Как проверить все ваши SIM-карты и закрыть лишние через «Госуслуги»

Некоторое время назад «Госуслуги» обзавелись полезным разделом — он подгружает и отображает все мобильные номера, которые оформлены у разных операторов связи на владельца аккаунта. После внедрения этого раздела некоторые россияне с удивлением узнали, что некоторые банки и операторы оформляли на их имя сим-карты для увеличения статистики, но по факту сами люди ими не пользовались и не знали об их существовании.

Откройте приложение «Госуслуги»

Нажмите на свое имя в верхнем углу экрана

Выберите строку «Сим-карты».

Нажмите на номер, который вам не нужен или который вы не узнаете

Тапните на «три точки» или кнопку «Действия»

Выберите, что нужно сделать — заблокировать номер или расторгнуть договор.

Заблокировать номер. Он перестанет работать, получать на него звонки и СМС больше не получится. Если блокировка не снимется в течение нескольких месяцев (обычно 3-6), договор будет расторгнут и оператор продаст номер другому клиенту. Расторгнуть договор. Аналог расторжения в салоне связи. Для удаленного расторжения нужно будет подписать онлайн-заявление с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи. Выпустить эту подпись можно в приложении «Госключ».

Откройте приложение «Госуслуги»

Нажмите на свое имя в верхнем углу экрана

Выберите строку «Сим-карты»

Нажмите «Установить» в блоке «Запрет на оформление договоров связи».

Как посмотреть все оформленные на вас SIM-карты:Здесь вы увидите все номера телефонов, которые оформлены на ваш паспорт. Возле каждого номера указан оператор, которому он принадлежит. Если нажать на кнопку «>», можно увидеть дату заключения договора.Как закрыть номер через «Госуслуги»:Что произойдет в каждом случае:Как запретить оформления новых SIM-карт на вас:В результате вы не сможете приобрести новые SIM-карты на свой паспорт даже с личным присутствием в салоне. Чтобы снять запрет, придется посетить МФЦ — сделать это онлайн будет нельзя.