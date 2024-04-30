Как сделать яркость экрана iPhone ниже минимальной. Очень полезно ночью



Несмотря на то, что ученые давно предостерегают людей от использования смартфона перед сном или ночью, большинство из нас всё равно зависают в гаджетах «до победного». А если вдруг одолеет бессонница, то айфон возвращается в руки и начинает ночную жизнь.



В полной темноте экран смартфона может слепить даже на самой минимальной яркости. К счастью, можно сделать её еще ниже с помощью функции «Понижение точки белого»:







Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ»

Выберите «Дисплей и размер текста»

Включите тумблер «Понижение точки белого»

Отрегулируйте степень приглушения белого цвета ползунком.

Готово! А для лунатиков есть возможность настроить быстрый доступ к этой фиче для еженочного бдения:



Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ»

Выберите пункт «Быстрая команда» в самом низу списка

Поставьте галочку на строке «Понижение точки белого».

Готово! Теперь для включения и отключения экстренного понижения яркости достаточно трижды нажать на боковую кнопку (Power). Готово! А для лунатиков есть возможность настроить быстрый доступ к этой фиче для еженочного бдения:Готово! Теперь для включения и отключения экстренного понижения яркости достаточно трижды нажать на боковую кнопку (Power).