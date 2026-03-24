Как работает WB Taxi: в два раза дешевле конкурентов и кэшбэк 50%

Александр
Редакция телеграм-канала «Беспощадный ритейл» провела тестирование сервиса такси Wildberries — WB Taxi — в Ташкенте. Он был запущен там в тестовом режиме в декабре 2025 года, а с этой неделе работает полноценно. Главное впечатление от поездки — цена: полуторакилометровый маршрут на тарифе «Комфорт+» обошёлся в пересчёте на российские деньги всего в 62 рубля, что в два раза ниже, чем у местных конкурентов. Дополнительным стимулом стала система лояльности: на старте действует кэшбэк в 50% с каждой поездки.

На данный момент в приложении доступны три тарифа: «Стандарт», «Комфорт» и «Комфорт+». Разница в стоимости между ними минимальна, а выбор класса автомобиля позволяет пассажиру ориентироваться на предпочтения по комфорту, а не на бюджет. При этом сам сервис имеет географические ограничения: заказать машину или уехать за пределы обозначенной в приложении «красной зоны» невозможно, поездки доступны только в черте города.


Скриншоты «Беспощадный ритейл»

Водитель, работающий в WB Taxi со дня запуска, рассказал, что сервис стал доступен всем желающим ещё 20 декабря 2025 года, но на начальном этапе для получения доступа к заказам требовалось оставить заявку. Сейчас эта процедура упразднена, такси можно вызвать через приложение сразу после входа в аккаунт. Брендированных автомобилей с логотипом WB Taxi пока немного.

Скорее всего, при запуске WB Taxi в России стоит ожидать схожих условий: низкие цены на старте, агрессивная программа лояльности, несколько тарифов с минимальной разницей в стоимости и поэтапное расширение географии работы. Вопрос о том, сможет ли сервис удержать низкие цены, чтобы отщипнуть себе весомую часть аудитории «Яндекс Такси».


2
+775
pincher
Здоровая конкуренция всегда была хорошим делом. У нас в городе есть только Яндекс.Такси ну и обычные такси которые вызываются просто по телефону. Если появится ещё один конкурент Яндекс то это будет здорово😎😉
2 часа назад в 20:01
