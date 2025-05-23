Как скачать Fornite на айфон

Несколько лет прошло с момента удаления игры Fortnite из Apple App Store. Всё из-за судебной тяжбы Epic Games и Apple: разработчики тайтла захотели сэкономить на комиссии Apple, а та в ответ заблокировала аккаунт компании в магазине приложений за нарушение его правил.
Теперь Fortnite снова вернулся в Apple App Store, но не везде: игра восстановлена лишь в магазинах для США и стран Еврозоны, а в российском сегменте недоступна и вряд ли появится. Но если вы хотите поиграть, установить ее всё-таки можно. Вот как это сделать:
- Смените регион своего Apple ID на США по этой инструкции, либо…
- Создайте второй Apple ID для региона США по этой инструкции и войдите в него в разделе App Store вот таким способом (из iCloud выходить не нужно)
- Скачайте Fortnite, дождитесь, пока он установится полностью
- Смените регион обратно на свой домашний или войдите снова в свой основной аккаунт Apple.
Готово! Игра будет работать независимо от того, каким аккаунтом вы сейчас пользуетесь. Для обновления она периодически будет запрашивать данные аккаунта, с которого была скачана.