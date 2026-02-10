Как сделать настройки Windows суперудобными и быстрыми в пару нажатий

Фото: MakeusofЕсть скрытый способ полностью преобразить настройки, превратив их в единый список с сортировкой по алфавиту. Для этого:
По умолчанию все мы пользуемся приложением «Настройки», которое иногда плавно перетекает в «Панель управления» из прошлого. Тумблеры и регуляторы там распределены по категориям, но они не всегда логичны. А еще иногда требуется пройти 5-7 уровней, чтобы добраться до нужной настройки.
По умолчанию все мы пользуемся приложением «Настройки», которое иногда плавно перетекает в «Панель управления» из прошлого. Тумблеры и регуляторы там распределены по категориям, но они не всегда логичны. А еще иногда требуется пройти 5-7 уровней, чтобы добраться до нужной настройки.
- На рабочем столе нажмите ПКМ и создайте папку
- Укажите любое имя, например, Superset и поставьте точку
- После этого вставьте в поле для имени эту строку {ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
- Сохраните имя и папку.
Папка тут же преобразится и станет выглядеть как ярлык настроек. Открыв ее, вы увидите все настройки Windows в едином списке, упорядоченном по имени. Это стоит попробовать: есть большая вероятность, что так вам будет удобнее находить нужные пункты. Папку нельзя переименовать или переместить, но в любой момент можно удалить — она не имеет никакого критического значения для системы.