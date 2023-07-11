Как работает новый «режим ожидания» в iOS 17? Полезная вещь, но старые iPhone всё-таки урезали

Олег

iOS 17

Вместе с iOS 17 компания Apple представила совершенно новый экран блокировки для iPhone — «режим ожидания». Он включается во время зарядки смартфона и отображает много полезной информации. Однако у данной фичи есть некоторые особенности и ограничения, если вы пользуетесь не самой свежей моделью iPhone.

Что это такое

«Режим ожидания» активируется, когда вы помещаете свой iPhone на беспроводную зарядку в горизонтальной ориентации. Функция работает как с зарядками MagSafe, так и со стандартными беспроводными Qi-зарядками, и даже с Lightning-кабелем.

«Режим ожидания» поддерживается на всех iPhone, совместимых с iOS 17. Главное условие его запуска — устройство должно находиться в горизонтальной ориентации. Если просто положить айфон на стол, новый режим не включится.

iOS 17

Что показывает

«Режим ожидания» имеет три вариации отображения — каждую вы можете настроить вручную по своему вкусу. Для настройки удерживайте палец на нужном экране.

  • Двойной виджет. Здесь можно пролистывать и просматривать виджеты, которые вам нужны или удобны. Можно настроить два отдельных слота с виджетами и iPhone будет отображать их во время зарядки. Просто листайте виджеты вертикально слева и справа и выбирайте, какие вам по душе. 
iOS 17
  • Фото. Еще один вариант «режима ожидания»: смартфон берет снимки из медиатеки и выводит их на локскрин по очереди, параллельно отображая часы и текущую дату в углу экрана. Вертикальным свайпом можно переключать категории отображаемых фотографий: «Подборка», «Природа», «Города» и «Люди». Важный нюанс: для показа фотографий вам придется разблокировать iPhone при каждой постановке на зарядку.
iOS 17
  • Время. Третий экран «режима ожидания» — это просто большие часы в нескольких разных дизайнах. Помимо, собственно, времени, вы можете видеть следующий будильник, геолокацию в схематическом отображении и так далее.
iOS 17

Чтобы переключаться между тремя вариациями «режима ожидания», просто листайте пальцем по экрану блокировки в горизонтальном направлении. Чтобы выбрать вид конкретной вариации, листайте вертикально.

Уведомления

Когда на iPhone поступает уведомление, «режим ожидания» крупно отображает отправителя и значок приложения. Содержимое уведомления можно просмотреть лишь после разблокировки, и в этом есть определенное неудобство. 

iOS 17

Чтобы избежать необходимости постоянно разблокировать экран, можно разрешить отображение уведомлений на заблокированном дисплее в настройках iOS. Правда, в таком случае содержимое сообщений будет видно и на обычном локскрине — если вас это не смущает, то откройте «Настройки» → «Уведомления», выберите нужное приложение → «Показ миниатюр» → «Всегда».

iOS 17

Автоотключение

Постоянное отображение «режима ожидания» на дисплее доступно лишь на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, так как только они поддерживают Always-on Display. На более старых моделях (и на базовых iPhone 14) новый режим будет отключаться спустя несколько секунд, и вам придется коснуться экрана, чтобы снова увидеть информацию.

iOS 17

Виджеты

Они стали интерактивными не только на рабочем столе iOS 17, но и в «режиме ожидания». Самое главное — разработчики должны внести изменения в свои приложения, чтобы это работало корректно. По умолчанию нажатие на виджеты чаще всего переносит пользователя внутрь приложения.

Неудобства

Любые функции «режима ожидания», требующие разблокировки экрана, составляют проблему для большинства айфонов. Дело в том, что Face ID научился распознавать лицо в горизонтальном положении только в iPhone 13, поэтому все более ранние модели просто не видят вас в «режиме ожидания». Чтобы разблокировать смартфон и просмотреть входящее уведомление в «режиме ожидания», придется переворачивать голову горизонтально, пока Face ID вас не распознает. То же касается просмотра фотографий. И это выглядит не очень-то нативно.

Кроме того, тайминг отключения дисплея в «режиме ожидания» для всех iPhone старше, чем 14 Pro, весьма огорчает: новая фича может быть по-настоящему полезна только если информация находится на экране постоянно. Да, дисплей, который не умеет понижать частоту кадров, больше расходует заряд, но ведь смартфон как раз находится на зарядке — почему бы не отменить тайминг хотя бы для моделей с OLED-дисплеями? Ограничение выглядит скорее маркетинговым, чем физическим. 

А еще на моем iPhone 11 с iOS 17 Beta 3 «режим ожидания» периодически включается и выключается сам. Смартфон стоит на зарядке, экран гаснет по таймауту, но спустя пару минут загорается, снова гаснет — и так постоянно. Пока неясно, баг это или фича для тех, у кого нет Always-on Display, но мне это не нравится. Очень отвлекает. 

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Комментарии

+45
foryoumyrain
А может это у вас что то с разъемом, кабелем или зарядником?
39 минут назад
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