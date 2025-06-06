Как скачать и установить приложение «Альфа-Банк» на iPhone в 2025 году





В 2022 году почти все российские банки столкнулись с западными санкциями. Среди прочего, они коснулись мобильных приложений для онлайн-управления счетами: они были удалены из магазинов приложений Apple и Google, так что клиентам жизнь заметно усложнилась.

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