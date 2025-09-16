Как скачать видео с YouTube или TikTok в несколько нажатий. Можно сразу сделать рингтон на iOS 26!



Ранее мы уже публиковали несколько способов скачивать ролики с популярных видеохостингов. Для этой цели существуют специальные онлайн-инструменты либо телеграм-боты . На этот раз обнаружили еще один — возможно, он будет самым простым из доступных.

Скопируйте ссылку на видео в таком формате («настольная» версия ссылки)

Вставьте ее в адресную строку браузера

Вставьте ее в адресную строку браузера Удалите из ссылки три буквы «ube», вот так:

yout ube .com/watch?v=vPp3XKdQWZ0



Получится такая ссылка:

Нажмите «Перейти» либо Enter.

Откроется сторонний сайт для загрузки медиа с хостингов, который сразу отобразит нужное вам видео. В верхней части страницы есть формат: MP3 / WAV загрузят только аудиодорожку, а MP4 — видеоролик полностью. Результат загрузки на iOS ищите в приложении «Файлы».Там же можно сделать загруженную аудиодорожку рингтоном. Для этого на этапе скачивания выберите MP3 и отметьте ползунками нужный 30-секундный отрывок ролика на временной шкале; после загрузки удерживайте палец на файле, нажмите «Поделиться» и выберите «Сделать рингтоном».