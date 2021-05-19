Google официально запустил публичное тестирование своей новой ОС Android 12. Это обновление принесло довольно много изменений как в плане дизайна, так и в области функциональности. Ранее компания уже опубликовала список устройств, которые могут установить Android 12 сразу после презентации. Если вы пользуетесь одним из этих смартфонов и хотите попробовать новую ОС:
- перейдите на официальную страницу загрузки Android 12 Beta
- найдите бренд своего девайса из предложенных
- перейдите по ссылке «Получить бета-версию».
Помимо Android 12, Google анонсировала слияние Wear OS и Tizen OS и рассказала, какие преимущества дает такой шаг. Были доработаны облачные сервисы «Фото», Workspace и приложение «Карты», а также обновлены настройки безопасности фирменного менеджера паролей Google.
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Источник:
Установил.
Тим Кук в обмороке)))