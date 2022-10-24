Фото редактор

Как превратить чёрно-белое фото в цветное. Результат идеальный

Артем
arhtrj.jpg

Благодаря новой нейросети Palette придать цвет изображениям можно быстро и бесплатно.

На просторах сети появился новый редактор изображений, который работает на основе нейросетей. Palette позволяет раскрасить чёрно-белые фото и делает это быстро, качественно и бесплатно. Также присутствует возможность выбора цветового фильтра и редактирования при помощи текстовых описаний, но нужно знать английский.

Чтобы преобразить фото делаем несколько простых шагов:

  • Переходим на сайт с редактором Palette
  • Жмем Upload image
  • Выбираем нужное фото
  • Редактирование запустится автоматически
  • Для сохранения жмем Download

Чтобы изменить цветовую схему выбираем один из вариантов в верхней части редактора. Для корректировки с помощью текста нажимаем на иконку карандаша в правой части редактора и добавляем нужное значение.
-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Palette
Cсылки по теме:
Как слушать музыку во Вконтакте без рекламы и интернета. Рассказываем
Владельцы iPhone 14 столкнулись с нерешаемой проблемой (обновлено: решение найдено!)
Как вынудить собеседника прочесть и ответить на ваше сообщение в Telegram
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

AliExpress нагло завысил все цены. Не спешите с покупками
Как отключить подорожавшие СМС-уведомления в «Сбербанке» и ВТБ
В России обвалилась цена на MacBook Air с чипом M1. Забирайте, пока в наличии!
AliExpress определился с курсом, по которому высчитываются цены

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу