12


Google официально запустил публичное тестирование своей новой ОС Android 12. Это обновление принесло довольно много изменений как в плане дизайна, так и в области функциональности. Ранее компания уже опубликовала список устройств, которые могут установить Android 12 сразу после презентации. Если вы пользуетесь одним из этих смартфонов и хотите попробовать новую ОС:
Далее вы попадете на страницу своего бренда, которая посвящена тестированию Android 12. Загрузите файл обновления по ссылке. Ознакомьтесь с инструкцией по обновлению своего устройства, так как для разных производителей действия различаются. Например, для обновления OnePlus 9 и 9 Pro необходимо зарядить устройство не менее, чем на 30%, а также освободить не менее 3Гб внутреннего хранилища. К слову, для обновления этого девайса из России вам придется включить VPN с американским сервером, так как на российской странице сайта OnePlus, посвященной Android 12, пока установлена «заглушка». В некоторых случаях производитель дает инструкцию по откату на стабильную версию Android 11 — обязательно ознакомьтесь с ней, перед тем, как обновлять свой гаджет. На данный момент Android 12 находится в статусе «бета», поэтому может работать нестабильно.

Помимо Android 12, Google анонсировала слияние Wear OS и Tizen OS и рассказала, какие преимущества дает такой шаг. Были доработаны облачные сервисы «Фото», Workspace и приложение «Карты», а также обновлены настройки безопасности фирменного менеджера паролей Google. 



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

android.com android.com

Ссылки по теме:

Google подмяла под себя создателя самого популярного софта для взлома Android Google подмяла под себя создателя самого популярного софта для взлома Android

У HarmonyOS обнаружилась очень неприятная особенность. Конкурировать с Android и iOS она не сможет У HarmonyOS обнаружилась очень неприятная особенность. Конкурировать с Android и iOS она не сможет

Высший уровень копипаста: в Google Play Market появятся ярлыки безопасности, прямо как у Apple Высший уровень копипаста: в Google Play Market появятся ярлыки безопасности, прямо как у Apple