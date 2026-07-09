Как скачать видео из YouTube, Shorts, TikTok и других сервисов? Поможет это приложение
В сети есть немало онлайн-сервисов для загрузки видеороликов с тех или иных платформ и соцсетей. Однако чаще всего они работают с одним или парочкой порталов, то есть для каждого нужно знать свой сайт.
Бесплатное iOS-приложение Blackhole Spliter решает эту проблему. Это унифицированный инструмент для загрузки видео с самых разных площадок. Всё, что вам нужно — скопировать ссылку на ролик, а приложение при запуске само подхватит его из буфера обмена. После скачивания оно автоматически попадет в медиатеку смартфона, а еще утилита предложит кнопку «Поделиться», если вы хотите отправить кому-то контент.
Единственным недостатком Blackhole Spliter является большое количество рекламы: она отображается при запуске приложения, а также во время его работы. Его довольно низкий рейтинг объясняется именно этим.
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