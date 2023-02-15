Как сделать скриншот или запись экрана Apple TV

Олег

Apple TV


Функция скриншотов или записи экрана иногда может быть очень полезна, например, чтобы отправить их другу и не объяснять на словах, что происходит. Странно, но Apple не предусмотрела такой возможности прямо на Apple TV, подобно другим девайсом — возможно для того, чтобы домовитые пользователи не сохраняли с экрана эксклюзивный контент. Поэтому для снимка или записи экрана вам придется воспользоваться Mac.

Подготовка:
  • Включите Apple TV, пройдите в его настройки, нажмите пункт «Сеть» и оставьте этот раздел на экране
Apple TV
  • Возьмите свой Mac или MacBook, подключите его к той же Wi-Fi-сети
  • Откройте нативный QuickTime Player и в верхней строке нажмите «Файл» → «Новая видеозапись»
  • Нажмите стрелочку рядом с кнопкой записи и выберите свой Apple TV в блоке «Экран» 
Apple TV
  • В первый раз на Mac появится всплывающее окно — введите в него код доступа с экрана Apple TV
  • Экран Apple TV появится в окне QuickTime Player на вашем Mac.
Apple TV

Как сделать скриншот на Apple TV:
  • С помощью пульта откройте раздел или страницу Apple TV, которую вы хотите зафиксировать
  • Сделайте скриншот на Mac, как обычно: с помощью сочетания клавиш cmd shift 3 или cmd shift 5.

Как сделать запись экрана Apple TV:
  • Убедитесь, что экран Apple TV отображается в окне QuickTime Player по инструкции выше
  • Нажмите стрелочку рядом с кнопкой записи и выберите Apple TV в блоке «Звук»
  • Установите ползунок громкости в окне плеера на максимум, чтобы звук записался
  • Нажмите кнопку записи в окне плеера — приложение запишет всё что будет происходить на вашей приставке
  • Чтобы закончить запись, нажмите на кнопку записи еще раз и щелкните на закрытие окна плеера — он предложит сохранить запись.
Apple TV

Процесс не самый простой, но более нативного способа фиксировать содержимое экрана Apple TV компания не предоставила. Учтите, что на некоторых очень старых версиях приставок этот способ может не сработать. Кроме того, некоторые приложения (вроде Apple TV+) блокируют запись экрана и скриншоты внутри себя. 

3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
iDownloadBlog
Cсылки по теме:
Apple ответила возмущенным владельцам Apple TV по поводу максимальной привязки к iPhone
Apple выпустила обновления для HomePod и tvOS 16.3.1
Смарт-телевизоры с webOS получат поддержку AirPlay, HomeKit и фирменные приложения Apple
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Когда ваш смартфон Samsung получит OneUI 5.0 и Android 13? Вот полный график
Камеру Huawei Mate 50 Pro сравнили с iPhone 14 Pro и Samsung Galaxy S22 Ultra. Угадали победителя?
Как сэкономить на подписке «Яндекс Плюс» и платить 75 вместо 299 рублей в месяц
Как прочесть сообщение в Telegram, которое уже удалил собеседник

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу