Как работает закос под тонометр в Apple Watch







С релизом С релизом watchOS 26 на смарт-часах Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 и новее появилась функция уведомлений о гипертонии, которая предупреждает владельцев Apple Watch о хроническом повышенном артериальном давлении. Рассказываем, как она работает.

Согласно официальному документу поддержки Apple, в самих часах нет новых датчиков здоровья, поэтому она опирается на данные пульсометра, используя новый алгоритм, чтобы определить наличие признаков гипертонии.При этом для получения уведомлений о гипертонии пользователь должен носить часы на протяжении 30 дней. Сбор данных начинается после настройки уведомлений о гипертонии в приложении «Здоровье» на iPhone. Если гипертония будет выявлена ​​в течение последних 30 дней, вы получите уведомление.Apple заявляет, что эта функция предназначена для пользователей старше 22 лет, не беременных и не имеющих диагноза гипертонии. Владельцам Apple Watch, не соответствующим этим критериям, не следует включать эту функцию.Пользователям Apple Watch, получившим уведомление о гипертонии, будет предложено создать журнал артериального давления и проверять своё давление с помощью стороннего устройства (тонометра) для в течение 7 дней. Apple также предложит обратиться к врачу.Функция «Журнал артериального давления» будет отправлять ежедневные уведомления с напоминанием о необходимости проверки утром и вечером. В ней можно указать дату, время, систолическое и диастолическое давление. Запись артериального давления можно вести в течение 7 дней для выявления гипертонии или в течение 4 недель для более эффективного мониторинга текущего состояния.Apple предупреждает, что уведомления будут приходить не всем людям с гипертонией, и эта функция не предназначена для диагностики, лечения или помощи в контроле гипертонии.В России и Беларуси эта функция не работает, но её можно активировать, если вы выедете в другую страну (в отпуск или командировку) и там подключите свой айфон к местной сотовой вышке (по ней Apple подтвердит геопозицию и активирует функцию). Ни в коем случае не ведитесь на объявления с удалённой активацией и не вводите чужие Apple ID, иначе ваш девайс могут окончательно заблокировать.