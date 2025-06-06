Как скачать и установить приложение «Альфа-Банк» на iPhone в 2025 году

В 2022 году почти все российские банки столкнулись с западными санкциями. Среди прочего, они коснулись мобильных приложений для онлайн-управления счетами: они были удалены из магазинов приложений Apple и Google, так что клиентам жизнь заметно усложнилась.
Содержание:
- Почему возникают проблемы с установкой
- Способы установки приложения Альфа-Банк на iPhone / iPad
- 1. Использование веб-версии «Альфа-Банка»
- 2. Установка с помощью сотрудника банка
- 3. Установка с помощью курьера банка
- 4. Восстановление приложения через iMazing
- 5. Установка через маркетплейс GGSel
- 6. Поиск альтернативных приложений в App Store
- Заключение
Почему возникают проблемы с установкойКогда США и страны Евросоюза ввели санкции против банков РФ, компании вроде Apple и Google были вынуждены им подчиниться. Банки публиковали свои мобильные приложения в их онлайн-магазинах, а по условиям санкций западные компании не имеют права помогать подсанкционным лицам в осуществлении их деятельности. В том числе, распространять их интернет-банкинг.
В результате из App Store и Google Play Store были удалены приложения «Сбербанк», «Альфа-банка», «Тинькофф-банка», ВТБ и многих других. Более того, модераторы этих магазинов не позволяют выкладывать новые версии утилит, а если они просачиваются туда, то удаляются в течение суток. Полная блокировка. Как установить их теперь?
Для пользователей Android нет особых проблем: эта ОС позволяет скачать с официального сайта установочный пакет и пользоваться приложением как раньше. Но iOS и iPadOS — это закрытые операционные системы, и загрузка приложений на них без App Store запрещена, установка apk на iPhone невозможна, а альтернатива App Store для iPhone в России (как в ЕС) недоступна. Лазейки для обхода ограничений есть, но они довольно сложны в использовании.
Способы установки приложения «Альфа-Банк» на iPhone / iPad
Те, кто скачал приложение банка на свои айфоны до введения санкций, продолжают ими пользоваться, а все остальные вынуждены искать другие пути, пытаться использовать приложение без App Store. И самый простой из них…
1. Использование веб-версии «Альфа-Банка»В течение первого года после удаления приложений из App Store почти все российские банки серьезно проработали веб-версии своих личных кабинетов. Благодаря этому клиенты могут пользоваться «Альфа-Онлайн» и порой даже не замечать разницы с полноценным приложением.
Это отличный способ как пользоваться банком без приложения. У веб-приложения есть свои преимущества перед классическим аппом:
- Оно не требует установки, а значит вообще не занимает места на смартфоне
- Его не нужно регулярно обновлять через магазин приложений — банк сам вносит изменения в веб-версии незаметно для клиентов
- Оно позволяет полноценно управлять финансами со смартфона или планшета.
В числе минусов — полная привязка к интернет-соединению, без него не получится даже открыть личный кабинет. Но, с другой стороны, даже полноценное банковское приложение почти ничего не может без интернета. Так что здесь паритет.
Что такое веб-приложения на iPhone и Mac и как их установить? Они способны заменить App Store для россиян
Чтобы использовать банковский клиент на iOS от «Альфа-банка»:
- Откройте браузер Safari на iPhone / iPad
- Перейдите в нем на сайт https://private.auth.alfabank.ru/
- Нажмите «Поделиться» (квадрат со стрелкой вверх)
- Выберите «На экран Домой».
Так вы добавите ярлык на экран — на рабочем столе появится иконка «Альфа-банка». Нажмите на нее, залогиньтесь в свой банковский аккаунт и установите код для входа. Можно также сделать настройки безопасности — подключить Face ID / Touch ID в настройках с помощью создания «Ключа доступа» Apple. Вам даже будут приходить push-уведомления.
2. Установка с помощью сотрудника банкаЕсли вы все же хотите получить полноценное iOS-приложение, то его могут установить сотрудники банка в отделении. Просто возьмите все свои устройства, на которые вы хотите установить онлайн-банкинг, и сходите в ближайшее к вам отделение. Найти его на карте можно вот здесь. Там произойдет установка официального приложения без вашего участия.
3. Установка с помощью курьера банкаЧтобы никуда не ходить, вы можете вызвать курьера «Альфы» на дом. Он приедет и привезет с собой все необходимое оборудование — обычно это ноутбук или смартфон / планшет на Android. Устройства курьеру выдает техподдержка банка.
Курьер подключит ваш iPhone или iPad к своему устройству с помощью кабеля и установит финансовое приложение. Возможен и другой вариант — курьер введет в App Store на вашем устройстве банковский аккаут, загрузит приложение и сделает выход. Потом вы сами залогинитесь в нем, получите доступ к счету и будете использовать, как обычно.
4. Восстановление приложения через iMazing
Такой вариант подойдет, если вы раньше уже скачивали приложение «Альфа-банка» со своего Apple ID и теперь «переезжаете» на новое устройство. Способ подойдет для оригинального приложения «Альфы» 2022 года выпуска, а также для более поздних «заменителей» под названиями «Деньги всем» и «Деньги пришли». Фактически это установка вручную через ПК.
Чтобы восстановить приложение «Альфы» через ПК:
- Скачайте и установите приложение iMazing версии не ниже 3.20
- Подключите свой старый iPhone / iPad кабелем к ПК
- Нажмите «Доверять» и введите код-пароль при необходимости
- Выберите свой девайс в окне iMazing и нажмите «Управление приложениями»
- Нажмите правой кнопкой на приложение «Альфа-банка» и выберите «Экспорт IPA», либо…
- Перетащите иконку «Альфы» на рабочий стол ПК и дождитесь пока данные полностью скопируются
- Теперь подключите свой новый iPhone / iPad кабелем к ПК
- Нажмите «Доверять» и введите код-пароль при необходимости
- Выберите свой девайс в окне iMazing и нажмите «Управление приложениями»
- Перетащите ранее скопированный файл «Альфа-банка» в формате IPA либо imazingapp
- Дождитесь установки и запускайте утилиту.
Ранее был доступен способ с извлечением IPA из истории App Store для восстановления удаленного приложения, но теперь Apple внесла изменения в сервера магазина и этот метод временно недоступен. Если у вас на руках нет устройства с установленным приложением «Альфы», то придется подождать, пока команда iMazing обойдет новое ограничение.
5. Установка через маркетплейс GGSelНа этой площадке можно найти сторонние сервисы, которые помогут вам установить мобильные приложения iOS российских банков за плату. Обычно это происходит следующим образом:
- Вы оплачиваете услугу установки
- Вам дают Apple ID и пароль «общего» аккаунта, в истории покупок которого есть «Альфа»
- Вы вводите в свой App Store (не iCloud!) эти данные
- Вы скачиваете приложение и выходите из «общего» аккаунта.
Способ безопасен, так как вы не будете выходить из своего iCloud — а значит мошенники не получат доступ к вашему устройству. Более подробно об одновременном использовании двух аккаунтов Apple на одном устройстве прочитайте вот здесь.
6. Поиск альтернативных приложений в App StoreВремя от времени банки создают и выкладывают в Apple App Store новые версии своих приложений, замаскированные под другие утилиты. Обычно модераторы магазина обнаруживают их в течение 1-3 суток и удаляют, но за это время можно успеть скачать приложение и пользоваться им потом в течение долгого времени.
Когда такая утилита появляется, банк рассылает СМС-оповещения со ссылкой на скачивание. Не игнорируйте такие СМС-ки. Также можно отслеживать новости в СМИ — например, в нашем Telegram-канале оперативно появляется информация обо всех свежих приложениях российских банков. Подпишитесь и будете в курсе.
ЗаключениеК сожалению, жизнь российского владельца iPhone и iPad осложнилась с 2022 года — довольно много приложений было удалено из App Store. Однако все не так плохо, как кажется: управлять своим счетом полноценно можно и без приложения, да и скачать его в общем-то можно, просто придется приложить чуть больше усилий.
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