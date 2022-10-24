Как превратить чёрно-белое фото в цветное. Результат идеальный

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Выбираем нужное фото

Редактирование запустится автоматически

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Благодаря новой нейросети Palette придать цвет изображениям можно быстро и бесплатно.На просторах сети появился новый редактор изображений, который работает на основе нейросетей. Palette позволяет раскрасить чёрно-белые фото и делает это быстро, качественно и бесплатно. Также присутствует возможность выбора цветового фильтра и редактирования при помощи текстовых описаний, но нужно знать английский.Чтобы изменить цветовую схему выбираем один из вариантов в верхней части редактора. Для корректировки с помощью текста нажимаем на иконку карандаша в правой части редактора и добавляем нужное значение.