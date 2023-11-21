Как сбросить настройки и удалить все данные с Mac перед продажей

Фото: MacRumors
Начиная с macOS Monterey в компьютерах Apple появился простой механизм сброса данных и настроек до заводского состояния. Он доступен на моделях с процессором Intel и с чипом безопасности T2 (MacBook Air 2018 и новее, MacBook Pro 2017 и новее), а также на всех Mac под управлением Silicon M.
Чтобы быстро стереть все данные с Mac:
Не забудьте сделать резервную копию своих файлов и данных с помощью Time Machine или простым копированием на внешний диск. Если у вас в руках есть одновременно и старый, и новый Mac, то стоит воспользоваться «Ассистентом миграции», а уже потом очищать данные.
Если у вас MacBook Air 2017 и старше, MacBook Pro 2016 и старше, а также Mac Pro, iMac или Mac mini с процессором Intel, то процедура сброса будет сложнее — воспользуйтесь нашим гайдом по откату/переустановке macOS начисто.
Начиная с macOS Monterey в компьютерах Apple появился простой механизм сброса данных и настроек до заводского состояния. Он доступен на моделях с процессором Intel и с чипом безопасности T2 (MacBook Air 2018 и новее, MacBook Pro 2017 и новее), а также на всех Mac под управлением Silicon M.
Чтобы быстро стереть все данные с Mac:
- Откройте Настройки» → «Основные»
- Выберите «Перенос или сброс»
- Нажмите «Стереть контент и настройки»
- Следуйте подсказкам системы.
Не забудьте сделать резервную копию своих файлов и данных с помощью Time Machine или простым копированием на внешний диск. Если у вас в руках есть одновременно и старый, и новый Mac, то стоит воспользоваться «Ассистентом миграции», а уже потом очищать данные.
Если у вас MacBook Air 2017 и старше, MacBook Pro 2016 и старше, а также Mac Pro, iMac или Mac mini с процессором Intel, то процедура сброса будет сложнее — воспользуйтесь нашим гайдом по откату/переустановке macOS начисто.