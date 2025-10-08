Как сгенерировать видео в нейросети Grok Imagine

В последние несколько лет генеративные нейросети развиваются большими шагами. К концу 2025-го существуют десятки разных языковых моделей, возможности которых вышли далеко за пределы текстового общения и гуглежа фактов.
Содержание:
Что умеет Grok ImagineКак уже сказано выше, нейросеть Grok имеет несколько ответвлений. Непосредственно про сам чат-бот мы рассказывали вот тут; создавать и обрабатывать изображения можно прямо в нем. Модель Imagine была выпущена в конкуренцию Sora 2 от OpenAI, а теперь она обновилась до версии 0.9 и научилась генерировать результат быстрее и точнее.
Доступные возможности:
- Пять режимов — Speech (говорящая голова), Fun (забавные ролики) и так далее
- Видео до 6 секунд
- Поддержка русского языка.
Есть и некоторые ограничения:
- С российского IP-адреса не работает, придется использовать сервисы для смены виртуального местоположения
- Некоторые персонажи не генерируются в режиме Spicy (видимо, чтобы исключить публичные претензии к Маску).
Как создать видео в Grok ImagineПроцесс несложный, но придется пользоваться веб-сайтом — приложения для генерации видео пока не завезли. Вот что нужно сделать:
- Откройте сайт grok.com
- Залогиньтесь в аккаунт — можно использовать учетку X.com либо войти через Google / Apple / email
- Выберите раздел Imagine в боковом меню
- В текстовом поле внизу подробно опишите, что ИИ должен сгенерировать, и отправьте
Сначала нейросеть создаст изображение, а только потом сгенерирует из него видеоролик. В качестве примера можно приложить к описанию референс — картинку с желаемым фоном или фото с персонажем.
- Выберите из полученных вариантов понравившееся изображение
- Нажмите на «стрелку вверх» рядом с кнопкой создания видео
- Выберите режим генерирования из предложенных:
Speech. Генерируется персонаж, произносящий заданный вами текст, в том числе на русском.В моем случае режим Speech почему-то отсутствовал в меню, поэтому я выбрал Fun.
Custom. Генерация без шаблона, требует от вас крайне подробных инструкций.
Spicy. Режим 18+ с обнаженными персонажами и неоднозначными движениями.
Fun. Создание смешных роликов с упрощенной анимацией и забавными шаблонами.
Normal. Простое оживление персонажа с фото.
- Нажмите кнопку создания видео и дождитесь результата
- Сохранить видео можно кнопкой скачивания внизу экрана.
Если результат вам не понравился, то можно «перегенерировать», но первый вариант не сохранится. Комбинировать разные режимы тоже не получится, ролик не «допиливается», а каждый раз создается заново. Вот такой крокодил у меня получился в режиме Fun: