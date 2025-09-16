Как скачать видео с YouTube или TikTok в несколько нажатий. Можно сразу сделать рингтон на iOS 26!

Олег

Скачать


Ранее мы уже публиковали несколько способов скачивать ролики с популярных видеохостингов. Для этой цели существуют специальные онлайн-инструменты либо телеграм-боты. На этот раз обнаружили еще один — возможно, он будет самым простым из доступных.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides



Алгоритм:
  • Скопируйте ссылку на видео в таком формате («настольная» версия ссылки)
youtube.com/watch?v=vPp3XKdQWZ0

  • Вставьте ее в адресную строку браузера
  • Удалите из ссылки три буквы «ube», вот так:
youtube.com/watch?v=vPp3XKdQWZ0
YouTube
  • Получится такая ссылка:
yout.com/watch?v=vPp3XKdQWZ0
  • Нажмите «Перейти» либо Enter.

Откроется сторонний сайт для загрузки медиа с хостингов, который сразу отобразит нужное вам видео. В верхней части страницы есть формат: MP3 / WAV загрузят только аудиодорожку, а MP4 — видеоролик полностью. Результат загрузки на iOS ищите в приложении «Файлы».

Скачать видео

Там же можно сделать загруженную аудиодорожку рингтоном. Для этого на этапе скачивания выберите MP3 и отметьте ползунками нужный 30-секундный отрывок ролика на временной шкале; после загрузки удерживайте палец на файле, нажмите «Поделиться» и выберите «Сделать рингтоном». 

Рингтон iOS 26

0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Часто отключают мобильный интернет? Что делать и как подготовиться
Как скачать видео с Рутуба
Как очистить кэш YouTube и освободить место на iOS и Android

Рекомендации

Рекомендации

«Яндекс Такси» внезапно поменяло условия заработка — стало понятнее, но уже не схитришь
«Яндекс Такси» отменит доплату за полезную услугу, из-за которой часто спорят водители и пассажиры
Samsung неожиданно порадовала владельцев смарт-часов Galaxy Watch
На OZON вовсю продаются подделки Apple с пометкой «Оригинал». Как так вообще может быть?!

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии