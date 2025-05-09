Как сделать длинный скриншот на iPhone и iPad

Олег

iPad Pro


Скриншоты стали новым и крайне удобным способом передачи информации. Многие пользователи так их полюбили, что медиатека изображений на их устройствах в немалой степени состоит из скриншотов.

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Иногда требуется, чтобы на скриншот попало не только содержимое экрана, но и то что за его пределами. Например, веб-страница целиком. В iOS и iPadOS есть такая возможность:

  • Откройте нужную веб-статью
  • Нажмите сочетание клавиш для создания скриншота
  • Тапните на миниатюру скриншота в углу экрана
iPad
  • Нажмите на «Вся страница»
  • Выберите «Готово» → «Сохранить в Файлы».
iPad

Устройство сохранит длинный скриншот целой страницы в формате PDF, который можно найти в нативном приложении «Файлы». Далее вы сможете его просматривать, выгружать, делиться им и так далее. 

iPad

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Комментарии

tellurian
+2341
tellurian
Олег, вы уже писали такую статью:)
Вчера в 20:32
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Yuri Konst
+66
Yuri Konst tellurian
Так он уже не мальчик( Забывчивость, склероз(
Вчера в 23:52
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+530
iPhoneDemon
У меня нет вкладки «вся страница» 🤬
2 часа назад в 00:44
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