно клавиша залипает или хрустит, поскольку внутри механизма остался липкий высохший след от сладкой жидкости. А значит нам нужно сделать следующее:Прежде чем приступить, прощупайте и найдите конкретные клавиши, которым требуется чистка. Раскрывать их лучше по одной, чтобы потом не запутаться с расположением. Конструкцию кнопки можно описать следующим изображением:Шляпка «сидит» на ножничном механизме, как птица на ветке, двумя защелками. Наша задача — аккуратно отщелкнуть их, а потом снять шляпку.Готово! Повторяем процедуру для всех кнопок, которые издают раздражающий звук. Итогом чистки должно стать идеальное нажатие каждой клавиши, и этот результат будет зависеть от вашей прилежности в процессе чистки и мытья.Отдельно отмечу, что неравномерность подсветки без её замены вылечить, увы, не получится. Жидкость убивает часть светодиодов, так что простой чисткой тут не обойдешься.В процессе чистки бывают нештатные ситуации. Постараюсь описать те, которые я сам наблюдал.Конечно, любые домашние манипуляции с техникой потенциально могут привести к поломке. Жить вообще опасно — можно умереть. Однако если точно следовать алгоритму и быть максимально аккуратным, то всё получится. А если вы совсем не уверены в своих силах, то всегда вольны отнести макбук в сервис и обменять некоторое количество российской национальной валюты на своё душевное спокойствие.