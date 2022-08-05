YouTube Гайды Apple

Как скачать видео с YouTube на iPhone бесплатно и без стороннего софта

Олег

YouTube


Есть немало причин, зачем вам может понадобиться скачать видео с YouTube. Сохранить видео на память, скачать, чтобы посмотреть позже, отправить ролик другу или родственнику, и в конце концов вырезать забавный отрывок и использовать как GIF-ку — всё это YouTube сделать не позволит, если вы пользуетесь штатными средствами.

Но есть отличный и быстрый способ скачать видео с YouTube на iPhone или iPad — не придется даже качать сторонние сомнительные приложения. Для этого нам понадобиться только бесплатный онлайн-сервис.

Алгоритм:
  • Пройдите в «Настройки» → Safari → «Загрузки» и выберите iPhone вместо iCloud Drive.
YouTube
  • Теперь откройте любой сервис по загрузке видео — я использую getvideo.org.
  • Вставьте ссылку на видеоролик с YouTube, нажмите «стрелку» и дождитесь, пока сервис его распознает.
  • Выберите качество скачивания и жмите заветную кнопку загрузки. 
YouTube

Готово! Загрузка началась, за процессом можно следить, нажав на значок загрузки рядом с адресной строкой. Скачанное видео вы найдете в приложении «Файлы», в папке «Загрузки». Оттуда его можно посмотреть, отправить в любой мессенджер или по email, а также сохранить в галерею «Фото» для дальнейшей обработки («Поделиться» → «Сохранить видео»). 

YouTube

Ранее мы рассказали, как запустить YouTube-видео в плавающем окне на компьютере с Windows или macOS. 

5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Депутат Госдумы: YouTube надо заблокировать, а за обход блокировки детьми — сажать их родителей
YouTube запустил удобную функцию для просмотра видеороликов
Платная функция из YouTube Premium становится бесплатной на iPhone и iPad

Рекомендации

Рекомендации

WhatsApp наконец круто прокачали — этого ждали многие
AliExpress тотально подешевел для россиян. Можно закупаться
9 новых обоев для ваших гаджетов
Как заставить Apple Pay в России не отключаться

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+140
gusejnovsasha
Гениально, без стороннего софта зато!
2 часа назад в 12:25
#
Mers
+4045
Mers
Всю жизнь на ПК пользуюсь savefrom.net, и точно так же на iPhone, когда в прошивке разрешили закачку с различных сайтов. Это можно было делать ещё с iOS 12 или 13 (точно не помню). Спите, батенька))
2 часа назад в 12:25
#
+8
мастурбатор_жесткий
А поставьте, Гражданская оборона — долгая счастливая жизнь, пожалуйста!
2 часа назад в 12:54
#