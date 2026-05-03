Как проверить все ваши SIM-карты и закрыть лишние через «Госуслуги»

Олег


Некоторое время назад «Госуслуги» обзавелись полезным разделом — он подгружает и отображает все мобильные номера, которые оформлены у разных операторов связи на владельца аккаунта. После внедрения этого раздела некоторые россияне с удивлением узнали, что некоторые банки и операторы оформляли на их имя сим-карты для увеличения статистики, но по факту сами люди ими не пользовались и не знали об их существовании. 

Как посмотреть все оформленные на вас SIM-карты: 
  • Откройте приложение «Госуслуги»
  • Нажмите на свое имя в верхнем углу экрана 
  • Выберите строку «Сим-карты». 


Здесь вы увидите все номера телефонов, которые оформлены на ваш паспорт. Возле каждого номера указан оператор, которому он принадлежит. Если нажать на кнопку «>», можно увидеть дату заключения договора. 

Как закрыть номер через «Госуслуги»: 
  • Нажмите на номер, который вам не нужен или который вы не узнаете
  • Тапните на «три точки» или кнопку «Действия» 
  • Выберите, что нужно сделать — заблокировать номер или расторгнуть договор. 


Что произойдет в каждом случае: 
  1. Заблокировать номер. Он перестанет работать, получать на него звонки и СМС больше не получится. Если блокировка не снимется в течение нескольких месяцев (обычно 3-6), договор будет расторгнут и оператор продаст номер другому клиенту. 
  2. Расторгнуть договор. Аналог расторжения в салоне связи. Для удаленного расторжения нужно будет подписать онлайн-заявление с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи. Выпустить эту подпись можно в приложении «Госключ». 

Как запретить оформления новых SIM-карт на вас: 
  • Откройте приложение «Госуслуги»
  • Нажмите на свое имя в верхнем углу экрана 
  • Выберите строку «Сим-карты»
  • Нажмите «Установить» в блоке «Запрет на оформление договоров связи». 


В результате вы не сможете приобрести новые SIM-карты на свой паспорт даже с личным присутствием в салоне. Чтобы снять запрет, придется посетить МФЦ — сделать это онлайн будет нельзя.  
Для российских SIM-карт готовится новое ограничение от Минцифры
Российские операторы связи придумали, как брать деньги за каждый проданный смартфон
Потеряли смартфон? Как заблокировать SIM-карту и восстановить номер

Комментарии (3)

Andrew Roxtone
Andrew Roxtone
Информация отражена не в полном объеме.Для блокировки номера или расторжения договора требуется также наличие УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписи), а ее еще нужно получить — либо биометрия, либо личное присутствие в МФЦ либо банке для подтверждения личности.
Сегодня в 09:44
kardigan
kardigan Andrew Roxtone
Действительно, легче посмотреть в Госуслугах и лишние номера удалить через поход к оператору с паспортом.
час назад в 11:41
Gabriel
Помню когда госуслуги только запускали вокруг этого ресурса был такой же негатив.
2 часа назад в 10:26
