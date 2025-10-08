Как сгенерировать видео в нейросети Grok Imagine

Олег

Grok

В последние несколько лет генеративные нейросети развиваются большими шагами. К концу 2025-го существуют десятки разных языковых моделей, возможности которых вышли далеко за пределы текстового общения и гуглежа фактов.

Современный ИИ позволяет создать не только картинку, но и реалистичный видеоролик, причем зачастую бесплатно. Один из таких сервисов — Grok Imagine, расширение классического чат-бота от Илона Маска. Что в нем интересного и как создать свой первый нейроклип, рассказываем ниже.

Содержание: 


Что умеет Grok Imagine

Как уже сказано выше, нейросеть Grok имеет несколько ответвлений. Непосредственно про сам чат-бот мы рассказывали вот тут; создавать и обрабатывать изображения можно прямо в нем. Модель Imagine была выпущена в конкуренцию Sora 2 от OpenAI, а теперь она обновилась до версии 0.9 и научилась генерировать результат быстрее и точнее.

Grok

Доступные возможности:
  • Пять режимов — Speech (говорящая голова), Fun (забавные ролики) и так далее
  • Видео до 6 секунд
  • Поддержка русского языка.

Есть и некоторые ограничения:
  • С российского IP-адреса не работает, придется использовать сервисы для смены виртуального местоположения
  • Некоторые персонажи не генерируются в режиме Spicy (видимо, чтобы исключить публичные претензии к Маску).


Как создать видео в Grok Imagine

Процесс несложный, но придется пользоваться веб-сайтом — приложения для генерации видео пока не завезли. Вот что нужно сделать:

  • Откройте сайт grok.com
  • Залогиньтесь в аккаунт — можно использовать учетку X.com либо войти через Google / Apple / email
Grok
  • Выберите раздел Imagine в боковом меню
  • В текстовом поле внизу подробно опишите, что ИИ должен сгенерировать, и отправьте
Grok

Сначала нейросеть создаст изображение, а только потом сгенерирует из него видеоролик. В качестве примера можно приложить к описанию референс — картинку с желаемым фоном или фото с персонажем.

  • Выберите из полученных вариантов понравившееся изображение
  • Нажмите на «стрелку вверх» рядом с кнопкой создания видео
Grok
  • Выберите режим генерирования из предложенных:

Speech. Генерируется персонаж, произносящий заданный вами текст, в том числе на русском.
Custom. Генерация без шаблона, требует от вас крайне подробных инструкций.
Spicy. Режим 18+ с обнаженными персонажами и неоднозначными движениями.
Fun. Создание смешных роликов с упрощенной анимацией и забавными шаблонами.
Normal. Простое оживление персонажа с фото.
В моем случае режим Speech почему-то отсутствовал в меню, поэтому я выбрал Fun. 
  • Нажмите кнопку создания видео и дождитесь результата
  • Сохранить видео можно кнопкой скачивания внизу экрана.
Grok

Если результат вам не понравился, то можно «перегенерировать», но первый вариант не сохранится. Комбинировать разные режимы тоже не получится, ролик не «допиливается», а каждый раз создается заново. Вот такой крокодил у меня получился в режиме Fun: 

Grok

0
