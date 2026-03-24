Как работает WB Taxi: в два раза дешевле конкурентов и кэшбэк 50%

На данный момент в приложении доступны три тарифа: «Стандарт», «Комфорт» и «Комфорт+». Разница в стоимости между ними минимальна, а выбор класса автомобиля позволяет пассажиру ориентироваться на предпочтения по комфорту, а не на бюджет. При этом сам сервис имеет географические ограничения: заказать машину или уехать за пределы обозначенной в приложении «красной зоны» невозможно, поездки доступны только в черте города.
Водитель, работающий в WB Taxi со дня запуска, рассказал, что сервис стал доступен всем желающим ещё 20 декабря 2025 года, но на начальном этапе для получения доступа к заказам требовалось оставить заявку. Сейчас эта процедура упразднена, такси можно вызвать через приложение сразу после входа в аккаунт. Брендированных автомобилей с логотипом WB Taxi пока немного.
Скорее всего, при запуске WB Taxi в России стоит ожидать схожих условий: низкие цены на старте, агрессивная программа лояльности, несколько тарифов с минимальной разницей в стоимости и поэтапное расширение географии работы. Вопрос о том, сможет ли сервис удержать низкие цены, чтобы отщипнуть себе весомую часть аудитории «Яндекс Такси».