Как скачать видео с YouTube на iPhone бесплатно и без стороннего софта

Есть немало причин, зачем вам может понадобиться скачать видео с YouTube. Сохранить видео на память, скачать, чтобы посмотреть позже, отправить ролик другу или родственнику, и в конце концов вырезать забавный отрывок и использовать как GIF-ку — всё это YouTube сделать не позволит, если вы пользуетесь штатными средствами.
Но есть отличный и быстрый способ скачать видео с YouTube на iPhone или iPad — не придется даже качать сторонние сомнительные приложения. Для этого нам понадобиться только бесплатный онлайн-сервис.
Алгоритм:
- Пройдите в «Настройки» → Safari → «Загрузки» и выберите iPhone вместо iCloud Drive.
- Теперь откройте любой сервис по загрузке видео — я использую getvideo.org.
- Вставьте ссылку на видеоролик с YouTube, нажмите «стрелку» и дождитесь, пока сервис его распознает.
- Выберите качество скачивания и жмите заветную кнопку загрузки.
Готово! Загрузка началась, за процессом можно следить, нажав на значок загрузки рядом с адресной строкой. Скачанное видео вы найдете в приложении «Файлы», в папке «Загрузки». Оттуда его можно посмотреть, отправить в любой мессенджер или по email, а также сохранить в галерею «Фото» для дальнейшей обработки («Поделиться» → «Сохранить видео»).
Ранее мы рассказали, как запустить YouTube-видео в плавающем окне на компьютере с Windows или macOS.