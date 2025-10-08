Как сгенерировать видео в нейросети Grok Imagine





В последние несколько лет генеративные нейросети развиваются большими шагами. К концу 2025-го существуют десятки разных языковых моделей, возможности которых вышли далеко за пределы текстового общения и гуглежа фактов.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides