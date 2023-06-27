Как сделать скриншот всей страницы сайта в Microsoft Edge

Откройте нужную веб-страницу и убедитесь, что она целиком прогрузилась

Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте и выберите Web Capture, либо же нажмите сочетание клавиш ctrl + shift +S.

В появившемся диалоговом меню выберите «Вся страница».

Несколько лет назад Apple добавила в iOS полезнейшую опцию — создание скриншотов всей веб-страницы целиком. Это избавило пользователя от необходимости «щелкать» её по кусочкам, а потом склеивать воедино. К счастью, такая фишка есть не только в iOS.В отличие от Google Chrome, браузер Microsoft Edge позволяет создать скриншот всей страницы нативно. Для этого в приложении есть специальная кнопка.После создания скриншота можно сохранить его, поделиться либо скопировать в буфер обмена.