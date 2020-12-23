Боты значительно прокачивают функциональность мессенджера Telegram. Например, с помощью PS Store Prices вы можете отслеживать скидки на игры для PlayStation. В этой заметке мы собрали несколько решений, которые помогут в скачивании видео и аудио с популярных платформ.
Gozilla Downloader
Это бот — медиакомбайн для скачивания контента. Он поддерживает следующие платформы: YouTube, Facebook, Instagram, Vimeo, Twitter, TikTok, VK, OK и Soundcloud. Работает очень просто: отправляете ему ссылку и выбираете, что нужно скачать — видео или аудио. После этого начнется загрузка файла. Из минусов: бот регулярно присылает рекламу (как минимум один раз в день), но на это можно забить, выключив уведомления от него.
SaveAsBot
Этот бот предназначен для скачивания фото, видео и даже прикрепленного текста из Instagram, включая IGTV, а также Pinterst и TikTok. Работает элементарно: скармливаем ему линк, а в ответ получаем файл. Минусов в работе замечено не было.
YTA Bot
Узкоспециализированный бот для скачивания аудиодорожек из видео на YouTube. Работает следующим образом: отправляем боту ссылку на видео, а в ответ получаем информацию о длительности, вес аудидорожки и кнопку её скачивания.
Reddit Downloader
Еще один бот с узкой специализацией. Он предназначен для скачивания видео с сайта Reddit. Работает, как и в предыдущих случаях: отправляем ему ссылку, а в ответ получаем файл, который можно сохранить на устройстве.
VK Music Bot
Как понятно из названия, это бот для скачивания музыки из VK. Он умеет осуществлять поиск музыки по профилям с открытым доступом к аудиозаписям. Для этого ему нужно скинуть линк на нужную страничку. Помимо этого, бот может искать музыку по названиям. Из недостатков: навязчивая реклама, но она нивелируется, как в случае с Gozilla, отключением уведомлений от бота.
Для тех, кто еще пользуется торрентамиRutracker
Это специальный бот для поиска торрент-файлов по базе Rutracker. Работает следующим образом: отправляем ему поисковый запрос, а в ответ получаем выдачу результатов. После этого выбираем подходящий с помощью кнопок и получаем торрент-файл. Что делать с ним вы, итак, знаете.
Поиск торрентов
Как и в предыдущем случае, этот бот предназначен для поиска торрентов с существенным отличием в том, что он умеет работать с четырьмя трекерами: rutor, rutracker, the pirate bay и nnmclub. Отправляем ему запрос и выбираем площадку для поиска, а после этого получаем список результатов.
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