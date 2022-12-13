Как сделать «живые виджеты» еще полезнее на iOS 16.2

Откройте «Настройки» и найдите приложение, которое поддерживает «живые виджеты»

Тапните на него и найдите строку «Эфир активности»

Включите тумблер, разрешающий более частые обновления информации в виджете.

Вместе с релизом iPhone 14 Pro компания Apple добавила в свою новую iOS 16 «живые виджеты» — новый тип виджетов, которые остаются активными постоянно и отображают актуальную информацию. Они доступны и для более старых моделей iPhone на экране блокировки.В iOS 16.2, которая должна выйти со дня на день, функциональность «живых виджетов» была немного расширена. Благодаря новой настройке их можно сделать более полезными, поскольку информация будет обновляться еще чаще, чем раньше.Чтобы включить усиленную точность информации:Теперь данные в «живом виджете» будут гораздо точнее. Учтите, что заряд аккумулятора будет расходоваться быстрее, когда эта функция включена.