Как сделать джейлбрейк на iPhone и iPad с помощью Dopamine

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Сегодня мы рассказали о релизе нового джейлбрейк-инструмента Dopamine. Он не имеет root-доступа, однако всё же способен расширить возможности вашего iPhone или iPad. Инструмент уже можно скачать и установить.





Что нужно знать

Совместимость. Dopamine поддерживает устройства с чипами Apple A12 — A15 (iPhone Xs, iPhone XR, iPhone 11, 12, 13, iPad Air 3 и 4, iPad mini 5 и 6, iPad 9 и 10), а также iOS 15.0 — 15.4.1. Установить его на другие ОС и девайсы не получится.

Dopamine поддерживает устройства с чипами Apple A12 — A15 (iPhone Xs, iPhone XR, iPhone 11, 12, 13, iPad Air 3 и 4, iPad mini 5 и 6, iPad 9 и 10), а также iOS 15.0 — 15.4.1. Установить его на другие ОС и девайсы не получится. Без root. Это означает, что у Dopamine нет доступа к ядру iOS и вы сможете использовать только «безрутовые» твики. Под такой формат уже адаптировано довольно много пакетов.

Это означает, что у Dopamine нет доступа к ядру iOS и вы сможете использовать только «безрутовые» твики. Под такой формат уже адаптировано довольно много пакетов. Менеджер пакетов. Утилита по умолчанию установит Sileo в качестве менеджера твиков, но вы сами сможете сменить его на Saily или Zebra. Установить Cydia, к сожалению, не получится.

Установка Dopamine

Установите TrollStore с помощью TrollHelperOTA

Запустите Safari и перейдите по адресу https://ellekit.space/dopamine/

Нажмите кнопку «Установить с TrollStore», а потом «Загрузить» во всплывающем окне

Когда файл скачается, перейдите в «Загрузки» и тапните на него

Нажмите «Поделиться» и выберите TrollStore для открытия файла

Нажмите Install — через пару минут приложение Dopamine будет подписано и появится в списке

Запустите Dopamine с главного экрана и нажмите Jailbreak

Выберите менеджер пакетов Sileo и нажмите «Продолжить»

Задайте пароль терминала; его нужно ввести дважды и не забыть после установки

После установки на главном экране появится иконка Sileo.

Процесс максимально простой и потребует 5-10 минут времени. Однако помните: все операции вы проводите на свой страх и риск! Коллектив iGuides не отвечает за возможный вред, который вы можете нанести своему устройству или личным данным.Готово! Вы установили джейлбрейк Dopamine. Теперь можно выбирать и загружать понравившиеся твики.