С выходом iOS 14.5 компания Apple взбудоражила общественность вопросом отслеживания действий пользователя в сети. В упомянутой версии ОС такое отслеживания якобы можно ограничить, но работает это не совсем однозначно и больше в приложениях, чем в браузере. А как вообще сайты могут отслеживать наши действия? Есть два распространенных метода.
1 — Файлы cookie
Говоря просто, это своего рода история посещений и действий, которая хранится на устройстве пользователя (локально) и запрашивается сайтами при их посещении. Обычно cookies используются в сервисных целях — например, чтобы запомнить, на каких сайтах вы залогинились. Кроме того, cookie могут быть удобны: заходя в поисковик или на сайт, благодаря им вы увидите, по каким ссылкам вы уже переходили, а по каким — нет; зачастую это ускоряет поиск информации. Cookies запоминают персональные настройки сайта, например, язык, формат отображения, масштабирование, или даже данные простых форм, которые мы однажды заполняли.
Однако «печеньки» могут использоваться и в других целях. Например, информация о том, какие странички сайта вы посещали, может использоваться для формирования вашего «рекламного профиля» и интересов. Благодаря cookies, к которым пользователи давно привыкли, рекламодатели начали полу помогают им получать множество данных, которые помогают показывать человеку персонализированную рекламу — очевидно, что польза от такой рекламы больше, чем от случайных баннеров.
2 — «Отпечаток» браузера или устройства
Cookies давно перестали быть единственным способом сбора данных ввиду того, что информации из них уже недостаточно, и она имеет ограниченное время жизни. Более продвинутый метод отслеживания — так называемый «отпечаток» браузера или девайса.
Каждое устройство имеет свои уникальные параметры: это может быть модель, разрешение и диагональ дисплея, процессор, тип и объем памяти, версия ОС и EFI и так далее. В конце концов, у каждого устройства есть свой уникальный серийный номер, которым его наделяет производитель. Обычно сайты запрашивают эти данные для того, чтобы отобразить наиболее совместимую версию своих страничек или корректно адаптировать строки и элементы управления. Часто перечисленная выше информация сочетается с другими данными: IP-адрес, название и версия браузера, шрифты и плагины. Каждый из этих параметров (или даже несколько) по отдельности не представляет особой ценности, но сочетание всех или большинства их них формирует на серверах уникальный рекламный профиль пользователя.
А далее всё происходит автоматически. Сайты по очереди запрашивают те или иные данные у устройства или браузера пользователя, и объединяют между собой эту информацию. А рекламная сеть пользуется созданным виртуальным профилем, чтобы показывать нам персонализированную рекламу везде, где только возможно. В результате, даже сменив браузер, устройство или сеть по отдельности, вы всё равно увидите баннеры, созданные специально для вас, так как ваш цифровой «отпечаток» постепенно накапливает в себе признаки всех ваших устройств и используемых сетей.
Как же защититься от этого?
С одной стороны, видеть релевантную рекламу полезнее, чем рандомную и неподходящую. Но с другой — неприятно сознавать, что вне нашего контроля о нас собрана подробная база, позволяющая открыть немало нюансов о наших интересах, привычках и даже образе жизни. В результате кто-то может захотеть защититься от «Большого Брата». Есть несколько способов.
1 — Режим «Инкогнито»
Это нельзя считать абсолютной защитой, так как сайты всё равно могут видеть и собирать данные о нашей активности. Единственное, от чего мы защитимся — собранная во время очередного сеанса информация не будет привязана к нашему рекламному профилю, созданному ранее. Иными словами, мы как будто на пару часов скрылись от глаз надзирателя, однако наше личное дело продолжает лежать у него на столе.
Кстати, Google Chrome недавно был уличен в слежке в режиме «Инкогнито». Возможно, лучше использовать другой браузер для конфиденциальных целей — например, Safari.
2 — VPN
Это более мощный инструмент, так как он скрывает нашу личность сразу несколькими способами. В частности, VPN меняет наш IP-адрес на свой (или произвольный): это позволяет скрыть от сайтов что мы — это мы. Кроме того, VPN нередко скрывает название браузера, геолокацию и даже версию ОС и модель устройства. Всё это запутывает автоматику, и в нашем вирутальном профиле появляются пробелы.
Если использовать VPN постоянно, то даже сам этот профиль составить будет гораздо сложнее — ведь IP-адрес и другие данные постоянно меняются, а значит привязать собранную информацию к профилю не получится. Если сильно упросить — при использовании VPN каждый наш выход в сеть выглядит как новый, поэтому вместо пополнения одного и того же рекламного профиля каждый раз создается «зародыш» нового «отпечатка». Однако принести пользу рекламодателям он просто не успевает, так как данных в нём оказывается слишком мало.
Здесь есть нюанс — сам VPN-сервис должен быть надежным. Иначе, вместо того, чтобы защитить вас от слежки, он соберет и продаст ваш профиль самостоятельно. При выборе VPN не качайте первый попавшийся, а лучше обратите внимание на отзывы, количество лет работы и политику безопасности того или иного сервиса.
К сожалению, защититься от отслеживания в сети сегодня практически невозможно. «Практически» — потому что методы есть, но они несовместимы с понятием комфорта. А может быть и не «к сожалению», а «к счастью», потому что именно благодаря этой «темной стороне» рекламного бизнеса мы имеем возможность бесплатно использовать множество сервисов и ресурсов в глобальной сети.
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