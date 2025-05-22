Как скачать видео с Рутуба

Просмотр и прослушивание коротких и длинных видеороликов на самые разные темы очень прочно вошли в наш бытовой распорядок. Мы ищем на видеохостингах всё: развлечение, новую информацию, гайды и инструкции, рецепты и новости. Поскольку YouTube не всегда работает стабильно, порой приходится пользоваться альтернативами — тем же RuTube.
- Приложение RuTube. К сожалению, в Apple App Store приложение RuTube недоступно, а вот для Android его можно установить из RuStore, App Gallery, доверенных источников или с официального сайта, скачав установочный APK-пакет. После загрузки приложение RuTube, залогиньтесь в нем, включите нужный ролик и нажмите кнопку «Скачать». Дождитесь сохранения ролика. Просмотреть его можно будет здесь же даже без интернета.
- Онлайн-сервис. Воспользуйтесь универсальным сайтом https://cobalt.tools/ — он скачивает ролики с самых разных хостингов, в том числе и с рутуба. Просто вставьте ссылку на ролик в строку на главной странице сервиса и получите видеофайл, который можно скачать в память устройства.
- Мобильное приложение. Существуют специальные утилиты-загрузчики для смартфонов. На Android воспользуйтесь Video Downloader, а на iOS есть Video Saver Pro+ (количество бесплатных скачиваний ограничено). Откройте загрузчик, вставьте в него ссылку на ролик с RuTube и получите видеофайл для скачивания. Его можно хранить внутри приложения либо переместить в другое место системы по желанию.
- Telegram-бот. Через любимый мессенджер тоже можно скачать ролик из рутуба, после чего переслать его себе в избранное и посмотреть когда захочется. Просто начните диалог с ботом https://t.me/SaveFromVkBot, потом отправьте ему ссылку на ролик и получите в ответ видеофайл. Иногда это может занимать время, когда из-за наплыва пользователей бот ставит заявки на загрузку в очередь.
- Расширение для Chrome. Удобно тем, что не требует установки дополнительных приложений, и подойдет любителям смотреть видео на ПК. Установите расширение из магазина Chrome, откройте нужный рутуб-ролик, запустите расширение, поставьте галочку напротив видеофайла и нажмите «Загрузка».
Ранее мы рассказали, чем RuTube хорош даже в том виде, в котором существует сейчас.