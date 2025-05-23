Как скачать Fornite на айфон

Несколько лет прошло с момента удаления игры Fortnite из Apple App Store. Всё из-за судебной тяжбы Epic Games и Apple: разработчики тайтла захотели сэкономить на комиссии Apple, а та в ответ заблокировала аккаунт компании в магазине приложений за нарушение его правил.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides