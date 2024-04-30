Как сделать яркость экрана iPhone ниже минимальной. Очень полезно ночью

Олег

Фото: Unsplash


Несмотря на то, что ученые давно предостерегают людей от использования смартфона перед сном или ночью, большинство из нас всё равно зависают в гаджетах «до победного». А если вдруг одолеет бессонница, то айфон возвращается в руки и начинает ночную жизнь.

В полной темноте экран смартфона может слепить даже на самой минимальной яркости. К счастью, можно сделать её еще ниже с помощью функции «Понижение точки белого»:

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  • Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ»
  • Выберите «Дисплей и размер текста»
  • Включите тумблер «Понижение точки белого»
  • Отрегулируйте степень приглушения белого цвета ползунком.

Готово! А для лунатиков есть возможность настроить быстрый доступ к этой фиче для еженочного бдения:

  • Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ»
  • Выберите пункт «Быстрая команда» в самом низу списка
  • Поставьте галочку на строке «Понижение точки белого».

Готово! Теперь для включения и отключения экстренного понижения яркости достаточно трижды нажать на боковую кнопку (Power). 

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