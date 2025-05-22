Как скачать видео с Рутуба

Просмотр и прослушивание коротких и длинных видеороликов на самые разные темы очень прочно вошли в наш бытовой распорядок. Мы ищем на видеохостингах всё: развлечение, новую информацию, гайды и инструкции, рецепты и новости. Поскольку YouTube не всегда работает стабильно, порой приходится пользоваться альтернативами — тем же RuTube.

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