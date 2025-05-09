Как сделать длинный скриншот на iPhone и iPad

Скриншоты стали новым и крайне удобным способом передачи информации. Многие пользователи так их полюбили, что медиатека изображений на их устройствах в немалой степени состоит из скриншотов.
- Откройте нужную веб-статью
- Нажмите сочетание клавиш для создания скриншота
- Тапните на миниатюру скриншота в углу экрана
- Нажмите на «Вся страница»
- Выберите «Готово» → «Сохранить в Файлы».
Устройство сохранит длинный скриншот целой страницы в формате PDF, который можно найти в нативном приложении «Файлы». Далее вы сможете его просматривать, выгружать, делиться им и так далее.
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