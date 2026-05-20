Как распознать залитый ноутбук при покупке «с рук». Видите такое — сразу отказ от сделки!

Вчера мой коллега Александр Кузнецов рассказал, как проверить ноутбук при покупке на вторичном рынке. Задача это не самая простая, нужны спокойствие и внимательность, а «синдром упущенной выгоды» совершенно точно лишь помешает сделать правильный выбор.

Клавиатура

Если клавиатура с подсветкой, то включите ее на полную яркость, выключите дисплей и прикройте крышку почти полностью. Внимательно посмотрите на клавиши — цвет подсветки должен быть одинаковым по всей площади с незначительными отклонениями. Если вы видите желтые или синеватые области — ноутбук с большой вероятностью был залит. Клавиши. Пройдитесь пальцами по всей клавиатуре без исключения, нажмите каждую клавишу несколько раз. Если все кнопки нажимаются одинаково — всё в порядке. Если одна или несколько клавиш «прилипают», странно щелкают или нажимаются хуже других — это признак залития.

Корпус

Решетки вентиляции. Включите фонарик на телефоне и внимательно вблизи рассмотрите вентиляционные отверстия, за которыми располагаются кулеры. Если обнаружили там желтые или коричневые пятна, подтеки или липкие бесцветные следы — ноутбук либо заливался, либо стоял в луже и втянул внутрь часть жидкости.

Отверстия портов. Особенно обратите внимание на USB-порты: они имеют металлическую окантовку, которая легко собирает на себя окисления и липкий налет. Если ноутбук заливали чем-то сладким, то на внутренней поверхности USB-порта будет темный или неравномерный налет с налипшим слоем пыли.

Детекторы. Многие Windows-ноутбуки имеют одну или несколько съемных крышек на нижней поверхности. Иногда под ними размещаются детекторы залития — неприметные белые кружочки, которые становятся розовыми или красными при попадании жидкости. Если продавец разрешит, загляните под эти крышки и поищите детекторы — они должны быть белыми либо слегка розоватыми.

Дисплей

💡 Важно: не перепутайте разводы от залития с неравномерной подсветкой на белом фоне. У Macbook и других ноутбуков есть «болячка» — со временем могут проявляться локальные светлые пятна на матрице, либо так называемый «студийный свет» вдоль края дисплея. Это тоже дефект, но другого рода, его мы тут обсуждать не будем. Во многих случаях такой недостаток влияет лишь на эстетику использования.

Брать или не брать?

Среди прочего, частая проблема подержанных ноутбуков — залитие. Пользователи нередко смотрят кино во время еды, поэтому чай, кофе или газировка на клавиатуре — обычное дело. Я более десяти лет покупаю Macbook на вторичном рынке и знаю, что примерно 80% девайсов среднего и нижнего ценового сегмента были залиты с разной степенью интенсивности. Как определить залитие при осмотре и покупке с рук?По ее состоянию проще всего выявить залитие.Осмотр внешней поверхности ноутбука зачастую расскажет о его темном прошлом.Устройство верхней крышки может быть очень разным, но есть общие признаки залития — это подтеки на матрице. Обычно их легче всего заметить на белом фоне: откройте поисковик в браузере, наберите в поиск «картинка белый фон», откройте ее на весь экран и выкрутите яркость на максимум. Если на экране видны пятна или желтоватые разводы, то, скорее всего, ноутбук залит и подложка подсветки необратимо испорчена. Есть вероятность, что контакты шлейфа матрицы со временем испортятся и изображение пропадет частично либо полностью.Если у вас нет опыта в покупке подержанной техники, а также в ремонте или чистке ноутбуков — следы залития это всегда повод для отказа от покупки. Не рискуйте, поскольку точно неизвестно, куда и в каком количестве попала влага. Если она была на материнской плате, то даже небольшое время работы устройства с жидкостью на контактных площадках приводят к необратимой коррозии, разъеданию дорожек и посадочных мест, отгниванию ножек отдельных компонентов и коротким замыканиям. Жидкость, содержащая сахар, еще хуже, поскольку не высыхает полностью.