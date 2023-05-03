Как сделать джейлбрейк на iPhone и iPad с помощью Dopamine

Олег

Dopamine
Фото: iDownloadBlog

Сегодня мы рассказали о релизе нового джейлбрейк-инструмента Dopamine. Он не имеет root-доступа, однако всё же способен расширить возможности вашего iPhone или iPad. Инструмент уже можно скачать и установить.

Что нужно знать

  • Совместимость. Dopamine поддерживает устройства с чипами Apple A12 — A15 (iPhone Xs, iPhone XR, iPhone 11, 12, 13, iPad Air 3 и 4, iPad mini 5 и 6, iPad 9 и 10), а также iOS 15.0 — 15.4.1. Установить его на другие ОС и девайсы не получится.
  • Без root. Это означает, что у Dopamine нет доступа к ядру iOS и вы сможете использовать только «безрутовые» твики. Под такой формат уже адаптировано довольно много пакетов.
  • Менеджер пакетов. Утилита по умолчанию установит Sileo в качестве менеджера твиков, но вы сами сможете сменить его на Saily или Zebra. Установить Cydia, к сожалению, не получится.

Установка Dopamine

Процесс максимально простой и потребует 5-10 минут времени. Однако помните: все операции вы проводите на свой страх и риск! Коллектив iGuides не отвечает за возможный вред, который вы можете нанести своему устройству или личным данным.

  • Установите TrollStore с помощью TrollHelperOTA
  • Запустите Safari и перейдите по адресу https://ellekit.space/dopamine/
  • Нажмите кнопку «Установить с TrollStore», а потом «Загрузить» во всплывающем окне
Dopamine
  • Когда файл скачается, перейдите в «Загрузки» и тапните на него
  • Нажмите «Поделиться» и выберите TrollStore для открытия файла 
Dopamine
  • Нажмите Install — через пару минут приложение Dopamine будет подписано и появится в списке
Dopamine
  • Запустите Dopamine с главного экрана и нажмите Jailbreak
Dopamine
  • Выберите менеджер пакетов Sileo и нажмите «Продолжить»
  • Задайте пароль терминала; его нужно ввести дважды и не забыть после установки 
Dopamine
  • После установки на главном экране появится иконка Sileo.
Dopamine

Готово! Вы установили джейлбрейк Dopamine. Теперь можно выбирать и загружать понравившиеся твики. 

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Источник:
iDownloadBlog
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