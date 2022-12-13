iOS 16.2 iPhone Гайды

Как сделать «живые виджеты» еще полезнее на iOS 16.2

Олег

iOS 16.2


Вместе с релизом iPhone 14 Pro компания Apple добавила в свою новую iOS 16 «живые виджеты» — новый тип виджетов, которые остаются активными постоянно и отображают актуальную информацию. Они доступны и для более старых моделей iPhone на экране блокировки.

В iOS 16.2, которая должна выйти со дня на день, функциональность «живых виджетов» была немного расширена. Благодаря новой настройке их можно сделать более полезными, поскольку информация будет обновляться еще чаще, чем раньше.

Чтобы включить усиленную точность информации:
  • Откройте «Настройки» и найдите приложение, которое поддерживает «живые виджеты»
  • Тапните на него и найдите строку «Эфир активности»
  • Включите тумблер, разрешающий более частые обновления информации в виджете.
Готово! Теперь данные в «живом виджете» будут гораздо точнее. Учтите, что заряд аккумулятора будет расходоваться быстрее, когда эта функция включена. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
Как заставить iPhone дольше держать заряд на iOS 16
Как узнать уровень заряда Bluetooth-устройства, подключенного к iPhone? Вот все способы
Как воспользоваться новыми виджетами YouTube на iPhone. Очень удобно!
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

У карт «МИР» появилось неприятное ограничение
Банковские карты «МИР» станут намного полезнее
Весь AliExpress подешевел для Россиян. Спешите — это ненадолго
Продавцы на Wildberries и Ozon очень хитро накручивают отзывы. На этом можно заработать

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу